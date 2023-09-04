Обман или лайфхак: можно ли очистить кузов с помощью автомобильной глины

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Кузов автомобиля легко испачкать во время поездки. Далеко не каждое загрязнение можно удалить безопасно и эффективно при помощи подручных средств.

Битум с раскаленного асфальта, древесная смола и следы от насекомых — все это может оказаться на кузове автомобиля. И если сразу же не смыть загрязнения, потом убрать их будет крайне сложно или вовсе невозможно.

Тереть пятна обычной тряпкой или губкой не стоит. Можно запросто испортить лакокрасочное покрытие (ЛКП). Для таких случаев в продаже есть специальное средство — автомобильная глина.

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Поможет ли она эффективно и безопасно очистить поверхность машины от загрязнений? Стоит ли переплачивать за дорогие образцы или можно обойтись и бюджетным? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое автомобильная глина

Автомобильная глина — смесь из природной глины с добавлением синтетических веществ. Представляет из себя цепкий материал, который может захватывать крупные и мелкие частички грязи с кузова машины.

Производители обещают: глина поможет бережно удалить загрязнения не только на кузове, но и на стеклах или фарах.

Существует несколько типов глины для очистки кузова:

безабразивная;

среднеабразивная;

высокоабразивная.

«Принципиальное отличие их друг от друга заключается в чистящих свойствах. Для повседневного и бытового использования лучше использовать безабразивные глины, потому что они достаточно безопасны для ЛКП и других поверхностей. Если нам нужно убрать прям глубокие въевшиеся загрязнения, то лучше использовать абразивную глину», — объяснил владелец студии по уходу за автомобилями Дмитрий Манков.

Как выбрать автомобильную глину

Применять высокоабразивное средство нужно с осторожностью. Если долго обрабатывать им один и тот же участок, можно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому эксперт советует не рисковать и использовать среднеабразивную глину. На полках автомагазинов есть десятки вариантов: от самых бюджетных и до премиальных.

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Для эксперимента исследователи приобретают три чистящих глины весом 100 граммов: за 160, 550 и 1100 рублей. Все образцы имеют среднюю абразивность. Они не смогут навредить ЛКП и будут иметь хорошие чистящие свойства.

Производители обещают: 100 граммов глины хватит, чтобы полностью очистить легковой автомобиль. Но для тестирования данных средств достаточно и одной детали, например, капота. Его нужно разделить на три участка и каждый как следует испачкать.

При помощи морской соли и воды можно сымитировать минеральные отложения, которые появляются после дождя или реагентов. С помощью кисточки на капот наносят битумную мастику и краску для дорожной разметки. Наконец, исследователи добавляют на деталь немного древесной смолы, в данном случае это почки каштана. Загрязнения оставляют на сутки, после чего можно приступить к тестированию образцов.

Тереть глиной по сухому кузову нельзя, иначе на лакокрасочном покрытии могут появиться царапины. Поэтому для эксперимента заранее подготовили мыльный раствор. Поверхность смачивают, берут небольшой кусок глины и приступают.

«Глина у нас изначально будет немножко застревать, тем самым чистить поверхность. После того как глина будет скользить, мы понимаем, что загрязнений уже нет», — уточнил эксперт.

Дешевый образец соль и битум убирает за считанные минуты. Также хорошо с этими пятнами справляются и другие средства. Но специалист Манков уверяет: эти загрязнения не сразу впитываются в поверхность, поэтому избавиться от них несложно.

А вот краска для дорожной разметки за сутки намертво въелась в верхний слой лака.

«В данном случае нужно уже использовать специализированную химию, чтобы ее убрать с кузова», — подчеркнул эксперт.

С древесной смолой образцы показали себя по-разному. На участках, где применили средства за 160 и 550 рублей, все еще осталось много грязи. Чуть лучше результат у дорогой глины: осталось всего пару капель липкой субстанции. По словам специалиста, так произошло потому, что смола начала въедаться в лак.

Эксперименты показали, что сложные загрязнения вроде краски или древесной смолы только глиной удалить не получится. А против битума, минеральных отложений или обычной пыли она и правда работает. Причем подойдет даже самый дешевый образец.