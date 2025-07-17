Остудит даже картошку: какой мощный вентилятор будет бесшумно работать дома

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В жару людей с «аллергией» на кондиционеры спасает обычный вентилятор. Его можно установить в удобном месте и наслаждаться приятным ветерком. Но не каждый прибор практичен в быту.

Бутылка от газировки, пенопласт, игрушечный электромотор и выключатель. Из этого копеечного набора зритель всего за пять минут смастерил компактный настольный вентилятор. Из бутылки вырезал лопасти, согнул их под нужным углом и зафиксировал на пламени свечи. Затем установил конструкцию на пенопластовую подставку и подключил к мотору — готово.

Умелец собрал классический лопастной вентилятор. Это самые бюджетные и популярные приборы на рынке. Но есть варианты подороже — колонные вентиляторы. Чем они отличаются от лопастных?

Какой вентилятор лучше выбрать для дома, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Насколько шумные вентиляторы

Ведущему поможет разобраться мастер по ремонту бытовой техники Денис Хохлов. Был приобретен лопастной образец и за четыре с половиной — колонный.

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«У лопастного стандартная конструкция вентилятора, которая годами применялась в быту. А у колонного беличье колесо — оно зачастую применяется при охлаждении бытовой техники. Вал двухопорный, располагается вертикально», — рассказывает эксперт.

«Беличьим колесом» называют крыльчатку с небольшими лопастями, которые и нагнетают воздух. Этот вращающийся барабан спрятан внутри прибора. Конструкция более безопасная, чем у лопастного вентилятора.

«Вот у нас были лопастные. Главные проблемы — дети могли засунуть пальцы, порезав их, и крышки постоянно открываются, потом их все на скотч пытаются залепить», — поясняет специалист.

Для начала сравнивают уровень шума. Вентиляторы часто включают на ночь, и комфортным для сна считается звук не выше 30-35 децибел. Для сравнения: средняя громкость человеческой речи — около 45 децибел.

Шумомер закрепили в метре от вентилятора.

С комфортным для сна уровнем звука лопастной вентилятор работал только на первом режиме. Если включить его на полную мощность, в спальне будет уже достаточно шумно. Но для дневного времени — вполне приемлемо. Испытывают второй прибор. Считается, что колонные вентиляторы тише лопастных.

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Но как бы не так. Колонный вентилятор работает даже чуть громче — правда, всего на две десятых децибела.

Они по шуму одинаковые, как видно по измерительному прибору. Поэтому пока преимуществ ни у какой модели нет.

Сможет ли вентилятор остудить картошку

Далее измеряют скорость потока воздуха. Чем она выше, тем сильнее обдув и больше прохлады в комнате. Условия равные — у обоих приборов одинаковая мощность — 50 Ватт. Испытатели вооружаются анемометром и приступают к испытаниям.

«Если сравнивать два, то классический вентилятор немного перегнал инновационный», — уверяет мастер.

У лопастного вентилятора скорость обдува — почти четыре метра в секунду, у колонного — около трех с половиной. Это сопоставимо с дуновением легкого ветерка, когда на деревьях колышется листва. Для небольшого помещения — вполне достаточно.

Затем пробуют остудить приборами горячую картошку. Ее температура — 64°. Охлаждают клубень с полуметрового расстояния. Засекают время — пять минут.

За пять минут лопастной вентилятор остудил картошку на 6°. Колонный прибор справился с этой задачей хуже — клубень охладился всего на 3°.

«Это произошло из-за разности скорости потока и его распределения», — утверждает знаток.

При одинаковой мощности лопастной вентилятор дует сильнее за счет большого пропеллера. При этом он формирует прерывистый поток: воздух «рубится» лопастями, что иногда ощущается, как резкие порывы. У колонного прибора крыльчатка спрятана внутри, и воздух подается равномерно сквозь направляющие. В итоге обдув получается более деликатным. Есть и еще одно принципиальное отличие — у колонного вентилятора нельзя менять направление потока по вертикали — только по горизонтали. А лопастной можно направить, куда угодно.

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«Если вам нужно охладить большую площадь и максимально быстро, то этот вентилятор классический справляется с этим гораздо быстрее. Не за счет скорости потока, а за счет большого угла обдува, он разворачивается больше по площади», — объясняет Хохлов.

Устоит ли вентилятор от сильной тряски

Зато колонный вентилятор более устойчив, чем лопастной. Центр тяжести у него ниже, поскольку электромотор находится внизу. А у первого прибора двигатель расположен наверху, прямо за лопастями. Поэтому такие вентиляторы нередко падают. Впрочем, у этого образца инженеры попытались сбалансировать конструкцию, за счет массивной подставки.

«Те, кто хоть раз покупал себе лопастный вентилятор, помнят, какие у него неудобные ножки. У нашего получше, в виде рулевого колеса. Но тем не менее попытаемся сравнить вентиляторы, какой из них устойчивый. Для этого мы их разместили на надувном матрасе. Ваша задача его включить, моя задача его попытаться немного расшатать», — сообщает испытатель.

Лопастной вентилятор пережил падение.

«Мы видим, что так он себя чувствует довольно неплохо. Есть предел нагрузки. Тем не менее от детей и животных защита есть», — говорят оба эксперта.

На очереди — колонный вентилятор.

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«Интересное ощущение, кажется, что он должен сразу завалиться, но он умело балансирует», — шатает экземпляр специалист.

Оба вентилятора пережили краш-тест. Устойчивость у них примерно одинаковая. И что получается в сухом остатке? Лопастной вентилятор в два с лишним раза дешевле, обдув у него сильнее, а направлять поток воздуха можно куда угодно. А значит, со своей главной функцией он справляется лучше модного колонного прибора. Главное — выбрать вентилятор с устойчивыми ножками и надежной защитой лопастей. Но у дорогого устройства есть свои преимущества. Он компактнее, у него стильный дизайн, а кроме того, у большинства таких приборов есть функция обогрева. Это — вентилятор двойного назначения, который пригодится зимой.