Не переживет дождь и шторм: какая палатка точно испортит отдых на природе

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Вместо поездки в однотипный отель всегда можно отправить в поход. Но для времяпровождения на свежем воздухе важно заранее подготовиться и выбрать качественную палатку.

Пол с подогревом, вай-фай, подсветка и беспроводная зарядка гаджетов — такую «палатку будущего» проектирует французская телекоммуникационная компания. Корпус собирается из гибких солнечных панелей и, по словам производителей, накопленной за день энергии хватит на всю ночь. Стоимость инновационной модели пока не объявлена, но наверняка она будет заоблачной. Бывалые туристы отдыхают вполне комфортно и в обычных палатках.

Какую палатку выбрать для туристического похода, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

На какие характеристики палатки обратить внимание

Большинство современных моделей легкие, прочные, влагостойкие, есть даже автоматические палатки, которые за пару минут установит и ребенок.

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«Автоматические палатки — это конструкции, которые можно легкими движениями очень быстро разложить. В отличие от них стандартные палатки нужно собирать по нескольким элементам достаточно продолжительное время», — говорит участница экспедиционного корпуса РТУ МИРЭА София Гришина.

Многие помнят очень тяжелые советские палатки. Потом все это надо разложить и собрать. Времени уходит много.

Помимо способа сборки, палатки отличаются и материалами. Большинство бюджетных моделей — из полиэстера. Он легкий и не пропускает воду благодаря влагостойкой пропитке.

«Сейчас используются две пропитки — полиуретановая и силиконовая. Первая более дешевая, тяжелая пропитка. На массмаркетах почти всегда пропитка будет полиуретановая», — рассказывает девушка.

По стандарту походная палатка с полиуретановой пропиткой должна защитить не только от обычного дождя, но и от непродолжительного ливня. А вот с силиконовой можно отправиться даже в горы. Еще один важный нюанс — плотность ткани. Ее обозначают буквой Т и цифровым кодом. Чем выше значение, тем прочнее и тяжелее материал.

«В летний период достаточно будет купить палатку с показателями 190-210T», — рекомендует эксперт.

Легко ли собирать палатки

Были выбраны две палатки — классическая и автоматическая. Цена у них одинаковая — три с половиной тысячи рублей.

«Насколько этот автоматический вариант лучше в работе, если цена у двух палаток одинаковая? Достанем, соберем, посмотрим и решим», — начинает эксперимент ведущий.

Для начала сравнивают вес. Палатки выглядят одинаковыми, но классическая почти на килограмм тяжелее.

«Там большой тяжелый тамбур. Как только мы установим палатки, будет видно обширное пространство внутри», — рассказывает участница экспедиции.

Испытатели приступают к установке и засекают время.

Сборка классической палатки заняла шесть с половиной минут, а автоматической вместе с установкой колышков — всего две, что в три раза быстрее. Зато у автоматической нет тамбура.

«Опять же, грязная обувь остается на улице просто под навесом. А там приходится ботинки заносить внутрь. По сути, ты грязь в палатку заносишь», — показывает на тамбур Щеглов.

Какие палатки внутри

Далее рассматривают палатки внутри. Начинают оценку с классического варианта.

«Видно, что места хватит на троих, а может быть, даже четверых людей, если чуть-чуть потеснить. Все однозначно на месте. Даже есть проветривание сеточкой, крючок для фонарика. Также присутствуют очень удобные карманы с двух сторон, куда можно складывать всякую мелочь. Комфортно пользоваться молнией — она качественная и хорошо ездит», — заявляет специалист.

Теперь заходят в автоматическую палатку. Там тоже есть крючок для фонарика, москитная сетка, а вот разложить мелочевку особо некуда.

К тому же эксперту не понравилась молния — она заедает, а швы показались ненадежными.

«Куча ненужных веревок. Если за них потянуть, возможно, разойдется шов», — сомневается знаток.

Стоит дернуть за торчащие нитки, и появляются дырки.

Защитит ли палатка от дождя

Дно автоматической палатки тонкое и сшито из нескольких лоскутов. Такой пол может протечь. И внезапный дождь только подтверждает опасения гостя.

«Я уже ощущаю, что дно мокрое. От травы, на которую мы ставили палатку, она была влажная. И тут видно пятнышко мокрое. Если посмотреть на потолок нашей палатки, видно, как уже чуть-чуть скапливается водичка», — объясняет Гришина.

Тем временем классическая палатка отлично защищает от дождя. У нее дно — из цельного армированного полиэтилена. Этот материал прочный и не пропускает воду. Да и плотность основного полотна у классического образца тоже выше. Это легко определить по количеству света внутри.

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«Сидеть внутри этой палатки еще светлее, чем в предыдущей. Конечно, когда занимаешься своими делами, это преимущество. Но тем не менее, если вы взяли палатку, чтобы ночью спать, и у вас, например, товарищи будут сидеть с где-нибудь у костра или во время белых ночей, то комфортнее спать в темной палатке», — разъясняет специалист.

А еще у эксперта появились сомнения в качестве пропитки автоматической палатки. Но для ее проверки кратковременного дождика недостаточно, поэтому устраивают мини-шторм с ливнем и шквалистым ветром. Для чистоты эксперимента дополнительно укрепили конструкции — установили штормовые оттяжки. Льют воду и запускают воздуходувку.

«Прошел сильный дождь, видны капли, которые упали, и как вся сетка промокла», — поясняет она.

Стены классической палатки выдержали шторм. Но вода все же просочилась внутрь через вентиляционное окно.

«Автоматический экземпляр тоже протекает. Там, где мы оборвали ниточки, теперь целая лужа», - удивляется экспедист.

В автоматической палатке вода протекла через крышу, стенку и швы. И это всего за пару минут ливня.

«Когда покупали палатки, в характеристиках было указано одинаковое свойство ткани по влагостойкости, и та, и другая были указаны как 190Т. Но получается, в этой палатке сильно соврали насчет пропитки ткани, как видим, она дала течь», — рассказывает эксперт.

Проверить качество пропитки можно прямо в магазине — достаточно взять с собой бутылку воды и аккуратно капнуть на материал. Если впитывается сразу же, значит, гидрофобное покрытие плохое, такую палатку брать не стоит — она будет сразу же протекать.

Впрочем, в случае длительного штормового ливня не спасет даже качественная пропитка. Поэтому Гришина советует выбирать палатки со вторым слоем ткани или купить дополнительный тент.

«Если идет сильный ливень, то ткань станет мокрой и снаружи, и внутри. В двухслойных палатках такого нет, но это опять влияет на вес палатки», — сообщает испытатель.

Насколько палатки прочные

Проверяют это с помощью коряги.

«Сейчас я отпущу ее прямо на первую палатку. Посмотрим, выдержит ли она такой удар. Это тот самый случай, если вы припарковались у старого дерева, и оно вдруг за ночь свалилось. Выживете или нет?» — задает риторический вопрос ведущий.

Автоматическая палатка вновь провалила испытание. Она просто сложилась. Спать в ней уже точно не получится. Придется чинить — как минимум заматывать дугу изолентой. Но собрать ее после этого уже не выйдет.

«В этой палатке, если что-то упадет, то, возможно, уже у человека ничего и не получится», — сомневается специалист.

А вот классическая палатка достойно выдержала удар. Коряга просто от нее отпружинила. При этом конструкция осталась целой.

«Самое главное, что у второй палатки были в комплекте несколько дополнительных сегментов дуг, а это значит, что если вдруг дуги сломаются, мы их легко можем починить», — говорит Щеглов.

Насколько сложен разбор палатки

Собрать автоматическую палатку получилось снова в два раза быстрее. Но, как показали эксперименты, скорость установки и сборки — это ее единственное преимущество. В эксплуатации она оказалась ненадежной: непроклееные швы, некачественная пропитка, слишком тонкий материал и хлипкий каркас. Классическая палатка за ту же стоимость показала себя намного лучше. Данная модель в походе точно не подведет.