Ядовитые химикаты в составе: какое средство от комаров лучше не наносить

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Вместе с теплом на улицах появляются не только толпы людей, но и рой комаров. Летающие насекомые способны испортить приятный вечер и оставить зудящие воспоминания.

Самый дешевый крем для рук и ванилин — мало кто знает, но из этих двух компонентов можно сделать отличное средство от комаров. Его уже испытал на себе один любитель туризма, когда путешествовал со сибирской тайге.

«Выдавливаю чуть больше половины банки и добавляю сюда ванилин», — объясняет он.

Состав получился бюджетным, а главное — эффективным. Дело в том, что комары и мошки не выносят запах ванилина. Одна беда — выветривается этот аромат уже через пару часов.

Какое средство от насекомых выбрать на лето, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Спасут ли спирали от комаров

А вот производители покупных репеллентов уверяют: их составы могут отпугивать насекомых больше суток. А все благодаря химии в составе.

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«Самый распространенный из них это аллетрин. Пока что еще ему мало альтернатив придумали. Все дело в том, что парализуя передачу импульсов в нервах насекомому, он не дает комару делать взмахи с достаточной для полета частотой крылышек. И тем самым даже небольшая его концентрация в воздухе приводит к тому, что комар лишается способности летать и, соответственно, нападать на свою жертву», — говорит химик, кандидат технических наук Антон Рыженков.

Чаще всего аллетрин используют в репеллентах в виде пластин и спиралей. Стоят они недорого.

Была куплена спираль за 120 рублей. Для проверки она поджигается и накрывается прозрачным контейнером. Туда же подселяют насекомых.

«Будем использовать очень удобный и популярный модельный организм — мушек дрозофилы летающих. У них примерно сопоставимая частота взмаха крылышек», — рассказывает эксперт.

Эффект появится, как только спираль нагреется. Испарение действующего вещества аллетрина начинается при 150°.

Спустя 15 минут активность насекомых действительно снизилась.

«Я могу точно сказать, что все мушки, которых я наблюдал, потеряли способность к полету. Но в случае с мелкими комарами последний потерял бы способность атаковать жертву, то есть садиться на кожу человека и пить кровь», — поясняет он.

Выходит, спираль со своей задачей справилась. Но использовать ее можно только во время стоянки — поставить в беседке на даче или зажечь на ночь в палатке.

Поможет ли репеллент-спрей от насекомых

Если предстоит прогулка по лесу, лучше выбрать спрей. За 150 миллилитров средства заплатили 350 рублей.

«У нас спрей длительного эффекта действия, который предназначен для нанесения на открытые участки тела или одежду. Этот концентрированный раствор, может быть, мощное средство», — сообщает специалист.

Затем испытывают спрей на белой футболке. Его наносят на одну половину, а вторую оставляют как есть.

«Насекомые, мелкие или летающие, не должны садиться и находиться вблизи областей, которые обработаны репеллентом», — разъясняет химик.

Удивительно, но на обработанной части футболки насекомых даже больше. Правда, они почти не двигаются, а значит, спрей все-таки работает. Но эксперт предупреждает: концентрация действующего вещества в этом составе слишком высокая. Поэтому такой репеллент нужно наносить не чаще одного раза в сутки. Иначе он может вызвать аллергию.

«В высокоэффективных средствах, которые наносят на одежду, до 50%. В менее эффективных — меньше 30%. В короткого действия — меньше 10%», — уверяет знаток.

Боятся ли насекомые ультразвука

На рынке есть средства от комаров, в которых вообще нет химии. Одно из таких — ультразвуковой отпугиватель, но стоит он дороже обычных репеллентов и, если верить производителям, угнетает нервную систему насекомых. Для человека такие устройства долгое время считались безвредными. Но химик уверен, что это не совсем так.

«Происходит звуковое давление на мембрану уха. Но если долго находиться вблизи этого источника, ультразвуковое давление может привести к головной боли или усталости», — предостерегает он.

Поэтому лучше не размещать прибор рядом с кроватью или рабочим столом.

Отпугиватель включают в розетку и засекают время.

Насекомые не покидают стакан и никакую активность при этом не проявляют. Для чистоты эксперимента выключают прибор и смотрят, что изменится.

«Их активность постепенно нарастает. Они не мертвые, реагируют. Отталкиваются от моего пальца, либо ползают по нему. То есть могу сказать, наверное, что действия ультразвука на них постепенно проходит», — комментирует эксперт.

Выходит, все экземпляры со своей задачей справляются.

Как долго репелленты будут защищать от комаров

Скорость испарения действующего вещества зависит от материала основы. Чтобы это наглядно показать, понадобится аммиак и соляная кислота. При взаимодействии этих химикатов выделяется густой белый дым.

Начинают со спирали. Ее пропитывают соляной кислотой, а банку с концентрированным раствором аммиака ставят на расстоянии 30 сантиметров.

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«Наблюдается интенсивное дымление. Видно, что хорошо впитывается, и поры очень большие», — говорит специалист.

Затем тестируется, как испаряется вещество с хлопчатобумажной ткани. Часть футболки, которую обработали спреем, помещают в тарелку и добавляют соляную кислоту.

«Да, интенсивнее пахнуло. Все-таки это целлюлоза, но она удерживает хуже летучие вещества. Из такой ткани испаряется интенсивнее», — объясняет химик.

Выходит, действующее вещество со спирали будет испаряться медленнее, а значит, репеллент дольше будет защищать от насекомых.

«Если говорить об абсолютном эффекте, первый образец показал себя лучше всех», — заключает знаток.

На рыбалке, в беседке или у костра лучшей защитой от комаров станет спираль. Для похода за ягодами или грибами использовать стоит спрей. А ультразвуковой отпугиватель — отличный вариант для дома.