Ядовитые гадюки и опасные клещи: как избежать смертельного укуса на природе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин; 5-tv.ru

Пришла весна, а вместе с ней и все ядовитые паукообразные и пресмыкающиеся, которые опасны для здоровья человека.

В этом году из-за аномально теплой погоды первые случаи укусов клещей зафиксировали еще в январе: в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Севастополе, Ростовской области. Рано проснулись эти членистоногие даже в Сибири, в Томской области. А в Нижегородской — заразили боррелиозом 36-летнего местного жителя.

Какие страшные болезни могут поджидать в обычном городском парке? Кто еще может испортить отдых на природе? И что показал опасный эксперимент с клещами?

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На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Как отличить ядовитую змею от ужа

В сети распространилось видео с информацией о том, что в Подмосковье проснулись ядовитые гадюки. Однако на самом деле кадры сделаны в Припятском Национальном парке Белоруссии. А что же в России?

«В этом году они появились раньше, потому что зима была бесснежная, а весна теплой. Это сказалось на фенологии, не только на змеях, но и на всей природе», — говорит биолог-исследователь Александр Гончаров.

Выползают из своих нор пресмыкающиеся в теплую солнечную погоду. Как отличить ядовитый вид? Стоит запомнить: у гадюк есть шея — перехват между головой и телом, а вот у ужа, который не опасен — голова плавно в туловище переходит.

«Если у гадюки стандартная окраска, то будет зигзагообразная полоса на теле, приплюснутая голова более треугольной формы. У них ядовитые железы находятся позади головы, а у ужа этого нет», — объясняет он.

Что делать при укусе змеи

Если укусила гадюка то, вопреки распространенному мнению, специалисты ни в коем случае не рекомендуют отсасывать яд.

Во рту могут быть ранки, через которые опасное вещество может проникнуть в организм быстрее.

«Максимум, что можно сделать, это положить какое-нибудь влажное полотенце. В таких ситуациях хорошо помогают любые спазмолитики», — утверждает герпетолог Ян Ермолов.

Какие симптомы после укуса клеща

Специалисты говорят, что весной клещи наиболее активны и опасны. Так, обычный день в парке едва не стал последним в жизни Антона Якубовича. Через неделю после такого отдыха ему пришлось отправиться уже на больничный.

«Началось все с голеностопного сустава. Потом потихонечку началась боль в коленях. Я очень ослаб, у меня эта болезнь съела мышцы», — делится мужчина.

Без улик в виде впившегося в кожу клеща риккетсиоз можно перепутать с простудой или гриппом. Симптомы схожи: слабость, лихорадка, недомогание, и только врач может поставить точный диагноз.

Как защититься от клещей на природе

Сезон клещей в значительной части страны, как правило, начинается в апреле с наступлением тепла. Правда ли, что определенный цвет одежды привлекает членистоногих? Вместе с Александром Гончаровым был проведен эксперимент. Для этого разместили три ткани разных цветов и фактур, чтобы посмотреть, как они действуют на клещей.

Как правило, местом жительства эти членистоногие выбирают сухую траву и кустарники, на деревьях клещи не живут.

«Можем видеть на белой ткани двух клещей. Два было на оранжевой, один совсем уполз, и на черном тоже уползает. Можно сделать вывод, что цвет ткани особо не влияет на выбор клещей», — уверяет эксперт.

А все дело в том, что клещи практически слепые. Однако надевать светлую одежду стоит хотя бы потому, что на ней лучше заметны эти членистоногие.

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Находясь на природе, стоит осматривать себя и близких каждые 15 минут. Перед прогулкой по лесу нужно максимально ограничить доступ клещей к открытым участкам кожи, в этом помогут высокие носки, длинные рукава, головные уборы, капюшоны и репелленты.

По прибытии домой необходимо проверить, не пробрался ли клещ под одежду. Если все же его удалось обнаружить, то надо немедленно обратиться к врачу, а затем сдать вредителя в лабораторию Роспотребнадзора, чтобы определить степень его инфицированности.