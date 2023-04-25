Осторожно, гадюки: как распознать ядовитую змею на даче и избежать укуса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Bosch; 5-tv.ru

Первой гадюка не нападает, но в случае опасности атакует незамедлительно.

С началом дачного сезона садоводов поджидают не только земляные работы, но и проснувшиеся после зимней спячки змеи. В различных регионах страны пробудились и активизировались гадюки обыкновенные. Это единственные ядовитые змеи средней полосы России, которых боятся и истребляют. Это привело к резкому сокращению численности гадюк на многих территориях, поэтому их внесли в региональные Красные книги.

Как выглядит и где живет обыкновенная гадюка

Гадюка — это змея не крупного размера. В зависимости от подвида и мест обитания длина может составлять от 40 до 60 сантиметров. Гадюки, живущие на севере страны, могут быть гораздо крупнее — до 80 сантиметров.

Внешне они имеют весьма типичный облик: относительно толстое тело с копьевидной головой без пятен, дугообразный с крупными чешуйками нос.

Что касается окраски, то она весьма изменчива. Основной цвет может быть от светло-серого или кремового до бурого и черного с зигзагообразным узором вдоль хребта.

Обыкновенная гадюка обладает самым большим ареалом из всех ядовитых змей — она встречается от Западной Европы до Сахалина, на севере по долинам рек заходит в лесотундру, на юге проникает в лесостепь.

Выбирает для обитания смешанные леса с гарями, вырубками, сфагновые сосняки. Гадюки распространены неравномерно, существуют так называемые «змеиные очаги».

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Как отличить гадюку от ужа

Определить опасную змею от неядовитой можно по целому ряду признаков:

по местам обитания: уж живет на болотистых местностях, а гадюки — на лесистых;

по строению тела: у ужа оно более длинное и тонкое, чем у его хладнокровной «родственницы»;

по специальным отметкам: уж имеет сзади головы по бокам два пятна от белого цвета до ярко-оранжевого (так называемые «желтые уши»), а у гадюк, наоборот, вдоль спины проходит зигзагообразная полоса.

Сезоны активности гадюк

Из мест зимовок (глубокие норы грызунов, сгнившие корни деревьев, стога сена) змеи выходят в конце апреля — начале мая, когда температура воздуха в средней полосе прогревается в среднем до +5 градусов. Они выбираются на хорошо прогреваемые солнцем места. Там гадюк чаще всего можно и встретить. «Разогрев» длится недели три или меньше.

Согревшись, хладнокровные линяют и переходят к брачному периоду. Этот этап занимает у гадюк одну-две недели. В целом окно активности и перемещений длится до сентября. Начиная с октября, они уходят на зимовку.

Какие места на даче любят гадюки

На дачном участке змей привлекают теплые и влажные места:

теплица,

компостные ямы,

мусорные кучи, в том числе из строительных отходов;

заросший кустарник, высокая нескошенная трава и прошлогодний сухостой;

укрывной материал для садовых растений.

Гадюки также неравнодушны к зарослям борщевика, лопуха и крапивы. Поэтому важно содержать загородный земельный участок в порядке. Если дача ухоженная и на ней нет привлекательных для змей лазеек, но они все равно появляются, значит, жилой объект находится на пути миграции гадюк.

Что делать при встрече с гадюкой

При встрече с человеком такая змея старается уползти.

Она может укусить, если ей не дают спокойно удалиться: схватили за хвост, за туловище, наступили или загнали в угол, случайно зацепили во время огородных работ.

Если на пути — змея, то необходимо соблюдать простые правила:

не делать резких движений, дать гадюке возможность спокойно уползти; отойти на безопасное расстояние, не поворачиваясь к уползающей змее спиной.

При этом убегать в панике нельзя, так как можно не заметить другую змею и наступить на нее.

Что делать, если гадюка заползла в дом

Если в дом или в сарай заползла змея, пытаться выдворить незваную гостью самостоятельно нельзя.

Необходимо вывести из помещения всех членов семьи, в первую очередь, детей и животных. Затем закрыть двери и вызывать сотрудников МЧС по телефону 101. Спасатели поймают гадюку и отвезут ее подальше от дачных участков.

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Что делать, если укусила гадюка

Если напала ядовитая змея, то нужно постараться не паниковать и успокоиться, чтобы оказать себе или пострадавшему первую помощь:

выдавить яд из кровоточащей ранки;

обработать место укуса антисептиком;

наложить стерильную повязку (в этом случае использовать жгут ни в коем случае нельзя);

принять антигистаминное средство в обычной дозировке;

пить как можно больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию;

обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт.

Строго запрещено употреблять алкоголь после змеиного укуса: спиртное расширяет сосуды и ускоряет всасывание яда в кровоток. Это повышает нагрузку на организм и может привести к коллапсу (опасное состояние, которое характеризуется резким снижением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов).