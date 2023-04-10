Жажда крови заставляет искать жертв: почему клещи смертельно опасны весной

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Ранней весной начинается сезон клещей. Эти существа представляют большую опасность. Защитить себя можно, следуя простым правилам.

С наступлением теплой погоды из зимней спячки выходят многие живые существа. В это время из-под коры деревьев выползают и клещи. Некоторые виды этих паукообразных несут большую опасность для жизни и здоровья людей. Наиболее серьезным заболеванием, передаваемым таким путем, является клещевой вирусный энцефалит. Он приводит к необратимым процессам в головном мозге.

В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку для профилактики данного диагноза. В России зарегистрированы уже несколько вакцин. Процедуру можно пройти в поликлиниках, медсанчастях, здравпунктах учебных заведений и других учреждениях. Особенно важно обратиться за помощью тем, кто собирается выбраться в регионы, где наиболее распространена передача заболевания от клещей к живым существам. Обратиться за профилактической вакцинации в ведомстве советуют за две недели до выезда.

Если непривитых граждан укусил клещ, то в течение 72 часов после присасывания им проводится серопрофилактика. Во время этой процедуры вводят человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Пройти процедуру можно в медицинских учреждениях. Своевременная помощь помогает предотвратить серьезные осложнения.

Опасность от укуса клещей заключается в том, что попадая на тело, они долго ползают в поисках места с тонкой кожей и совершенно незаметно присасываются к выбранному участку. Носитель паразита долгое время может не придавать значение маленькой черной точке на теле или, вообще, не замечать укуса, так как в слюне паразитов содержатся обезболивающие вещества. Это позволяет им долгое время оставаться незамеченным, что приводит к потере драгоценного времени и дает возможность клещам занести инфекцию.

Почему клещи опасны для человека

Задача клещей отнюдь не заразить жертву, а достаточно напиться кровью, чтобы полноценно жить.

Обычно они обитают на теле одного хозяина три-четыре дня. После этого они сами отпадают и ищут новый объект. Однако подобная смена «вкусовых предпочтений» делает их опасными, так как, питаясь кровью, клещи впитывают в себя не только эту субстанцию, но и те микробы, что находятся в ней. Для самого паукообразного они безобидны, но для будущих жертв несут серьезную угрозу.

Усугубляет поражение и то, что клещи заносят вирусы сразу в кровь, что способствует быстрому распространению их по всему организму.

Наибольшую опасность для человека несет вид клещей, который называется иксодовые. Зачастую именно они переносят заболевания, влияющие на работу нервной системы и даже могут привести к смерти на запущенных стадиях.

Какие болезни переносят клещи

Инфекции, переносимые клещами, серьезно воздействуют на разные системы органов. Наиболее распространенными заболеваниями, диагностируемыми после укусов этих животных, являются:

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) — это самая распространенная болезнь, передаваемая клещами. Она приводит к поражению суставов человека. У пациентов развиваются артриты и воспаления. Летальные случаи возникают редко, но проблемы с опорно-двигательным аппаратом вследствие преследуют человека всю жизнь. Иксодовый клещевой боррелиоз, вызванный Borrelia miyamotoi, — это заболевание, вызывающее проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами, а также с опорно-двигательным аппаратом. Клещевой вирусный энцефалит — это наиболее серьезное заболевание, так как оно характеризуется лихорадкой, интоксикацией организма, а самое опасное — поражением серого вещества головного и спинного мозга. У пациентов нередко развиваются стойкие неврологические и психиатрические осложнения. Нередки случаи летального исхода. Гранулоцитарный анаплазмоз вызывает поражение кровеносной системы, так как инфекция поражает кровеносные тельца. В результате у пациентов развиваются тяжелые формы анемии, справиться с которыми очень сложно. Частота смертности при этом заболевании низкая, но болезнь нельзя запускать. Моноцитарный эрлихиоз. На запущенных стадиях это заболевание вызывает поражение печени, кровеносной системы, головного и спинного мозга. Иксодовые клещевые риккетсиозы из группы пятнистых лихорадок, из-за которых возникают серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы. Болезнь молниеносно вызывает осложнения. Наиболее опасен диагноз для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Где и когда чаще встречаются клещи

Сезон клещей стартует ранней весной и длится до середины осени.

Наиболее активны клещи утром и вечером в затененных и влажных местах. В жаркий полдень в сухих и залитых солнцем местах они встречаются редко. Клещи обитают не только в природе, но и в пределах города, поэтому важно соблюдать основные правила защиты от клещей и в мегаполисах.

Тест: Знаете ли вы, как уберечься от клещей?

Вероятность заразиться некоторыми заболеваниями от представителей паукообразных зависит от региона. Так, клещевой энцефалит встречается в основном на территории Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке. А вот случаи боррелиоза манифестируются по всей России и определенной локализации не имеют.

Как защитить себя от укуса клеща

Чтобы защищать себя от укусов клещей, надо соблюдать определенные правила:

на улице носить головной убор или капюшон;

выбирать закрытую светлую (но не белую) однотонную одежду и обувь, которая полностью прикрывает тыл стопы и лодыжки;

использовать специальные репелленты и акарицидные препараты (также клещи боятся запахов камфоры, корицы и гвоздики);

периодически осматривать себя и спутников.

Симптомы укуса клеща

Увидеть клеща на коже можно при помощи визуального осмотра. Внимание может привлечь маленькая черная точка на теле. Если приглядеться, что человек может увидеть части тела паразита. Если клещ укусил более часа назад, то точка раздувается до вполне заметной при пальпации шишки.

Также обычно при укусе клеща сначала возникают локальные симптомы в пораженном месте:

покраснение;

боль;

аллергическая сыпь;

припухлость;

жжение;

ощущение волдыря.

Потом через 1-2 недели после укуса могут появиться первые признаки заболевания. К ним относят:

ломота в шее;

головокружение и тошнота;

слабость;

ломота в мышцах и суставах;

озноб и лихорадка;

увеличение лимфатических узлов.

После укуса лучше незамедлительно обратиться к врачу, чтобы провести срочную диагностику и предотвратить развитие заболевания.

Как правильно снять клеща

Опасность в этом вопросе состоит в том, что паукообразное погружает в кожу не только хоботок, но и голову. Это усложняет удаление, так как оставлять внутри этот орган нельзя. В противном случае увеличивается шанс занести опасное заболевание, а вытащить голову клеща оказывается затруднительно.

Также важно помнить, что ни в коем случае не рекомендуется удалять клеща голыми руками, пытаться его раздавить или поливать паукообразное химикатами. Все это может привести к заражению.

Перед тем как достать клеща, надо продезинфицировать руки и надеть перчатки. Снимать его следует аккуратно без резких движений. Есть несколько способов это сделать.

В медицинских учреждениях удаляют клещей, в основном, специальным пинцетом с зажимом.

Инструментом подцепляют паукообразное близко к коже. При этом держат его перпендикулярно пораженному участку. Затем поворачивают пинцет вокруг своей оси.

Через некоторые время после манипуляции клещ выходит сам. Если под рукой нет специального пинцета или аптеки, где его можно купить, можно обернуть вокруг пальцев марлю и проделать те же действия.

Часто, чтобы снять клеща, используют толстую прочную нить. Сначала место укуса обрабатывают спиртом или одеколоном (ни в коем случае нельзя использовать подсолнечное масло!). Затем обвязывают впившуюся часть животного и медленными раскачивающимися движениями вытягивают концы нити вверх. Такой способ довольно долгий и может занять до 20 минут.

Также достать клеща можно при помощи шприца. Для этого:

верхнюю часть инструмента ровно срезают; кожу вокруг укуса смачивают водой; затем шприц прикладывают к месту укуса и тянут поршень вверх.

С помощью вакуума паукообразное успешно удаляется с поверхности кожи.

Ни в коем случае нельзя пытаться вырвать клеща пальцами или косметическими щипчиками. В обоих случаях голова паукообразного останется под кожей.

Что делать в случае укуса клеща

При обнаружении клеща на коже надо немедленно его снять. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в травмпункт.

Если клеща удалить дома, в первые 24 часа надо отнести его на анализ, чтобы понять является ли он носителем опасной болезни. Список микробиологических лабораторий, где проводятся данные исследования, опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Если отдать паукообразное на анализ не удалось, стоит обратиться к врачу для назначения обследования.