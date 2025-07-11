Изувечит кожу: какие «воспоминания» оставляют на теле солнечные ожоги

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С наступлением аномально жаркого сезона увеличиваются случаи серьезных солнечных ожогов. Не каждый знает, как правильно от них защищаться, а впоследствии и лечить.

Только солнце выглядывает из-за туч, как толпы людей бегут скорее на пляж — купаться и загорать. Вот только нежиться долго на солнышке эксперты не советуют.

Ультрафиолет — друг или враг? Какое солнце самое вредное? Как лечить ожоги и что носить летом?

Нашла ответы на эти и другие вопросы программа Пятого канала «Страна советов».

Какие травмы следуют за солнечным ожогом

Виктория Глазкова с мужем отправились на Бали покататься на серфе, отдохнуть и позагорать. Однако отпуск для девушки превратился в настоящую катастрофу: температура под 40, а сильнейший ожог на лбу превратился в огромный волдырь.

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«Внутри этого отека была как будто жидкость. Он был большим и выпирающим. Это сходило где-то пять-семь дней. Я потом на лбу отрывала настоящую корку», — вспоминает героиня.

И даже вернувшись домой, Виктория еще долго лечила последствия экстремального загара.

«Оставались рубцы, как шрамы. Кожа очень испортилась», — делится она.

Солнечный ожог — это повреждение кожи в результате прямого воздействия лучей ультрафиолета. В отличие от термического, солнечный ожог проявляется лишь спустя три-четыре часа.

Именно поэтому обгоревший на солнце человек может сразу и не почувствовать, что солнечный свет его фактически убивает.

«Под действием интенсивного ультрафиолетового излучения появляется очень много новообразований на коже, которые также впоследствии могут превратиться в злокачественные», — утверждает дерматолог, косметолог Ольга Стрюкова.

Можно ли вообще загорать на солнце

Но не все солнце — вредное.

«Если правильно подойти к загару, то он может быть очень даже полезным. Загорать рекомендуется в утренние часы после восхода солнца до 10-11 утра и вечером после 16-17 часов», — уверяет эксперт.

На теле человека, как правило, первыми сгорают верхняя часть спины, нос и плечи. Неприятный зуд и покраснения на коже могут появиться даже при легкой степени ожога.

Если же поднимается температура, а кожа покрывается волдырями — лучше немедленно обратиться к врачу. И ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно вскрыть водянистые ожоги на коже. В открытую рану с легкостью может попасть инфекция, а после солнечного ожога иммунитет ослаблен.

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«Инфекция может распространяться и даже привести к осложнениям. Например, к гангренам или случаям, когда, возможно, даже потребуется ампутация конечности», — рассказывает терапевт Андрей Тихов.

Не надо питать иллюзий, что солнечный ожог — пустяк. Это серьезная травма, которую народными средствами лечить опасно.

«Сразу после солнечных ожогов не рекомендуется принимать душ с мылом или гелем. То есть необходимо максимально щадить кожу», — поясняет дерматолог.

Как защитить себя от ожога

Для эксперимента были взяты четыре футболки разных цветов: белого, бежевого, красного и черного. В температуре +28° при помощи тепловизора были измерено их теплопоглощение.

Даже в пасмурную погоду разница составила семь градусов. Самой прохладной стала белая футболка — 25,2°, самой жаркой — черная — 32,5°. Чуть прохладнее — красная и бежевая.

Поэтому летом лучше носить свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов. Если же отправляться куда-то ближе к экватору, то стоит помнить, что ультрафиолетовые лучи отлично проникают даже сквозь облака.

В жарких странах необходимо носить одежду с длинным рукавом и обязательно использовать солнцезащитные средства, подобранные по типу кожи. То есть чем светлее, тем выше должен быть SPF-фактор. А для облегчения боли важно всегда держать в аптечке обезболивающее.