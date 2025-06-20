Убитая или приличная: какие лайфхаки помогут выбрать хорошее авто из такси

Преувеличенные страхи перед автомобилями с отметками из реестра легковых перевозчиков порой заставляют отказаться от неплохих вариантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Принято считать, что автомобили из такси имеют гораздо больший износ, чем машины для личного пользования. В подавляющем большинстве это так. Однако многие региональные перевозчики избавлены от проблем столичных таксопарков и имеют вполне приличные для перепродажи автомобили.

Так стоит ли отказываться от хорошей машины только на том основании, что она числилась в таксистском реестре?

Какие машины попадают такси

Есть две модели такси: таксопарковая и частная. Первая используется в основном в крупных городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и завязана на агрегаторы заказов, крупнейшим из которых является «Яндекс». Таксопарки берут в лизинг машины и передают их водителям для работы на улицах мегаполисов. Некоторые работают посменно — по 12 часов и больше и ежедневно накатывают сотни километров пробега. За техническим состоянием машин следит служба сервиса, а водители проходят медицинский контроль и оформляют путевые листы.

Но есть и другая схема перевозок — частники на личных машинах, которые берут заказы время от времени. Они работают с другим крупным агрегатором — компанией «Максим» и действуют в малых городах, где заказов намного меньше, чем в столице. Специфика перевозок там такова, что водители сами следят за личными машинами и относятся к ним с гораздо большим пиететом, чем арендаторы.

И те и другие перевозчики регистрируются в реестрах такси и вынуждены получать разрешение от региональных властей. И этот фактор становится черной меткой для машины. Однако износ транспортных средств из регионов и из столицы заметно разнится.

Недостатки авто из таксопарков

Прошедшие через таксопарки автомобили, действительно, находятся в гораздо более худшем состоянии, чем одногодки на вторичном рынке. Мелкие и крупные ДТП, сколы от камней и быстрый ремонт могут спровоцировать образование очагов коррозии. Частые наезды на бордюры царапают и гнут пороги.

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Перевозка пассажиров сказываются на обивке салона. Через три года эксплуатации сиденья продавливаются, а материя рвется.

Частое хлопание дверьми разбивает замки и петли, что ведет к их провисанию и заеданиям при открытии. Не в лучшем виде остаются замки багажника.

Большие пробеги напрямую влияют на остаточный ресурс технических узлов. Проблемным местом такси являются автоматические коробки передач. Хуже всего ведут себя вариаторы, максимальный пробег которых редко превышает 250 тысяч километров. На вторичный рынок попадают машины с уже неработоспособными трансмиссиями, способными протянуть 8-10 тысяч километров. Их замена потребует бюджет в 200-600 тысяч рублей в зависимости от состояния контрактного агрегата. Причем эта цена подержанной трансмиссии.

У машин из таксопарков опасения внушает и подвеска. При пробегах свыше 300 тысяч километров требуется замена всех резинометаллических шарниров, амортизаторов, стоек стабилизатора, ступичных подшипников, тормозных дисков и прочих деталей.

Как отличить региональное такси от столичного

Работа в столичных таксопарках предполагает регистрацию машины на юридическое лицо с последующей передачей арендатору. Поэтому следует внимательно изучить ПТС (паспорт транспортного средства) с записями о бывших собственниках. Соседство столичной регистрации на юрлицо с московским реестром перевозчиков — это недобрый знак для подержанной машины.

Определить модель из таксопарка можно и по внешнему виду. В крупных городах действуют цветографические нормативы для такси. Их красят в желтые, белые или иные оттенки в зависимости от региона с нанесением рисунка из цветной пленки. После трех лет эксплуатации ее снимают и отправляют машину в трейд-ин, однако следы пленки остаются, и их можно заметить на ярком солнце.

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На крыше тоже остаются следы от крепежа фонаря с шашечками. Выдает принадлежность к таксопарковому транспорту и износ замков дверей и стеклоподъемников. Если дверь заедает, а стекла поднимаются с посторонними шумами, то это верный признак частого использования или ремонта.

Машинам из таксопарков свойственны засаленное переднее пассажирское сиденье и истертые пассажирские коврики, что не всегда встретить на личных машинах.

Главное отличие такси — это потрепанный багажник, в котором ежедневно перевозились тяжелые чемоданы и сумки. Матерчатая обивка, как правило порвана или вытерта, нередки масляные пятна и прочие следы активного прошлого. На многих машинах обивки вообще нет. В подполье багажника может недоставать пластиковых накладок, фиксаторов, органайзера или домкрата.

Как определить реальный пробег машины из такси

Как правило, перед продажей таксопарковой машины пробег скручивается. По сервисам автоподбора он обычно не пробивается, так как таксопарки не передают данные в сторонние мастерские. Но проверить пробег можно визуально.

Примерно к 250 тысячам километров стирается резиновая накладка на педали тормоза. На машинах с ручной коробкой пробег хорошо определяется по педали сцепления. Она стирается до металла к 150 тысячах пробега. Если там уже стоит новая накладка, а на одометре цифра — 80 тысяч километров, то пробег явно скручен.

Кроме того, пробег определяется по передним тормозным дискам. При аккуратной езде они ходят по 200-250 тысяч километров. Если диски уже заменены и уже вытерты наполовину, то машина проехала не менее 300 тысяч километров.

Внимательно придется осмотреть и шины. В такси они истираются за сезон. Если машине три-четыре года, а шины все новые, то это верный признак активной эксплуатации.

Большой пробег узнается по подтекам масла. Если поднять авто и заглянуть в моторный отсек снизу, то можно увидеть темные пятна вокруг уплотнителей распредвалов, сальников коленвала и масляного насоса. Если нарушена система циркуляции картерных газов, то масло давит через клапанную крышку. Обычно это происходит при пробегах свыше 300 тысяч километров.

Брать ли машину у таксиста-частника

Машины от таксистов-частников находятся в гораздо лучшем состоянии. Водители ездят на вызовы на личном транспорте, который используют для семейных нужд, а значит, о работе на износ не может быть и речи. В рейсы водитель оправляется по несколько раз в неделю без существенной нагрузки на машину.

Ремонтируются личные автомобили в обычных сервисах, без спешки и с относительно хорошими запчастями. Информация о серьезных ремонтах может поступать в сервисы по проверке машин «Автотека» или «Автокод».

А наличие таксистского разрешения и регистрация в реестре заметно снижает стоимость машины на вторичном рынке.

В общем, если отметка из реестра такси соседствует с региональной регистрацией машины, а ее владелец — физлицо, то, возможно, она и не таит в себе тех технических сложностей, как «убитые» варианты из столичных таксопарков.

К слову, таксистов-частников в регионах в разы больше, чем таксопарков. Поэтому, если диагностика не определяет серьезных проблем с техникой подобного такси, а цена привлекательная, то не грех и обратить на нее внимание. При этом стоит держаться подальше от такси с московской регистрацией.