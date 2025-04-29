Рассчитывают на лоха: как перекупщики маскируют проблемные машины

Нет хитростей, на которые бы не пошли перекупщики для выгодной перепродажи подержанного авто. В ход идут технические уловки и прямой обман. Как отличить проблемную машину и не попасться на махинации?

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Одна из самых популярных схем для перепродажи автомобиля — это недорогое восстановление «убитого» пятилетнего такси. Машины берут в регионах, где они часто оформлены на частных лиц или самозанятых, благодаря чему не попадают в реестр.

Транспортные средства за 4-5 лет накатывают по 250-300 тысяч километров, однако у них небольшой возраст и относительно незатертый салон, что дает им потенциальную привлекательность для перепродажи в другом регионе.

Машины покупаются недорого, по низу рынка и после манипуляций с внешним видом реализуются на 200-300 тысяч дороже. Перекупщики стараются скрыть технические недостатки, подчеркнуть достоинства и создать видимость почти новой машины.

Маскировка течей масла и ржавчины

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Для начала моются моторный отсек и днище, чтобы скрыть подтеки масла. На больших пробегах теряют герметичность сальники коленвала, прокладки клапанной крышки и коробки передач. Масло порой выдавливается из-за повреждений клапана отвода картерных газов.

На авто с преселективными роботами с двумя сцеплениями подтеки на коробке свидетельствуют о проблемах с гидроблоками в мехатронике. Течь также может разбитый вариатор. Все эти неисправности чреваты дорогостоящим ремонтом в 50-120 тысяч рублей.

Перекупщики замывают следы масла, причем чистятся не только агрегаты, но и защита картера. Затем моется днище, чтобы выявить очаги коррозии. На больших пробегах они возникают в районе порогов и арок колес, где наблюдается сильный пескоструйный эффект. Если ржавчина есть, то днище покрывается дешевым антикором.

От распространения коррозии он не спасет, но замаскирует повреждения от глаз покупателей. При продаже дополнительную антикоррозийную защиту выдают за преимущество.

Подкраска проблемных мест

Чтобы скрыть пробег, автомобиль локально подкрашивают и убирают накопившиеся сколы и царапины. Чаще всего они распространены на капоте, крыльях и бамперах.

Нередко авто из такси имеют следы кузовного ремонта, помятые детали. Их затирают шпатлевкой, но при этом оставляют какой-нибудь небольшой дефект, типа растрескавшегося бампера, чтобы придать машине правдоподобности. Акцентируя на нем внимание, перекупщики отвлекают его от более серьезных проблем.

Это может быть некачественный ремонт кузова с вытягиванием силового каркаса. Таксисты порой ремонтируют машины кустарно с привлечением неквалифицированных мастеров, без соблюдения технологий. В итоге вытянутые лонжероны теряют прочность, а поврежденные места со временем ржавеют. Еще хуже, когда при кустарной вытяжке нарушается геометрия силового каркаса кузова, что влияет на управляемость.

Тщательная полировка

Обязательно в рамках предпродажной подготовки авто отдают в полировку с нанесением на кузов защитных покрытий, типа воска или дорогих полимеров. Очень популярно у перекупщиков так называемое жидкое стекло. В результате машина начинает блестеть, как новая. Нередко полируются фары, чтобы снять с них помутнения и желтый налет.

Химчистка салона

Затем перекупщики отдают авто на химчистку салона, покупают новые коврики и вешают ароматизатор, чтобы перебить неприятные запахи бывшего такси. Если руль обтянут кожей, то его перешивают, чтобы убрать потертости.

Иногда меняются педали сцепления и тормоза на машинах с ручными коробками, где при пробеге 250 тысяч на резиновых накладках видны следы башмаков.

Корректировка пробега

Ну а затем маскировщики приступают к главному обману — скручивают пробег вчетверо из расчета 13-15 тысяч за год. В итоге на одометре остается цифра 75-80 тысяч вместо 250-300 тысяч километров, а цена поднимается на четверть, что с лихвой окупает труды обманщиков.

При перепродаже дельцы обязательно расскажут историю, что автомобиль почти не эксплуатировался, ездил на дачу и обратно, а зимой стоял на подземной стоянке.

Как разгадать обман при покупке авто

© РИА Новости/Виталий Аньков

Кузовной ремонт можно распознать специальным прибором — толщиномером. Он с помощью акустических волн показывает толщину краски до металла. Если покрытие больше 200 микрон, то деталь подкрашивали, а если свыше 300, то там однозначно применена шпатлевка для маскировки замятий. Неравномерность толщины краски на детали свидетельствует о проведенном ремонте. Заводская краска имеет толщину 110-175 микрон. Прибор можно взять напрокат перед осмотром машины.

Самое главное, при покупке машины смотреть на стыки кузовных панелей и общую симметрию. Если одна из фар кажется ниже или выше другой, капот или край бампера чуть выпирают, а в зазор между ними можно просунуть мизинец, то автомобиль пережил ДТП и некачественный ремонт. Еще хуже, если колеса изношены неравномерно — это свидетельствует о потере геометрии кузова. И проблему уже не исправить за дешево.

Как проверить пробег машины

Реальные показания пробега содержатся не только на одометре, но и в памяти блоков управления различных агрегатов, в том числе автоматической коробки передач, двигателя, систем помощи управления и пр. Их не всегда стирают и при необходимости можно восстановить реальную картину.

Лучше всего это получается на немецких автомобилях. На «французах», «корейцах» и «японцах» программная защита слабее, и при скручивании пробега мастера могут обнулить всю память в этих агрегатах.

Если у машины кристально чистый мотор, стоит обратить внимание на радиатор. Обычно перекупщики его никогда не моют из-за дороговизны процедуры. Проверить ячейки можно на просвет с помощью фонарика от телефона. Если там, помимо тополиного пуха, засохших листьев и насекомых, есть пробки из спрессованных дорожных химикатов с песочной пылью, то автомобиль долго эксплуатировался зимой. У такси с пробегом порядка 250 тысяч километров ячейки почти полностью закупорены грязью.

Еще один способ узнать техническое состояние машины — проверить мотор на дымление. После прогрева нужно резко раскрутить его до красной зоны тахометра и подержать высокие обороты несколько секунд. Если из выхлопной трубы вылетит сизое облачко, то жди беды. Оно свидетельствует о высоком износе колец и поверхности цилиндров.

Узнать пробег можно и по задним тормозным дискам. В лучшем случае они служат около 100-120 тысяч километров, после чего настолько портятся коррозией, что на краях покрываются ржавыми отслоениями. Если машина проехала свыше 250 тысяч километров, то у нее должны стоять новые задние диски.

В общем, при выборе подержанной машины не всегда стоит гнаться за блестящими вариантами с небольшими пробегами на приборах. Порой они и скрывают в себе ворох технических проблем.