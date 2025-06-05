Клиентов обманывают по схеме: ТОП-5 ловушек при покупке автомобиля с рук

Как не остаться и без денег, и без автомобиля при покупке подержанной модели? Для этого ее нужно проверить на так называемую юридическую чистоту.

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

При покупке машины с рук можно легко попасть в сети мошенников. При этом злоумышленники зачастую действуют по шаблонным схемам, которые, за исключением деталей, бывают очень похожими друг на друга. Зная их, можно защититься от потери денег и автомобиля. Что это за схемы?

Минимальный обман

Чаще всего мошенники ловят жертв на фейковые объявления с привлекательными условиями и обманывают на маленькие суммы, которые не влекут возбуждение уголовного дела из-за незначительного ущерба.

При телефонном разговоре продавец убеждает покупателя в срочности продажи авто, большом числе желающих ее купить и предлагает забронировать транспортное средство для себя, перечислив небольшой залог. Обычно это 3-5 тысяч, а взамен продавец обещает не показывать данную модель другим покупателям.

Как только деньги переведены на карту, продавец теряет интерес к общению, не отвечает на звонки, тянет время, а через несколько дней снимает объявление с сайта. Вернуть деньги уже невозможно. Подобным образом мошенники собирают задаток с многих желающих купить дешевую машину в идеальном состоянии.

Этот способ нередко применяют иногородние граждане или даже заключенные. Распознать объявление мошенников можно по фотографиям. Они или слишком хорошие из СМИ, или наоборот плохие, со следами подрезки или копирования с других сайтов. Ведь настоящей машины у «продавцов» нет и качественно сфотографировать им попросту нечего.

Невозвращаемый задаток

Другая схема обмана предполагает встречу с продавцом, который показывает реальный автомобиль покупателю, обещая отдать его по цене ниже рынка. Машина нравится, покупатель настроен на сделку и дает задаток в обмен на расписку. При оформлении расписки и происходят махинации.

Продавец указывает в ней только сумму задатка, но общую стоимость автомобиля не вписывает. Как только деньги получены, злоумышленники уезжают и тут же поднимают цену в объявлении выше рынка. Выяснения отношений обычно ни к чему не приводят.

Покупатель встает перед непростой дилеммой: или покупать авто за дорого, или отказаться от сделки. В последнем случае по закону сумма задатка остается у продавца.

Схема очень распространена из-за своей законности. Поэтому прежде чем передать задаток, следует внимательно изучить расписку и правильность ее составления. Там должны прописываться все условия сделки, сроки предоставления машины и ее полная цена.

Бывает, что при оформлении расписки мошенники используют поддельные паспорта с вымышленными данными о прописке.

Продажа по чужому VIN

Эту хитрость используют перекупщики для продажи проблемного автомобиля. С ее помощью маскируются обременения, залоги или запреты на регистрационные действия.

Читайте также Идеальный шрот: какие авто нельзя покупать даже в отличном состоянии

Продавец передает покупателю для проверки VIN от другой похожей машины. Чистый номер пробивается по всем базам и не показывает проблем. Однако при заключении сделки, в договоре купли-продажи (ДКП) мошенниками указывается подлинный VIN, на котором «висит» что-то неприятное, к примеру, масса неоплаченных штрафов, долги по кредиту, залог или алименты.

При этом, автомобиль, как правило, продается от третьего лица, а перекупщик не вписывает себя в ДКП. После получения денег он исчезает, а новому владельцу приходится решать проблемы. Хорошо, если долги небольшие и их можно оплатить. Однако бывает, что они сопоставимы с ценой на автомобиль.

Поэтому перед оформлением сделки стоит убедиться, что VIN в документах соответствует номеру на кузове. Сравнить их легко. Обычно номер пробит под ветровым стеклом и на консолях крыльев под капотом. На некоторых автомобилях номер выбит на полу в салоне, под ковролином.

Если VIN отличается от реального, то не нужно подавать вида. Лучше оставить деньги при себе, потянуть время и позвонить в полицию. Факт подмены VIN является основанием для возбуждения уголовного дела за мошенничество.

Экономичная растаможка

Читайте также Рассчитывают на лоха: как перекупщики маскируют проблемные машины

В последнее время появляются объявления о продаже дорогих авто из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по сравнительно невысокой цене. Они часто проходят таможенную очистку по серым схемам в Белоруссии или Киргизии, отчего имеют привлекательную цену. Однако таможенная служба борется с ними и постфактум проверяет правильность документов на каждый автомобиль. На это уходят месяцы.

Не исключено, что через год-полтора у них дойдут руки и до вашей машины. В этом случае при обнаружении неправильной растаможки доначисляются все сэкономленные платежи. Кроме того, по коммерческому тарифу могут пересчитать и сумму утильсбора, которая порой достигает 60% от стоимости премиального автомобиля. Требования их уплаты придут новому собственнику.

Поэтому лучше вовсе не связываться с машинами, ввезенными через страны ЕАЭС.

Работа в такси

Существуют и другие схемы обмана, которые могут принести массу неприятностей после покупки машины. В первую очередь это скрученный пробег. Если авто работало в такси, то за три года оно может наездить 300-350 тысяч километров. Одометр корректируют до 110 тысяч и реализуют транспортное средство почти в два раза дороже, несмотря на то, что его остаточный ресурс близок к нулю.

Косвенно узнать о работе в такси можно по ПТС. Если одним из собственников числилось юридическое лицо, то вероятнее всего машина принадлежала таксопарку. Проверить ее можно и по реестру такси на предмет выданных на нее разрешений.

Как проверить машину на юридическую чистоту

По закону о регистрации транспортных средств покупатель обязан проверять историю автомобиля. Выяснить ее помогают онлайн-агрегаторы данных. В их отчетах отображаются ограничения и запреты, имеющиеся у машины на момент проверки, в том числе неоплаченные штрафы, ДТП, залог, наличие судебных исполнительных производств и прочее. Правда, эти сервисы платные.

Собрать информацию о розыске, штрафах и ДТП можно и бесплатно, к примеру, на Госуслугах. Для этого необходима подтвержденная учетная запись, а результаты можно получить онлайн или в виде выписки для распечатки.

Порядок действий такой:

Запросить у продавца VIN-номер, государственный регистрационный номер и номер свидетельства СТС. Ввести эти данные в соответствующие поля сайта. Дождаться результатов проверки. Обычно они загружаются за несколько секунд. Выписка о запретах придет в личный кабинет в формате ПДФ в течение нескольких часов. Она будет заверена электронной подписью МВД.

Затем можно так же через Госуслуги запросить сведения о ДТП, которые тоже поступят в личный кабинет.

Аналогично автомобиль пробивается на сайте ГИБДД.

Информацию о залогах и юридической чистоте можно получить на сервисах Федеральной Нотариальной палаты и Федеральной службы судебных приставов.

Перед оформлением сделки необходимо также проверить паспорт продавца. Делается это через портал ГУ по вопросам миграции МВД России.