Гастрономический роман или маркетинговый ход: какая Италия на вкус

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Если Париж — город любви, то Италия — это целая страна любви, в том числе к еде. Там наслаждение пищей не считается греховным искушением.

Италия пахнет сливочным джелато и ощущается как теплая хрустящая пицца. Сойдя с последней ступени самолетного трапа на землю неаполитанской кухни, путешественник торопится заказать не макароны, а именно пасту. И… не может попасть ни в один местный ресторан раньше 19:00. А потом вместо латте получает стакан молока и нигде не может допроситься простого человеческого супа.

Какие особенности за маркетинговой сказкой скрывает итальянская культура питания и почему она тесно переплетается с темой любви, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказала филолог, преподаватель итальянского языка, переводчик Мария Кедрова.

Италия через еду

«Hai mangiato? Cosa hai mangiato?» или «Ты поел? Что ты съел?» — классические фразы, предвосхищающие в Италии утренние беседы.

«Я думаю — еда это база итальянской культуры, если, конечно, отвлечься от живописи и архитектуры», — подчеркнула филолог.

Мамы заботятся о питании своих детей, друзья уточняют вид пасты на завтрак, а иностранцы расспрашивают о самых вкусных местах города — день в Италии с традиционных блюд начинается и ими заканчивается.

При этом неаполитанская и сицилийская кухни на самом деле очень просты по европейским меркам. Обычно иностранцы привыкли к более сложным блюдам с широким разнообразием ингредиентов.

Кофе

Самый популярный бодрящий напиток в традиционном итальянском варианте по вкусу далеко не всем россиянам.

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«Это известный факт, что итальянцы выпивают чашечку кофе с молоком только за завтраком. Весь оставшийся день они пьют так называемый у нас эспрессо, но там его называют un caffe — просто кофе», — отметила Кедрова.

Пить его по-итальянски — значит пить быстро. Никто не наслаждается чашечкой кофе за долгой беседой, красиво восседая на террасе милого ресторанчика, и не берет на вынос, чтобы поэтично попивать во время часовой прогулки. Небольшую порцию эспрессо оперативно выпивают стоя и в баре — коннотация этого места не такая, как в России.

«Традиция отразилась даже в языке. Никто не говорит «пить кофе», говорят его «взять»: «prendi un caffè», — уточнила переводчик.

В отличие от России или Америки, «латте» в Италии называется просто стакан молока. А кофейный напиток, приготовленный на основе эспрессо, — это caffè latte.

Пицца

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До конца XIX века Италия была разделена на отдельные государства, поэтому в каждом регионе сохранились свои традиции. У каждого уголка страны свои особенности и секреты приготовления казалось бы традиционных блюд — пицца везде разная как по историческим, так и по географическим причинам. В расположенных ближе к морю регионах в нее чаще всего добавляют морепродукты, в иных местах — мясо.

«История пиццы уходит корнями в античное прошлое. Были, скажем так, ее прототипы в Древнем Риме — лепешки с различными начинками, либо добавками. У римлян тоже была развита система фастфуда, как бы это странно ни звучало», — рассказала эксперт.

Привычная пицца, ставшая символом Италии, появилась в Неаполе. В 1889 году шеф-повар Раффаэле Эспозито испек ее для королевы Маргариты Савойской, в честь нее блюдо и назвали. В начинку пошли ингредиенты, символизирующие цвета итальянского флага: помидоры, моцарелла и базилик.

Паста

Те самые макароны, которые, как считают итальянцы, совсем не похожи на российские, тоже появились в Античном Риме

«Существовал такой вид пасты — lagana, напоминает современное слово лазанья. Это были раскатанные кусочки теста, которые вместе с различными соусами запекали в печи», — пояснила филолог.

Дальнейшая история пасты связана с арабами — они первыми научились ее сушить, стало возможно перемещать и готовить ее в любой момент. Прежде макаронные изделия были только домашнего производства, потому что абсолютно не хранились.

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Десерты

В Италии gelato — синоним мороженого, но это блюдо сильно отличается от мороженого европейского. Визитной карточкой страны его сделало и появление в XVII веке систем охлаждения, и уникальный процесс приготовления.

Среди десертов итальянская кухня прославились тирамису и панна-котта.

Супы

Вопреки популярности минестроне, легкого супа из сезонных овощей и макарон, в Италии первое далеко не на первом месте.

«Суп является более редким и неглавным блюдом. То есть, если вы заказываете первое, — это всегда будет паста или, возможно, ризотто. Итальянцы на обед вообще могут съесть всего одно блюдо», — отметила Кедрова.

Если планируется плотный ужин, на второе едят мясо или рыбу с овощами — макаронные изделия в стране не могут быть гарниром.

При этом время приемов пищи у итальянцев фиксированное: завтракают рано и неплотно — в 6:00–8:00, обедают с 12:00 до 14:00, ужинают с 19:00. Во многие рестораны на прием пищи даже нельзя зайти раньше или позже отведенного ему часа.

Италия через искусство

Кулинарные отголоски встречаются в итальянской литературе.

В Средневековье еда воспринималась как искушение: о чревоугодии писали Данте и Бонвезин де ла Рива. Писатели более поздних эпох обращались к теме изобилия земли, ее плодородия. Ближе к XIX–XX веку еда в итальянской литературе становится признаком национального своеобразия.

«В романе Томмазо ди Лампедуза „Гепард“ есть сцена пира, во время которой граф Салина угощает своих гостей макаронами. И они испытывают неподдельное счастье, потому что ожидали, что им подадут по моде той эпохи какой-нибудь протертый французский суп, а тут своя родная паста», — поделилась эксперт.

Тема еды присутствует и в поэзии, и в музыке, причем каждый раз она перекликается с темой любви. Чувства воспевали Данте Алигьери и Франческо Петрарка, о них издавна писали и поэты сицилийской школы — им принадлежит авторство сонета как литературного жанра.

В Сицилии любовь была абстрактной, поэтическое преклонение перед определенной музой впервые появилось в текстах Данте. Конечное «заземление» чувств происходит в творчестве Франческо Петрарки.

Италия через любовь

Кроме французского, языком любви считается и итальянский.

«Это обусловлено фонетикой: чередование согласных и гласных, завершение практически каждого слога гласной настраивает на романтичный лад. Нам кажется, что этот язык очень мелодичный», — считает переводчик.

Итальянская молодежь чувства выражает в сети.

«Я заметила, что чаще всего цитируют Сенеку и поэтессу XX века Альду Мерини. Соответственно, поэзия продолжает быть актуальной даже для молодого поколения. Очень часто это просто романтические фразы, фрагменты поэм, а иногда даже бывают цитаты из Библии. Например, цитируют апостола Павла», — поделилась преподаватель итальянского языка.

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Любовь во все времена объединяла между собой кулинарию, искусство и национальный менталитет. Итальянцы любят готовить, любят есть и свои чувства не привыкли сдерживать. Если раньше эмоции обретали форму произведений искусства, то сегодня они продолжают пылать на страницах, переписках в социальных сетях.