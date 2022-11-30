Кальцоне или Дьябло: какая вы пицца по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

Характер человека как любимый вид пиццы — мягкий и нежный или острый и дерзкий. А какие особенности есть у вас?

Пицца — неизменный вкусный атрибут любого праздника, вечеринки, дня рождения и уютного семейного ужина. Имея итальянские корни, блюдо давно обзавелось поклонниками по всему миру.

6 декабря отмечается День пиццы. Ровно 15 лет назад кулинарное искусство создания неаполитанской пиццы было официально внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Пицца — история появления блюда

Первые блюда, похожие на пиццу, готовили в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме и Персии. Это была обычная хлебная лепешка, которая считалась едой бедных. На нее выкладывали все, что было в доме: сыр, финики, лук, чеснок и зелень или оливковое масло и травы.

Привычный современному человеку вид пицца получила в XVI веке. Этому способствовал приехавший в Европу южноамериканский помидор. Именно он расставил гастрономические акценты. Однако правила приготовления блюда оформились ближе XIX столетию. В этот период появилась пицца «Маринара» и «Маргарита».

Первый вид к морю, конечно, имеет мало отношения. Считается, что «Маринару» испекла жена моряка, положив на тесто помидоры, оливковое масло, ароматный орегано и пряный чеснок. А вот автор «Маргариты» известен. Согласно легендам, в 1889 году ее изготовил итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито в честь дня рождения королевы Маргариты Савойской. Пиццайоло остановился на сочетании самых простых ингредиентов, напоминающих по своему цвету итальянский флаг: томатный соус, молодой сыр моцарелла и нежный базилик. С тех времен пицца приглянулась и аристократам. На сегодняшний день в мире готовится более двух тысяч вариаций восхитительного трио теста, сыра и соуса.

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Интересные факты о пицце

Самой дорогой пиццей считается кулинарный шедевр Ренато Виола. Итальянский шеф-повар приготовил пиццу «Людовик XIII Реми Мартин». На тесте диаметром 20 сантиметров он уместил мясо омара, лангуста, креветки, сыр моцарелла из молока черных буйволиц и три вида икры. Приправой для королевской пиццы стал элитный коньяк. Необычное блюдо «потянуло» почти на 12 тысяч долларов.

Японский вариант пиццы — это черная пицца с добавлением чернил кальмара или каракатицы. В составе необычного угощения есть морепродукты и сыр, но нет томатов.

В Швеции популярна сладкая пицца с бананами, курицей карри, арахисом и ананасами. В Финляндии гурманам подают пиццу с начинкой из копченой оленины, красного лука и грибов лисичек. В Дании готовят пиццу с кониной, а в Мексике любят пиццу с зеленым горошком, свеклой, морковью, изюмом и перепелиными яйцами.

Самую длинную в мире пиццу приготовили в Лос-Анджелесе. Ее длина достигала 1,93 километра. А самую большую пиццу испекли в Риме. Площадь гигантского угощения составляла 1261,65 квадратных метра. Не отстали и французы. В Лионе они установили свой рекорд Гиннесса, использовав для приготовления пиццы сразу 834 сыра.

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Овен

www.globallookpress.com / CHROMORANGE

Овны — жгучая, с перчиком Пепперони. Представители знака зодиака амбициозны, прямолинейны и независимы. Они могут быть такими же острыми, как и пицца. Окружающим бывает непросто найти общий язык с инициативными, напористыми и огненными Овнами.

Телец

www.globallookpress.com / Kia Cheng Boon

Тельцы — закрытая пицца Кальцоне. При первой встрече с данным знаком зодиака не всегда понятно, что он из себя представляет. Хотя Тельцы воплощают собой принцип любви к жизни и ее благам, отличаются упорством и практичностью. Рожденные под знаком зодиака порой кажутся не совсем приветливыми. Но стоит пообщаться поближе, как сразу открываются их лучшие стороны.

Близнецы

www.globallookpress.com / Paul Williams — Funkystock

Близнецы — пицца Четыре сыра. Они многогранны и немного противоречивы, как четыре вида вкуснейшего расплавленного на поверхности теста сыра. Воздушный знак зодиака любит быть в центре внимания. Близнецы обладают сильным характером, энергичны, независимы и общительны. Они легко устанавливают связи со множеством разноплановых людей, потому что являются неутомимыми и эрудированными собеседниками.

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Рак

Рак — разносторонний и эмоциональный знак зодиака, как и пицца Четыре сезона. Он может одновременно увлекаться наукой, искусством и спортом, при этом быть успешным во всех сферах сразу. Этот знак зодиака привык во всем быть первым. Он решительный и благородный.

Лев

www.globallookpress.com / Pete Marovich

Львы похожи на оригинальную и потрясающую Неаполитанскую пиццу. На праздничных застольях традиционная пицца часто занимает место в центре стола. Так и знак зодиака, который предпочитает быть в центре внимания. Уверенные в себе и решительные Львы никогда не отступают от намеченных целей.

Дева

www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Классическая пицца Маргарита, как нельзя лучше подходит для элегантных и организованных Дев. Рожденные под знаком зодиака не любят жить в избытке, они привыкли довольствоваться самым необходимым. Девы могут вести замкнутый образ жизни. Однако окружающих это совсем не отталкивает. Их природная харизма и доброта притягивают людей.

Весы

Капричоза является любимчиком в пиццевом семействе и лучше всего подходит для Весов. Представители воздушного знака зодиака отличаются артистичностью и задорным характером. Они могут найти общий язык с любыми людьми. Им легко заводить новые знакомства и вливаться в незнакомые компании.

Скорпион

Скорпионы отличаются страстным характером, поэтому им больше всего подходит самая острая пицца Дьябло. Среди ее ингредиентов — перец чили, который, как нельзя лучше описывает переменчивый нрав этого знака зодиака.

Скорпион символизирует внутренние изменения, преодоление слабости. Поэтому он не так прост, как может показаться на первой встрече. Как пицца Дьябло, стоит вам откусить кусочек и вы почувствуете вкус сыра и только после острый перец.

Стрелец

Стрельцы таят в себе много загадок и секретов. Поэтому «раскусить» их получится не сразу. Для знака зодиака огненной стихии больше всего подходит Баварская пицца. Блюдо с копчеными охотничьими колбасками и солеными огурчиками обладает оригинальным запоминающимся вкусом, который либо понравится сразу, либо нет. Так и со Стрельцами. Они имеют ярко выраженную харизму, стремятся к образованию, энергичны и увлечены идеей изменить весь мир.

Козерог

Для Козерогов подходит пикантная и насыщенная пицца Барбекю. Она одновременно и острая, и сладкая. Так и эти представители земной стихии отличаются переменчивым характером. Они обладают даром не терять из виду главную цель и уверенно к ней идти. Целеустремленность, стойкость и ответственность — это сильные качества представителей этого знака. Козерог не боится одиночества и готов преодолеть любые препятствия.

Водолей

www.globallookpress.com / Angelika Warmuth

Водолей — яркая Гавайская пицца с ананасами. Это итальянское блюдо, сочетающее в себе соленую ветчину и сладкие ананасы придется по вкусу только истинным гурманам. Представители воздушной стихии кажутся загадочными, а порой даже необычными во взглядах и поступках. Эксцентричный характер не мешает им влюблять в себя людей. Водолеи с легкостью заводят новые отношения, как любовные, так и дружеские.

Рыбы

www.globallookpress.com / CSH via www.imago-images.de

Рыбы — это нежная пицца с морепродуктами. Изысканное блюдо с дарами моря созвучна характеру представителей знака стихии Воды. Они мудрые и восприимчивые. При этом отличаются мастерской способностью адаптироваться в любой окружающей обстановке. Для рожденных под этим знаком зодиака важен не результат, а удовольствие от процесса.