Покорили миллионы детей: какие российские мультики обожают за рубежом

Фото: Кадр м/с «Маша и Медведь»

Если бы иностранцы знали, что в Кидз Комбо можно заполучить любимых KikoRiki или GoGoRiki — как они называют наших «Смешариков» — во «Вкусно и точка» не осталось бы ни единого чизбургера.

Американских детей обучают по «Фиксикам», а турецких усаживают рядом с Машей и Медведем в тематических аттракционах. Национальный колорит российских мультиков, завоевавший сердца иностранцев еще в советское время, с каждым годом не перестает удивлять и очаровывать.

При чем каждый мультфильм по-своему: Крош, Ежик и Нюша из «Смешариков» интересны вопреки сложностям перевода игры слов, а Ежик и Медвежонок из «Ежика в тумане» — вопреки недетским размышлениям.

Каких еще русских персонажей смотрят и любят за границей?

«Фиксики»

Кадр из м/с «Фиксики»

В компьютерном мультсериале «Фиксики» сегодня сложно усмотреть сюжет повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки», но именно она вдохновила продюсера Георгия Васильева на создание анимационного бренда.

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В отличие от сценариев других популярных за границей русских мультиков, история об интересующихся техникой человечках изначально писалась для международной аудитории. По этой причине название «Гарантийные человечки» в 2010, когда прошла премьера анимации, поменяли на короткий вариант, который легко запомнить и использовать на товарах, не связанных напрямую с мультфильмом.

Путем обсуждений пришли к «Fixie» — производному от слова «Fix» (чинить, ремонтировать) и «Pixie» (маленькое существо наподобие эльфа), а потом это английское слово назвали созвучным русским «Фиксики».

Что особенного в мультсериале? Эпизоды о цветных человечках объединяет тематика изучения бытовых приборов. Родителям нравится познавательная составляющая «Фиксиков», а детей привлекает фантазийный и забавный сюжет. К тому же, сказочная часть анимационного сериала современна восприятию последних «цифровых» поколений.

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Чем покорили иностранцев «Фиксики»? Задумка экранизации российской повести на зарубежный лад полностью оправдала себя: забавные человечки прижились в культурах самых разных государств. Особенно рисовка понравилась азиатским странам. Например, сингапурским и южнокорейским детям она и вовсе напомнила обожаемое там аниме.

А еще иностранцы оценили обучающую пользу мультика: в 2016 году его включили в американскую образовательную программу Discovery Education.

«Маша и Медведь»

Кадр из м/с «Маша и медведь»

Трехмерный мультипликационный сериал по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь» главный акционер «Анимаккорда» Сергей Кузьмин придумал во время отдыха в Крыму. Поведение озорной девочки на пляже напомнило ему проказы «Тома и Джерри». При этом русская сказка давала возможность обыграть взаимоотношения ребенка с героем, который не приходится ей ни другом, ни врагом, — это и вдохновило Кузьмина.

Анимационный сериал вышел в 2009 году, с тех пор его перевели на 42 языка. В 2019 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, став одной из самых просматриваемых анимационных лент во всем мире. Это произошло благодаря эпизоду «Маша плюс каша», который собрал на YouTube около 3,4 миллиарда просмотров. В 2020 году мультик вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире, а в 2023 получил звание «Самого популярного детского шоу в мире».

Что особенного в мультсериале? В «Маше и Медведе» отсутствуют унылые нравоучения, напротив, главная героиня показывает самые изощренные детские проказы, чем демонстрирует озорникам их поведение со стороны. В сюжеты эпизодов вплетены жизненные уроки, а ценность дружбы, доброты и уважения старших транслируется тонко и оригинально.

Чем покорили иностранцев «Маша и Медведь»? Мультипликационный сериал транслирует национальный колорит России, но при этом сам сюжет абсолютно универсален. Шутки и забавные ситуации, в которые влипает главная героиня, не нужно адаптировать под другие культуры.

Машу и Медведя знают 95% индонезийских зрителей, 70% европейских, а в Китае они знакомы трети вообще всех детей в принципе. В Германии по мотивам мультика ставят спектакли, в Турции построили отдельную тематическую зону в парке аттракционов, а в Сербии с участием персонажей проводили агитационную кампанию.

Менее очевидна популярность русских героев на Ближнем Востоке: исповедующих ислам зрителей привлек тот факт, что Маша носит платок и длинный сарафан.

«Смешарики»

Кадр из м/с «Смешарики»

Крош, Ежик, Нюша, Бараш, Лосяш, Совунья, Кар-Карыч, Копатыч и Пин могли стать персонажами настольной игры и зваться «Сластенами». В итоге россияне знают их как «Смешариков», иностранцы — как «KikoRiki» или «GoGoRiki». Этот путь с задумки в 2001 очередной «бродилки» главы Fun Game Ильи Попова до рисовки целой анимированной вселенной мультсериал прошел за два года.

В 2003 «Смешариков» увидели первый зрители. С тех пор его популярность только растет, сегодня анимационный сериал считается культовым. Его номинировали на множество премий, в том числе «Золотой орел» и «Икар».

Что особенного в мультсериале? Задумывалось, что аудиторией «Смешариков» станут дети от 2 до 8 лет, но скоро разнообразие жанров эпизодов, философские подтексты, наличие отсылок к другим произведениям и актуальность тем завоевали признание и у взрослых.

Чем покорили иностранцев «Смешарики»? Юмор в анимационном сериале очень «русский» — как минимум, часто он основан на игре слов, понять которую смогут только носители языка. Тем не менее, самобытные и оригинальные характеры героев настолько полюбились за рубежом, что мультфильм перевели на 15 языков, чтобы транслировать в 60 странах мира.

Некоторые сложные шутки уникальных сюжетов «Смешариков» иногда специально адаптируют: так, в Нью-Йорке и Гонконге финансируют переписывание отдельных сцен. Особенно русских зверюшек полюбил китайский зритель: совместно с РФ в стране даже сняли собственный мультсериал с участием Кроша.

«Ежик в тумане»

Кадр из м/ф «Ёжик в тумане»

Философский мультфильм о милой заблудившейся по дороге к Медвежонку зверюшке снял режиссер и народный артист РФ Юрий Норштейн в 1975 году. Сценарий «Ежика в тумане» был написан на основе одноименной повести Сергея Козлова, но в сказочных кадрах сюжет произведения угадывается не сразу: Норштейн добавил картине импрессионистскую манеру повествования и множество метафор.

Недетская сказка получила признание на международных кинофестивалях в Тегеране, Хихоне, Чикаго, Мельбурне, Лондоне, Сиднее и особенно полюбилась японскому зрителю. В 2003 году на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен по мнению кинокритиков и мультипликаторов.

Что особенного в мультфильме? Его герои разговаривают на языке «авангардистского абсурда» — это добавляет каждой фразе множество психологических подтекстов. Они-то и выносят «Ежика в тумане» на второй, взрослый уровень: пока дети следят за похождениями очаровательного героя, их родители замечают символизм мультфильма, а также отсылки к «Солярису» Андрея Тарковского и «Божественной комедии» Данте.

Чем покорил иностранцев «Ежик в тумане»? Стилистика мультфильма пропитана традициями других стран — в каждом уголке Земли задумчивая мордочка потерявшегося зверька вызывает собственные уникальные ассоциации.

На технический процесс создания «Ежика в тумане» особое влияние оказала азиатская культура. Неудивительно, что главная звезда японской анимации режиссер Хаяо Миядзаки назвал мультфильм Норштейна своей любимой работой.