От «Последнего богатыря» до «Чебурашки»: 10 самых кассовых российских фильмов

Фото: Кадр из фильма "Движение вверх", режиссер Антон Мегердичев, 2017г.

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Теперь топ рейтинга выглядит весьма внушительно.

Сегодня индустрия развлечений находится на таком высоком уровне, что современного зрителя уже сложно удивить. Благодаря стриминговым платформам появилась возможность смотреть самые разные фильмы в любое время. К тому же, пандемия коронавируса внесла свой вклад, изменив привычки, так что поход в кинотеатр стал ассоциироваться с какими-то крупными и долгожданными премьерами, которые непременно стоит смотреть на большом экране и переживать коллективно всем залом. Причем долгое время это были преимущественно иностранные фильмы, однако скоро качество российского кино возросло, а привередливый зритель все чаще стал «голосовать рублем».

1 января 2023-го в прокат вышла семейная комедия «Чебурашка», которая всего за девять дней собрала более 3,08 миллиарда рублей, обогнав «Холопа» (второе место среди российских кассовых фильмов). Первое место в российском прокате по-прежнему удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона, собравший 3,51 миллиона рублей.

5-tv.ru рассказывает, какие отечественные картины стали самыми кассовыми.

«Чебурашка», 2023

Кадр из фильма «Чебурашка», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2023 г.

Чебурашка является одним из самых любимых персонажей не только советских детей, но и подрастающего поколения. Большинство маленьких зрителей знакомо с «неизвестным науке зверем» по сказке «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского и мультфильма «Крокодил Гена» Леонида Шварцмана. Однако новый фильм Дмитрия Дьяченко не является экранизацией, а лишь унаследовал отдельные элементы из знаменитой книги. Вероятно, именно поэтому он избежал сравнений с оригиналом и заслужил хвалебные отзывы зрителей.

По сюжету мохнатый зверек по имени Чебурашка проживает в апельсиновой роще, но волей случая он оказывается в курортном городке, где встречает нелюдимого старика Гену. Вместе им предстоит пережить череду приключений, решить семейные проблемы и вернуть улыбки на лица людей. Главного героя оживили при помощи CGI-технологий, а остальные роли исполнили настоящие актеры: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева и Федор Добронравов.

«Холоп», 2019

Кадр и фильма «Холоп», режиссер Клим Шипенко, 2019 г.

Комедия «Холоп» Клима Шипенко вышла в кинотеатрах в канун Нового года, 26 декабря, и буквально за несколько дней стала хитом отечественного проката, собрав 3, 07 миллиарда рублей. Спустя месяц фильм показали за рубежом, получив более 1 миллиона долларов.

Сюжетная канва довольно проста. 27-летний мажор Гриша проводит дни напролет в ночных клубах, наслаждаясь красивой жизнью. Привыкший к полной безнаказанности, он сбивает на машине пытавшегося его задержать неподкупного полицейского. Чтобы проучить избалованного сына, его отец-олигарх обращается за помощью к эксцентричному психологу. В подстроенной аварии Гриша теряет сознание и оказывается в Российской империи 1860 года, где существует крепостное право. Теперь он крепостной конюх, которому придется исполнять все прихоти барина, не зная, что он находится в экспериментальной деревне с нанятыми актерами.

Главную роль исполнил Милош Бикович. Остальных героев сыграли Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и Ольга Дибцева.

«Движение вверх», 2017

Кадр из фильма «Движение вверх», режиссер Антон Мегердичев, 2017 г.

В основу спортивной драмы «Движение вверх» Антона Мегердичева легли реальные события, описанные в одноименной автобиографии советского баскетболиста Сергея Белова. Фильм рассказывает о победе мужской сборной СССР над баскетболистами США в финальном матче турнира на летних Олимпийских играх в Мюнхене в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года. Роль главного тренера Владимира Гаранжина исполнил Владимир Машков, а атакующего защитника Белова — Кирилл Зайцев. По сюжету наставнику предстоит собрать уникальную команду, обучить каждого игрока по новой методике, противостоять бюрократам и, наконец, морально подготовить спортсменов к поединку с противником, попутно решая личные проблемы в семье.

Несмотря на исторические неточности, а также искажение фактов в судьбах реальных прототипов, фильм удостоился высокой похвалы критиков и зрителей. Премьера состоялась 22 декабря, и уже за первые дни проката ее посмотрели более 700 тысяч зрителей. Лента собрала в прокате рекордные 3, 04 миллиарда рублей при бюджете всего 450 миллионов.

«Т-34», 2018

Кадр из фильма «Т-34», режиссер Алексей Сидоров, 2018 г.

По достоинству российские зрители оценили приключенческий боевик «Т-34» о молодом лейтенанте, готовившем побег на танке из немецкого концлагеря. В главной роли предстал Александр Петров, а его партнерами на съемках стали Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Юрий Борисов, а также Винценц Кифер и Йошуа Гроте. Премьера состоялась 1 января.

В отличие от многих современных блокбастеров о Великой Отечественной войне «Т-34» Алексея Сидорова не поучает зрителей и не старается сыграть на патриотических чувствах, а подкупает именно сюжетом и харизматичными героями. При этом несмотря на внимание к деталям, повествование не старается строго следовать фактам, что и вызвало противоречивые отзывы публики. Несмотря на это кассовые сборы в России составили порядка 2,27 миллиарда рублей.

«Последний богатырь: Посланник тьмы», 2021

Кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2021 г.

Трилогия «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко является одним из самых любимых отечественных фэнтези среди россиян. Благодаря национальному фольклору, неожиданным сюжетным поворотам и искрометному юмору все части вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в стране. Последняя часть (на данный момент, третья по счету) собрала в прокате 2,2 миллиарда рублей.

На этот раз Ивану и жителям Белогорья предстоит попасть в современную Москву, чтобы спасти похищенную невесту Василису и уничтожить нечисть. К ролям вернутся Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и другие актеры.

«Последний богатырь: Корень зла», 2020

Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2020 г.

Следующую строчку в рейтинге самых кассовых российских фильмов по праву занимает вторая часть франшизы «Последний богатырь», собравшую в прокате 2,04 миллиарда рублей. Премьера была приурочена к новогодним праздникам и состоялась 1 января 2021.

В этой истории Иван, наконец, обретает богатырскую силу. А поначалу его терзают сомнения в себе и тоска по современной Москве, куда он мечтает отправиться с возлюбленной Василисой. После нашествия злых сил ему предстоит вновь отправиться в приключение, которое поможет ему открыть семейную тайну.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», 2018

Кадр из фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», режиссер Илья Куликов, 2018 г.

После успеха телесериала «Полицейский с Рублевки» на ТНТ о буднях сотрудников из вымышленного ОМВД «Барвиха-Северное» сценарист и режиссер Илья Куликов снял полнометражный фильм. Новогодняя комедия, премьера которой состоялась 13 декабря, покорила зрителей, собрав кассу 1,68 миллиарда рублей.

По сюжету «Барвиха-Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов (Александр Петров) идет на крайние меры и вместе с оперативниками планирует ограбить банк в надежде, что его коллеги во главе с начальников Яковлевым (Сергей Бурунов) легко раскроют дело, вернут деньги и сохранят рабочие места в следующем году. Однако все идет не по плану.

«Последний богатырь», 2017

Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 г.

Фильм-сказка «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко стал вторым опытом сотрудничества компании Disney с Россией (Первый — «Книга мастеров»). В отличие от предшественника результат оказался весьма удачным, в особенности это касается реалистичной графики. Премьера состоялась 19 октября, а 1 января фэнтези показали по телевидению. Фольклорная айдентика, соседствующая с современностью, пришлась зрителям по душе. «Супергеройский» фильм собрал в прокате 1,67 миллиарда рублей.

По сюжету главный герой Иван выдает себя за экстрасенса в телешоу «Битва магов» и живет в элитной квартире в Москва-сити, однако в результате неудачной встречи с клиенткой он оказывается выброшен в Белогорье — местность в Древней Руси. Там случайный старик перед смертью успевает рассказать ему, что спрятал его в мире людей, чтобы спасти от врагов. Вскоре герой узнает, что является сыном Ильи Муромца, однако самих богатырей коварная волшебница Варвара обратила в камень. Теперь потомку героев предстоит спасти жителей, а также повстречать свою любовь.

«Сталинград», 2013

Кадр из фильма «Сталинград», режиссер Федор Бондарчук, 2013 г.

Восторженных отзывов удостоилась военная драма «Сталинград» Федора Бондарчука, собравшая в российском прокате 1,62 миллиарда рублей. Фильм снят одновременно в трех форматах: IMAX, 3D и обычном 2D. Уже на этапе создания впечатлял масштаб съемок: грандиозные декорации, 900 актеров массовки, военная техника. Премьера состоялась 10 октября.

Действие происходит в 1942-м, когда советские войска ведут героическую оборону Сталинграда, ставшую переломной точкой в Великой Отечественной войне. После сорванного контрнаступления на немецкие части разведчикам под командованием капитана Громова (Петр Федоров) удается перебраться на противоположный берег Волги и занять один из домов. Кроме чудом уцелевших русских солдат, они спасают 19-летнюю Катю (Мария Смольникова).

Сценарий был создан по мотивам глав романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, а прообразом дома стал легендарный дом Павлова.

«Викинг», 2016

Кадр из фильма «Викинг», режиссер Андрей Кравчук, 2016 г.

«Викинг» Андрея Кравчука стал одним из самых дорогостоящих фильмов в истории российского кино: его бюджет составил 1,25 миллиарда рублей. Неудивительно, что эпический размах, сюжет, актерский состав, костюмы, декорации покорили российскую публику. И хотя уже в первые дни проката историческая драма показала рекордно высокие сборы, поначалу создатели опасались, что фильм провалится в прокате. В итоге «Викинг» заработал 1,51 миллиарда рублей. Премьера состоялась 10 апреля.

В основу приключенческого фильма легли события, описанные в «Повести временных лет», однако масштабу и откровенности съемок визуально славянский эпос напоминает мир «Игры престолов». Действие происходит на Руси во второй половине X века, когда к власти приходит князь Владимир Святославич. Главную роль исполнил Данила Козловский. Кроме того, в съемках приняли участие Светлана Ходченкова, Александр Устюгов, Кирилл Плетнев, Александра Бортич, Андрей Смоляков, Максим Суханов и другие актеры.