В чем уходит детство: какие трендовые туфли выбрать на выпускной

Фото, видео: 5-tv.ru

Взрослая жизнь всего в двух шагах, поэтому очень важно сделать их в удобных, праздничных и стильных туфлях. А может, и не в туфлях, — главное, правильно считать последние тенденции в обуви.

Золушка, конечно, пошла на бал в красивом платье, но все мы знаем, почему ей удалось устроить свою личную жизнь. Ну и запомнилась она тоже совсем не по пышному наряду, а своими хрустальными туфельками!

С выпускным все прозаичнее: праздничные лодочки не устроят университетскую жизнь, а блестящие босоножки не гарантируют титул королевы школьного бала. Зато можно не стирать ноги в кровь хрусталем! И, кстати, терять туфельки тоже необязательно.

А куда еще можно надеть выпускную обувь после того, как в полночь захочется сбежать от занудного принца к подружкам-одноклассницам, и что из нарядной обуви сейчас в тренде, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стилист, модный блогер и автор канала в Telegram и Дзене Татьяна Бобылева.

Если хочется быть в тренде

Школьная форма и черно-белый дресс-код позади — на выпускной вечер можно прислушаться к смелым идеям с подиумов!

Туфли с фантазийным каблуком

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В летних коллекциях мелькал каблук любой высоты и любой ширины, но больше всего внимания к себе привлекли его неординарные, фантазийные вариации.

Зачем выбирать обувь на шпильке, если можно на… кубе или какой-то другой геометрической фигуре?

Обувь из сетки

Zeppelin / Avalon

Плетеные и сетчатые туфли — это новинка и абсолютный тренд.

С первого взгляда они могут казаться чересчур необычным решением, но за счет своей минималистичности могут легко дополнить многие выпускные наряды.

Пушистые туфли

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В этом сезоне дизайнеры рискнули «смягчить» плюшем практически все модели обуви.

В зависимости от длины и цвета ворса можно подобрать милую пушистую альтернативу классическим лодочкам.

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Туфли на платформе

Zeppelin / Avalon

Платформа, с которой частенько перебарщивали выпускницы нулевых, по-прежнему остается на подиумах, хотя обуви с ней и стало чуть меньше.

«Лучше выбирать лаконичные модели, у которых платформа именно под носочной частью. В них фрагмент платформы скрывает каблук и получается незаметно прибавить несколько сантиметров в росте. Для выпускного будут особенно актуальны варианты из сатина или замши: они в моде и выглядят по-вечернему роскошно», — подсказала Бобылева.

Три модных варианта мыса

Независимо от модели, идти в ногу с последними тенденциями можно с помощью передней части обуви.

В тренде:

треугольный или острый мыс — хорош с любой закрытой обувью;

Zeppelin / Avalon

каре или квадратный мыс — особенно выигрышно смотрится на босоножках и открытой обуви;

CAMERA PRESS

слегка закругленный мыс — хоть и не на пике популярности, но остается актуальным.

CAMERA PRESS

«Самая подходящая обувь для мероприятий среди трендов — обувь с острым, треугольным носом. Она вытягивает силуэт, она более праздничная, она делает нашу фигуру более компактной», — подытожила стилист.

Кстати, необычная и броская модель обуви может стать основным акцентом праздничного наряда — тогда ломать голову над платьем и вовсе не придется, будет достаточно лаконичного сарафана.

Если не нравятся каблуки

Выпускной — тот случай, когда на одно мероприятие можно купить сразу две пары обуви. Тогда, устав от сказочной прозрачной шпильки, не придется дефилировать до дома босиком.

В случае с праздничной «сменкой» или если каблуки просто не нравятся, вариантов нарядной обуви не становится меньше:

балетки с острым мысом — обычные варианты слишком скучны для мероприятия, а вот «треугольные» на пике популярности;

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kitten heel — маленький каблучок практически не ощущается при ходьбе, но добавляет наряду очарование;

Zeppelin / Avalon

лоферы или дерби с металлической деталью — отлично смотрятся с нарядными брючными костюмами;

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сандалии с декором — за счет аксессуаров могут выглядеть очень необычно и изысканно.

CAMERA PRESS

Для выпускной обуви без каблука также уместен тренд на обувь с декором. В коллекциях весна-лето 2025 модели демонстрировали балетки, украшенные перьями, плетениями, бантами и металлическими люверсами.

«Сегодня актуально, во-первых, обилие различных застежек, во-вторых, анклеты и обувь с имитацией анклетов — это когда вокруг щиколотки идет ремешок со стразами, цепочками или другим декором, который имитирует браслет», — отметила эксперт.

Если в планах танцевать всю ночь

Самым активные выпускницам можно сразу присмотреться к туфлям на более устойчивом каблуке или из мягкого, податливого движению материала. А еще лучше — отыграться и на цвете обуви!

Модель Мэри Джейн

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Туфли на низком каблуке с ремешком на щиколотке стали классикой: они ко всему подходят, а еще очень удобны.

Модель Мэри Джейн отлично дополняет минималистичные наряды или ретро образы.

Обувь в оттенках металлик

CAMERA PRESS

Яркие туфли будут отражать свет диско-шара и сиять на танцполе вместе с их счастливой обладательницей.

«Среди трендовых цветов в основном на подиумах металлик — либо золото, либо серебро — и насыщенные оттенки: шоколадные, бордовые, темно-зеленые», — уточнила модный блогер.

При чем такую яркую обувь с металлическим эффектом потом легко интегрировать в базовый гардероб: она интересно дополнит повседневный спокойный образ из, например, скучных джинс и обычной рубашки.

Замшевая обувь и кеды

Valeriia Lukashova

В мягкой замше особенно приятно двигаться, а еще она легко разнашивается. Кеды и вовсе удобны сами по себе, к тому же их сейчас так много, что можно найти даже атласные модели в нежной стилистике balletcore.

Если страшно натереть мозоль

Обувь перед выпускным обязательно нужно разносить. Вариант с предварительной прогулкой по дому в праздничных туфлях поверх носков — классический, но далеко не единственный.

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Вот спасающие от мозолей лайфхаки стилистов, моделей и дизайнеров:

специальный карандаш с жидким пластырем — наносится на «опасные» места заранее;

дезодорант для ног — спасет от скольжения в босоножках;

прозрачные пластыри — не будут портить своим видом открытую обувь;

силиконовые накладки — подойдут для слишком узких или слишком широких туфель;

мягкие вкладыши в задники — помогут, если материал обуви слишком твердый.

А еще многие звезды предпочитают покупать туфли на размер больше — этот вариант подходит не всем, но очень выручает, когда после долгих мероприятий отекает нога.