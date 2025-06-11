Полнит и старит: что из нарядов точно не надевать на выпускной

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Чем шире и ярче выбор, тем сложнее найти то самое платье, которое и фигуру подчеркнет, и к оттенку глаз подойдет. Как не облажаться со значимым образом в значимый день?

Десять лет учебы мечтать о том самом дне, когда никакая школьная форма, сдержанность дресс-кода и, в конце концов, строгая Марьиванна не смогут помешать надеть самый модный принцессовский наряд. Мечтать, и на одиннадцатый год вдруг осознать, что таких платьев море, а какое-то самое — непонятно.

Выпускной тем временем все ближе, «неодетых» подруг все меньше, а ясности в принятии самого важного школьного решения все еще нет. И ведь даже на ЕГЭ дают советы по выбору правильного варианта!

На самом деле, такие подсказки есть. Их, а еще как с помощью праздничного платья постройнеть, похорошеть и просто поднять себе настроение, эксклюзивно Пятому каналу перечислила стилист, модный блогер и автор канала в Telegram и Дзене Татьяна Бобылева.

Какие платья полнят

Наряд может искажать пропорции тела, если он им не соответствует. Чтобы платье выгодно подчеркивало особенности фигуры, нужно понять ее тип — их всего пять.

Тип фигуры «песочные часы», силуэт подчеркивает приталенное платье. 1/5 Daniele Cifala / SplashNews.com Тип фигуры «груша», пропорции выравнивает акцент на верхнюю часть корпуса. 2/5 Zuma / SplashNews.com Тип фигуры «яблоко», силуэт подчеркивает свободный верх. 3/5 Nicky Nelson/WENN Тип фигуры «перевернутый треугольник», пропорции выравнивает перевод акцента с верхней на нижнюю часть корпуса. 4/5 Maria Laura Antonelli / Avalon Тип фигуры «прямоугольник», сильные стороны силуэта подчеркивает декольте. 5/5 Xavier Collin/Image Press Agency

Первый называется «песочные часы», его характеризует узкая талия, одинаковый обхват груди и бедер. Формы таких девушек испортит oversize, так как он добавит объема в районе пояса. Вместо мешковатого сарафана выпускницам стоит присмотреться к приталенному или полуприлегающему силуэту.

Второй тип — «груша» — вновь тонкая талия, но бедра чуть шире, чем верхняя часть тела. Обладательниц такой фигуры будет полнить прямой фасон или принт в районе ног: он перенесет объем низа в область точеных плеч.

«Этому типу фигуры я бы рекомендовала акцент переводить на верхнюю часть корпуса и, соответственно, выбирать наряды, где есть декор на плечах. Это может быть асимметрия, буфы, складки, драпировки. То есть, чтобы уравновесить верх и низ, нужно, чтобы наверху был достаточно большой объем, соизмеримый визуально с нижней частью туловища», — отметила стилист.

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Третий тип фигуры — это «яблоко». Суперсила такого тела — стройные модельные ноги, при этом основная часть объема приходится на верх. «Яблочных» девушек не будут красить приталенные силуэты. Линию пояса стоит завышать — это сделает ноги еще более длинными, а фигуру пропорциональной.

Предпоследний тип называется «перевернутый треугольник», потому что плечи его обладательниц шире, чем бедра. Тонкие лямки, рукава-воланы полнят таких девушек, акцент им стоит делать именно на бедрах, например, с помощью пышных юбок.

Пятый тип — «прямоугольник» — фигуры без сильного перепада между талией, плечами и бедрами. Их полнит корсет или пояс на талии. А вот платья с декольте или короткие юбки выгодно подчеркивают сильные стороны «прямоугольника».

Какие платья бледнят и желтят

Еще одна особенность наружности, которая поможет найти то самое платье — контрастность. Этот фактор подсказывает, как обыграть краски облика через одежду.

Их всего три:

тип внешности низкой контрастности: цвет глаз и волос одинаково светлый, противопоказаны иссиня-черные платья;

Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNew

тип средней контрастности: разница в насыщенности цвета глаз и волос небольшая, противопоказаны резкие сочетания в платьях, как, например, черный и белый;

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контрастный тип: цвет глаз и волос резко отличается от цвета кожи, противопоказаны пастельные оттенки платьев.

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Иногда, даже разобравшись с контрастностью, наряд может желтить или подчеркивать красноту высыпаний. Как понять, какой цвет идет?

«Рекомендую, чтобы при примерке было дневное освещение. Так проще заметить, не проступили ли на лице капилляры или не стали ли проявляться синие круги под глазами. Если это так — цвет вам не подходит, он крадет краски вашей внешности. А вот если вы надеваете свои оттенки, у вас автоматически, даже если вы не выспались, начинают гореть глаза и сиять кожа», — рассказала Бобылева.

Какие платья старят

Мода стерла правила: на выпускной можно надеть и комбинезон, и маленькое черное платье. Кажется, даже вопрос уместности сегодня отступает под натиском трендов — в меру открытое платье, например, без рукавов или с короткой юбкой, не будет смотреться вульгарно.

Однако некоторые образы могут добавить несколько ненужных лет. Прожить их выпускницы еще успеют, поэтому на праздник не стоит надевать:

пышное кипенно-белое платье — оно слишком похоже на свадебное, еще и оттенок «возрастной»;

Vinnie Zuffante/Getty Images

платье в пол с кринолином — оно стало старомодным из-за тренда на расслабленность, к тому же двигаться в нем неудобно;

Vinnie Zuffante/Getty Images

бархатное платье — оно из-за своего материала больше к лицу родителям одиннадцатиклассниц, нежели им самим.

Stephane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images

Как ни странно, этот список стоит дополнить трендовым «маминым» платьем — ретро-нарядом, подражающим моде родителей.

Archive Photos/Getty Images

«Его лучше оставить для фотосессий, потому что с современными туфлями образ вызовет очевидный диссонанс. Так называемое платье из гардероба мамы нужно надевать с соответствующей обувью. Но, если представить такую девушку в ретро-платье и ретро-туфлях в кругу современно одетых одноклассников, возникнут вопросы», — считает модный блогер.

Какие платья стали антитрендами

Выпускной — праздник, на который можно надеть и необычный фасон, мелькнувший в последних коллекциях креативных дизайнеров, и аккуратную классику. Последняя будет во все времена хорошо смотреться на фотографиях, но броский образ зато подчеркнет присущую возрасту дерзость… Как поступить?

«При выборе выпускного платья я бы рекомендовала ориентироваться на свое внутреннее ощущение: кому-то нравится что-то более лаконично, а кому-то хочется похулиганить и выделиться. Во втором случае можно брать идеи у модных домов. То есть, если мы видим, что, например, на подиуме идет тренд на асимметрию и драпировки, мы понимаем, что скоро будет большой выбор моделей таких платьев. И нужно просто грамотно посадить на свою фигуру приглянувшуюся тенденцию», — рассказала эксперт.

Чего точно нужно избегать, так это антитрендов. Вот модели платьев, которые не стоит даже примерять:

укороченное спереди платье со шлейфом — отсылает к каталогам 2002, ну и на подол точно наступят одноклассники;

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

платье из неопрена — осталось в прошлом из-за сегодняшнего тренда на легкие ткани, а еще в нем просто жарко;

Aurelien Meunier/WireImage

платье-тюльпан — растворилось и забылось среди модных летящих моделей;

Michael Loccisano/FilmMagic

платье с баской — выглядит неактуально, этот элемент декора сегодня носят на топах.

Astrid Stawiarz/Getty Images

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Неочевидных антитрендов поможет избежать общая насмотренность. С ее же помощью будет проще и в целом собрать выпускной образ, понять, в каком платье комфортно. Насмотренность формируется путем изучения коллекций дизайнеров, стиль которых близок, или просматриванием модных журналов.