Бесполезные и вредные: какие антиперспиранты не помогут в борьбе против пота и запаха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Самый большой летний конфуз — шлейф амбре от пота. Чаще всего, такой проблемой страдают мужчины, но и женщин не всегда спасают гигиенические средства.

Клубы черного дыма и запах гари — пожар охватил многоэтажку в Красногорске. Оказалось, что в одной из квартир взорвался дезодорант. Баллончик лежал на подоконнике под прямыми солнечными лучами несколько часов. И как итог — перегрелся и вспыхнул.

Мало кто знает, что хранить аэрозольные дезодоранты нужно строго в вертикальном положении и в прохладном месте. Но еще проще — использовать антиперспиранты другого типа. Например, в виде ролика или сухого стика.

«Самая полезна программа», авторский проект Владимир Щеглова, выяснила, какое средство лучше защищает в жару от пота и неприятного запаха.

На какое время антиперспирант блокирует пот

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Имеется несколько образцов: два роликовых антиперспиранта и два сухих стика. Попарно они были куплены не просто так, а для того, чтобы посмотреть, есть ли разница между антиперспирантами подешевле и подороже. Поможет в этом дерматолог Ольга Малахова.

По словам производителей, все средства защищают от пота 48 часов. Вот только эксперт уверяет: это всего лишь рекламная уловка. Блокировать потоотделение на двое суток практически невозможно, а главное — небезопасно.

«Одной из функций кожи является система выделений, это как система внутреннего детокса, закрывать которую значит провоцировать внутри развитие огромного количества воспалений, как открытых, так и скрытых, а в том числе и снижение иммунитета», — рассказывает специалист.

Какой состав у хорошего антиперспиранта

Кроме этого, она обратила внимание на состав антиперспирантов. В каждом экземпляре в числе первых ингредиентов — соли алюминия. При контакте с кожей они формируют в порах своего рода «пробки», которые не пропускают пот наружу. Добавка не из приятных, но в допустимых нормах безвредная.

«Алюминий мы получаем по капле каждый день во всем. Это и приготовление пищи, и различные лекарственные препараты, и средства гигиены, например, зубная паста», — говорит дерматолог.

А вот спирт — нежелательный компонент. Он сильно сушит кожу и тоже закупоривает поры. Этого компонента нет только в одном образце — дешевом ролике.

Если верить производителям, оба вида должны полностью высохнуть спустя 10-15 секунд. Для проверки берутся обычные бумажные салфетки и на них наносятся образцы.

И дешевый, и дорогой ролики действительно высохли за отведенные 15 секунд, а вот сухие антиперспиранты испытание провалили.

«Антиперспиранты, которые выглядят, как стики, и которые в своем составе имеют соли алюминия, оставили белые следы, жирные разводы», — сообщает Малахова.

Спасет ли антиперспирант на тренировке и в жару

В жаркий день или во время физической нагрузки масляная текстура сухих антиперспирантов создаст на коже дополнительный дискомфорт, а еще может оставить следы на одежде. Интересно, испортят образцы темную футболку или нет?

И снова роликовые антиперспиранты лидируют.

«Мы видим по результату, что товары под номером один и три, спиртовые дезодоранты, не оставили следов на одежде и достаточно быстро высохли. Но антиперспиранты два и четыре в виде стика оставили белые следы. И делаем вывод: такие виды косметических средств могут испортить нашу одежду», — уверяет эксперт.

Но впереди главное испытание — смогут ли антиперспиранты блокировать потоотделение при интенсивных нагрузках. Тестируют образцы на добровольцах. Артем выбрал для себя сухие стики, на правую подмышку нанес дорогой образец, на левую — дешевый. Иван повторил все то же самое с роликами. Далее парни приступают к тренировке

Спустя пять минут бега в среднем темпе футболки у них практически сухие, они продолжают кардионагрузку.

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Еще пять минут — и на одежде спортсменов появились следы пота, но антиперспиранты сработали по-разному. Там, где использовали стики, ткань намокла сильнее, а с роликовыми экземплярами меньше.

По итогам всех тестов стало ясно: роликовые антиперспиранты оказались гораздо эффективнее. Они быстрее высыхают и не оставляют следов на темной одежде. При этом дешевый ролик еще и не содержит спирта, а значит, не только спасет от неприятного запаха, но и не навредит коже.