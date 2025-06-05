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Теплый сезон сопровождается долгими и жаркими поездками на работу и учебу. Чтобы не стоять в душных автобусах, пассажиры пересаживаются на велосипеды.

В Балашихе велосипедист сбил восьмилетнюю девочку. Мужчина ехал по пешеходной дорожке и внезапно повернул влево, где был ребенок. Сам виновник спешно скрылся. Но нередки и такие случаи, когда велосипедисты становятся жертвами ДТП. В реальном происшествии во время поворота водитель машины не уступил дорогу двухколесному транспорту — его владельца забрали в больницу с множественными ушибами.

Какую опасность таит в себе самый экологичный вид транспорта? Как на самом деле работают защитные велошлемы? И почему пострадавшего велосипедиста лучше не касаться до приезда скорой?

Ответы на эти и другие вопросы выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Почему велоспорт травматичен

Велосипеды уже давно многим заменяют автомобили. В летний сезон люди, которым не требуется преодолевать большие расстояния, пересаживаются на двухколесный транспорт. При этом не все из них соблюдают правила безопасности. По официальным данным, на долю велосипедистов и самокатчиков приходится до 80% от общего числа аварий.

«Черепно-мозговая травма — это то, чего мы больше всего опасаемся при велотравме. И что самое опасное — медленно накапливающаяся внутричерепная гематома, которая может проявиться даже через несколько дней после травмы», — говорит травматолог-ортопед Максим Саутин.

Велосипедист-любитель Сергей Кутепов уже не представляет жизнь без своего двухколесного транспорта. Но, чем чаще за рулем, тем больше вероятность падений.

«Однажды произошел казус: мы выезжали из дома, я набрал скорость и ехал впереди. В этот момент повернулся и посмотрел назад, а переднее колесо у меня повернуло в кювет, в результате чего я упал и сломал ребро об камень, который лежал на земле», — делится он.

Травматологи уверяют: чаще всего велосипедисты страдают от ушибов, растяжений и вывихов. Но нередки и более серьезные увечья: сотрясения головного мозга и даже переломы позвоночника. В таких опасных случаях нужно действовать незамедлительно.

«Если человек без сознания, то стараемся его не двигать, не перемещать. Вызываем скорую помощь для того, чтобы его максимально стабилизировать. Повторюсь, здесь очень важное влияние имеет защита, это значительно снижает риск тяжелых последствий», — рассказывает травмотолог.

Как правильно одеться для поездки на велосипеде

Экипировка профессионала — это целый список самого необходимого: специальная одежда и обувь, защитные очки, перчатки и, конечно, шлем.

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«Сверху футболка-джерси „черепаха“. Она защищает спину, живот, локти и ребра. Потом наколенники, а сверху штаны. И сейчас, как только мне исполнилось 13 лет, я начал кататься в туфлях, которые надо встегивать в специальную педаль, чтобы нога не выскакивала», — демонстрирует экипировку велосипедист-профессионал Никита Белан.

А вот любителям достаточно и одной велокаски. Главное — подобрать для себя оптимальную.

«Они есть разные: простые, карбоновые, дорогие модели», — перечисляет тренер по велоспорту Татьяна Карабак.

В зависимости от задач велошлемы различаются по форме, но для обычных прогулок по городу достаточно модели под названием «кросс-кантри». Она имеет неплохую вентиляцию и весит не более 150 граммов. Что касается детей, им оптимально подойдет конструкция «фулл фейс».

Спасет ли шлем от сильных ударов

Чтобы проверить, как работают два велошлема — дорогой и бюджетный, понадобится молоток. Он имитирует падение с ударом головы о бордюр. На дешевой пластиковой каске появляется трещина.

«Точечный удар он выдерживать не будет, пластик ломается. Если плоские удары, то в принципе, будет то же самое, но хотя бы выдержит внутренний пенопластовый шлем и немного смягчит удар. Но сотрясение мозга у человека все равно будет», — уверяет техноблогер Павел Трухачев.

Второй велошлем имеет более жесткую оболочку, утолщенный слой основы и дополнительные элементы для защиты висков.

«Тыльной частью он выдерживает, царапается, но все остальное целое», — проверяет он.

Испытание наглядно показало, что в вопросах безопасности не стоит экономить.

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«Если рассматривать бюджетный шлем, здесь есть минусы: именно сама оболочка, так как она мягкая, повреждается, и вовнутрь могут также попасть осколки. Если же более дорогостоящий шлем рассматривать, то здесь корпус полностью целый. Голова будет защищена лучше дорогостоящим шлемом», — заключает блогер.

Конечно, от несчастных случаев не сможет уберечь даже самая надежная защита. Поэтому важно соблюдать правила дорожной безопасности, а для облегчения боли можно держать в своей аптечке обезболивающее.