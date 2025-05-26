Как знаки зодиака готовятся к летнему отпуску

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Еще чуть-чуть и прямо в отпуск! Их, знаков зодиака, жизнь удалась, what a beautiful life!

Каждый знак зодиака под отдыхом подразумевает нечто свое. Главное, чтобы в рабочем календаре были те самые заветные свободные дни, на карте — зарплата, за окном — лето, а по гороскопу — отпуск.

Овен

Огненный знак работал изо всех сил, чтобы прогулять эти деньги за несколько дней. Зато каких дней!

Рафтинг, хайкинг, дайвинг, серфинг — несите Овнам все, что на -инг. И не забудьте, пожалуйста, про шоппинг: вы же не думаете, что роскошные представители стихии огня будут сплавляться по горным рекам в туфлях из прошлогодней коллекции?

Телец

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Русский долго терпит, но если поднимется, сметет все на своем пути. Вот и Телец так: откладывает отпуск, потом долго обдумывает даты. Когда все четко рассчитано и выбрано, с удивлением узнает, что именно эти числа еще с января заняли коллеги. Тут уж придется брать, что дают.

Теперь земному знаку надо подумать, какой отель бронировать выгоднее, придумать, как сэкономить на питании, ну и напоследок просто подумать о том, как же часто приходится думать. А потом психануть и в последний момент купить путевку all inclusive. И как только Тельцы могли забыть, что отдых существует ради шведского стола!

Близнецы

Близнецов весь год приглашают в гости все их многочисленные знакомые. Воздушный знак редко отвечает им конкретными датами — он вообще не любит четко планировать, хотя друзья и зовут его четким братаном.

И вот наступает обычный понедельник. Близнецы спокойно приезжают на работу на 10 минут позже и узнают, что сегодня они могли опоздать даже не на 15 минут, а вообще на неделю — у них начался отпуск. Куда же поехать?

Рак

Раки соскучились по бабушкам и дедушкам. Съездить в пятый раз в тот самый отель в Турции, конечно, тоже было бы неплохо, но в деревне малина поспевает, и огурцы с помидорами созрели.

Вот и представители водного знака зодиака созрели. Недолго думая, они летят в бизнес-классе областной электрички на российский all inclusive: первая линия с живописными видами на пруд с лягушками, пятиразовое питание окрошкой, круглосуточный спортзал на территории огорода и самогоночный free bar от дядь Коли (часы работы уточняются у бабы Ани).

Лев

Подготовка Льва к отпуску — это прогулять отпускные. Ну или хотя бы небольшую вечеринку закатить… С бассейном…

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Спланировать за одну неделю горный поход, поездку к старым друзьям и отдых с возлюбленным в спа-отеле — за такой царский талант хочется чокаться шампанским и пить его на брудершафт. И Лев щедро позволит себе эту небольшую роскошь, как и еще тысячу других, предназначенных уже для близких, которым огненный знак так предан.

Дева

Девы раньше всех начинают планировать отпуск. Пока коллеги только переоделись из зимней одежды в весеннюю, земной знак уже проинструктировал инструкторов по плаванию и дал инструкции турагенту.

Впрочем, лучше Девы сами все спланируют, а то до отпуска осталось всего пять месяцев…. До следующего отпуска, конечно, этот был продуман еще год назад.

Весы

Пока все знаки зодиака заранее бронируют отели и выбирают лучшие даты, Весы заранее переживают.

Если лететь на курорт, вдруг море холодное, а если на дачу, вдруг потом коллеги засмеют? Короче, у несчастных спутников воздушного знака остается только два варианта вытащить Весов: либо закатить их в дом отдыха силком на чемодане, либо убедить в пользе поездки. Ради познавательной экскурсии к некому неизвестному камню на другом конце страны они готовы на все!

Скорпион

Скорпион купит путевку на экзотический остров, не испугавшись цен — зря он что ли столько месяцев терпел этих калек на работе!

Водному знаку хочется отдохнуть в таинственном уединении. Когда он растянулся на шезлонге, у него в душе теплится надежда на тишину, надежда на кулинарные способности местного персонала, Надежда Бабкина… Ну все, остановите Скорпиона, он опять танцует на барной стойке с аниматорами!

Стрелец

Стрельцу в преддверии отпуска просто необходим новый шикарный чемодан для всех пар неходибельных босоножек на шпильке, мимо которых он не смог пройти.

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Накануне огненный знак еле добрался до дома из-за огромных пакетов с обновками. Встречают по одежке, так что долететь до другой страны и появиться в дверях роскошной гостиницы нужно обязательно во всем новом и модном. А вот какими будут остальные наряды, зависит уже от градуса бесплатных шотов и размера штрафа за разнесенный во время вечеринки номер.

Козерог

Козероги трудились весь год, чтобы наконец в отпуск позволить себе … потрудиться.

На самом деле представители земной стихии просто хотят из всего извлекать пользу, поэтому ничего удивительного, если на пляже они будут искать зонтик, чтобы ноутбук не перегрелся. В общем, отдых — смена вида деятельности, так что если уж и рисковать, то только пройдя за зиму все курсы по альпинизму и несколько раз опробовав навыки с тренером.

Водолей

Водолеи накануне отпуска уходят в философские размышления. Они всего-то хотели лично назвать даты шефу, а теперь они вдвоем размышляют о смысле 28 дней отдыха в рабочей жизни человека.

Путевка в Сочи куплена, рюкзак с парой панамок собран, а воздушный знак что-то никуда и не хочет уже. И зачем только он сейчас сел в этот поезд, какой смысл общаться с этими ребятами напротив и чем может помочь эта самогонка… Ого! А почему по новостям крутят видео с Водолеем, обогнавшим олимпийских спортсменов на забеге в «Роза Хутор»?

Рыбы

О мечтательных Рыбах написана повесть «Очарованный странник»: отпуска они ждут, чтобы созерцать прекрасное. И все точно пойдет по плану, потому что свой круиз на яхте или путешествие в небольшой городок у моря они спокойно продумали заранее.

Водному знаку давно хочется отдохнуть от лишнего груза (зачем рыбам купальник?) и лишней суеты. Клиенты очень добрые, правда, бесконечно докапываются с миллионом вопросов, родственники очень заботливые, если бы только можно было не на каждую из трехсот картинок в секунду отвечать, коллеги очень… Нет, ну Рыб же реально уже все достали, где поменять дату отъезда на неделю раньше?