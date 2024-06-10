Рожок или лакомка: какое вы мороженое по знаку зодиака

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Некоторые люди, словно пломбир на солнце, таят при каждом проявлении нежности и доброты, а добиться расположения других сложнее, ведь их сердца, словно закованы льдом.

Все жители Земли 10 июня отмечают большой праздник, посвященный излюбленному холодному лакомству — Всемирный день мороженого. Считается, что именно в эту дату в далеком 1786 году в США начались массовые продажи десерта. Несмотря на ледяной вкус, угощение быстро завоевало сердца миллионов людей в разных уголков планеты. В эту праздничную дату специально для сладкоежек устраивают яркие фестивали, на которых продают мороженое разных вкусов и видов.

Стаканчик, рожок, фруктовый лед — глаза при выборе освежающего десерта просто разбегаются. И каждый вид холодного кушанья имеет свой неповторимый шарм, как и разные представители гороскопа.

Овен — ведерко пломбира

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Овны славятся большим энтузиазмом и живут по принципу «большому кораблю — большое плавание». Маленького брикетика или стаканчика им явно окажется недостаточно, чтобы удовлетворить аппетиты. А вот полкило или даже килограмма мороженого будет в самый раз.

При этом рожденные под покровительством огненной стихии не любят изысков. Этот знак зодиака, конечно, всегда рад новым ощущениям, но, чтобы облегчить муки выбора, возьмет проверенный и любимый с детства вариант.

Ведерко пломбира они могут махом «захомячить» в одиночку под просмотр какого-нибудь сериала и даже не заметить, что ничего не оставили близким. Однако потом будут, как обычно, сожалеть о бездумном поступке, ведь холодное лакомство очень коварно.

Телец — вафельный стаканчик

5-tv.ru

Данный знак зодиака славится своей консервативностью, что делает его похожим на мороженое в вафельном стаканчике. Подобный выбор объясняется еще и любовью Тельцов к аккуратности и простоте. Данный знак зодиака не привык к постоянным переменам в имидже и вычурности образов. Незамысловатый и приглянувшийся сладкоежкам еще во времена СССР дизайн стаканчика как раз соответствует их запросам.

Бытует мнения, что рожденные под покровительством земной стихии довольно прямолинейны, не замечают полутонов и делят мир только на черное и белое. Однако при общении с Тельцами выясняется, что в душе они очень ранимы и обладают особыми талантами, просто не стремятся показывать их каждому встречному. Похожие «изюминки» встречается и в мороженом.

Некоторые производители стаканчиков, помимо шоколадных и ванильных вариантов, делают сладости с кусочками ягод или тертым шоколадом. Вкус такого лакомства запомнится надолго, как и встречи с одаренными и неординарными подопечными земной стихии.

Близнецы — шарики на развес

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Любовь ко всему новому и быстрая потеря интереса к старому делает Близнецов похожими на мороженое, которое поштучно продают в виде шариков. Покупатели могут выбрать самые разные вкусы и смешивать их друг с другом.

Внимание детей и взрослых постоянно приковывает спрятанное за стеклом прилавка разнообразие видов лакомства, отличных по цвету и составу. Синие, зеленые, красные, лимонные, клубничные и фисташковые — каждый день сладкоежки могут выбирать тот вариант, что им по душе именно сегодня. Поклонники данного мороженого любят устраивать эксперименты и просят продавцов сделать новые необычные сочетания. Такое мороженое вряд ли когда-нибудь наскучит, как и Близнецы, с которыми всегда есть о чем поговорить.

Воздушный знак зодиака известен также своей неприхотливостью и способностью легко подстраиваться под различные условия. Также по-разному продавцы упаковывают шарики мороженого. Покупателям зачастую предлагают выбрать: есть лакомство в вафельном рожке или хрустальной розетке.

Раки — мороженое в пластиковом стаканчике с ложкой

5-tv.ru

Раки часто прячут внутрь свои мысли и чувства. Им сложно сразу довериться окружающим, поэтому они открываются новым знакомым постепенно, и то если тем будет важно общение с данным знаком. Если сравнивать характер рожденных под покровительством водной стихии с мороженым, то их темперамент очень похож на холодный десерт в пластиковом стаканчике.

Понять его вкус, как и внутренние качества знака зодиака, с первой ложечки невозможно. Чтобы распробовать мороженое, иногда нужно дойти до конца, так как производители подобного продукта делают лакомство с несколькими вкусами, наложенными один на другой.

Особый вкус данному десерту придают различные топпинги, которыми их поливают сверху. При выборе сиропа Раки выберут сладкий вариант: клубничный, манговый, карамельный или малиновый. Решение объясняет просто — водный знак зодиака обладает невероятным позитивом, поэтому не любит сидеть «с кислой миной», даже если это вызвано лимонным или смородиновым вкусом.

При покупке подобного десерта рожденные под данным созвездием стараются компенсировать свои невнимательность и неаккуратность его пластиковой упаковкой. Подобный выбор помогает размеренно наслаждаться десертом и не испачкаться.

Лев — торт-мороженое

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Лев как представитель огненной стихии славится большими аппетитами, но, в отличие от других знаков, любит баловать родных приятными сюрпризами. Чтобы доставить удовольствие себе и разделить его с близкими. Им важно, разделить свое счастье с другими людьми. Этим они похожи на торт-мороженое.

Львы отличаются также прекрасным вкусом и любовью к деталям, поэтому их лучше описать десертом с прекрасным названием «Венский вальс». Это лакомство, как и Львы, обладает особым шармом, который ему придают элементы из горького шоколада.

Главная ошибка огненного знака зодиака — страсть к самолюбованию и неумение грамотно распоряжаться собственным ресурсом. Во время совместных проектов с другими людьми, Львы увлекаются, и на себя их энергии практически не остается. Подобная ситуация складывается и при дележе торта-мороженого. Стараясь каждого угостить увесистым куском, рожденные под стихией огня настолько забывают о себе, что в конце грустно вздыхают над пустой коробкой, так и не попробовав и ложечки лакомства.

Дева — сандей

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Элегантные Девы уделяют особое внимание своему внешнему виду. Похожих взглядов на презентабельность десерта придерживаются повара, готовящие сандей. Это мороженое подается в ресторанах и украшается ягодами, кусочками фруктов, тертым шоколадом, орехами и необычными топпингами.

Сиропов, которыми дополняют лакомство, довольно много. Каждый из них оставляет невероятное послевкусие, как и общение с эмоциональными и харизматичными Девами. Однако представители зодиакального круга ценят в людях открытость и честность, только тогда они готовы поддержать диалог и подружиться с собеседником. В своем поведении они руководствуются теми же принципами.

За подобную «черту» сладкоежки ценят и сандей. Это мороженое во многих ресторанах делают из натуральных ингредиентов и подают в стеклянных бокалах, поэтому заказавший его сразу видит, что скрыто под толщей десерта.

Весы — брикет на вафлях

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Несмотря на то, что Весы — воздушный знак зодиака, его представители не славятся ветреностью и легкомыслием. Наоборот, это уравновешенные люди, которые нередко сами загоняют себя в определенные рамки. Они, словно мороженое между двух вафель в брикете, сдержанны в эмоциях и лаконичны в высказываниях.

Весы также отличаются излишним постоянством и не склонны к экспериментам, поэтому при выборе летнего десерта выбирают классические варианты: ванильный или шоколадный, изредка позволяя себе слегка поиграть с вкусом. Когда знаку зодиака хочется перемен, он обычно приобретает брикет с шоколадной крошкой или печеньем вместо вафель.

Скорпион — шербет (щебрет или сорбет)

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Этот знак зодиака любит находиться в центре внимания и обладает изысканным вкусом, поэтому ярко описать его характер можно, сравнив в шербетом или, если сказать на французский манер, сорбетом. Этот десерт изготавливают из ягодно-фруктового пюре, поэтому имеет насыщенный цвет и аромат.

Кисло-сладкий вкус щербета напоминает переменчивый характер Скорпионов. Представители знака зодиака часто меняют маски. Именно про них сложилась поговорка «от любви до ненависти — один шаг». Любое некорректное высказывание они могут принять на свой счет и быстро охладеть к обидчику, как и фруктовый сок под влиянием жидкого азота. Именно по этой технике многие аниматоры на праздниках делают мороженое.

Стрелец — лакомка

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Стрельцы обладают невероятным магнетизмом, поэтому они всегда имеют успех. Это качество делает их похожими на лакомку, которая пользуется особой популярностью у любителей холодного десерта.

Многие люди думают, что только Стрельцам подвластно решить определенные вопросы, однако они не видят за внешней броней представителей знака зодиака нежную и ранимую натуру. Такое же впечатление производит и лакомка. Это мороженое покрывает внушительный слой молочного шоколада, но внутри угощение содержит быстро тающий нежный пломбир.

Козерог — рожок

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Козероги постоянно стремятся к комфорту, поэтому из тысячи вариантов мороженого их сердцу ближе рожок. Этот выбор объясняется еще и тем, что рожденные под покровительством земной стихии славятся изысканным вкусом. А данный десерт имеет не только удобную форму, но и привлекает покупателей двойным наслаждением в виде нежного мороженого и хрустящей вафли.

Несмотря на то, что многие считают Козерогов приземленными карьеристами, это далеко не так. Конечно, во многих вопросах знак зодиака придерживается консервативных взглядов, но при более близком знакомстве становятся заметны его скрытые таланты.

Представители этого созвездия не склонны все таить в себе и сразу познакомят со своими увлечениями. Сладкоежка так же знакомится со вкусом рожком при первом укусе, так как обычно они сверху политы насыщенными топпингами. Однако до конца познать Козерогов можно, только шаг за шагом завоевывая их доверие. В конце он продемонстрируют свой нежный и ранимый внутренний мир. Это напоминает случай, когда упорный сладкоежка на дне рожка находит шоколадный кончик.

Водолей — эскимо

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Воздушный знак зодиака отличается простотой, но при этом творчески подходит к решению обычных вопросов. Талантам Водолеев можно только позавидовать. Кажется, что они могут сделать все, поэтому к их помощи часто прибегают друзья и родные, а рожденные под данным созвездием с удовольствием бросаются на подмогу. Это свойство роднит их с эскимо. Многие люди, не знающие, какое мороженое выбрать, останавливают взоры на мороженом на палочке.

Это лакомство, как и Водолеи, всегда удивляют. Существует сотни различных вкусов холодного десерта. Производители добавляют в мороженое на палочке ягоды, фрукты или просто покрывают шоколадом.

Рыбы — фруктовый лед

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Отличительной особенностью Рыб считается напускная холодность. Они не готовы каждому доверить свой внутренний мир, сердца представителей знака зодиака нужно очень долго согревать, чтобы хоть немного узнать об их скрытых талантах. Этим качеством они похожи на фруктовый лед.

Но отступать не следует от планов по завоеванию Рыб. Внутри водного знака зодиака скрыт огромный потенциал. Это люди, обладающие массой интересов и талантов. Как и в некоторых видах фруктового льда производители прячут мармелад, взрывную карамель или кусочки фруктов.