Кишечная палочка, ботулизм, Е-добавки: почему опасна кабачковая икра

Консервированные продукты в стеклянных тарах — одни из потенциально опаснейших для организма человека. Множество инфекции может обитать в их составе, в том числе и ботулизм.

Гигантский кабачок весом 43 килограмма вырастил дачник из Подмосковья. Из такого овоща можно сделать годовой запас икры, а если своего огорода нет или не хочется возиться с закрутками, кабачковую икру можно купить в магазине. Правда, в этом случае есть риск нарваться на некачественный продукт.

Как правильно выбрать кабачковую икру, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Правда ли в кабачковой икре есть ботулизм

Мало кто знает, что именно банка кабачковой икры может убить человека. Когда появилась оригинальная рецептура кабачковой икры, случилась массовая вспышка ботулизма, в результате которой пострадало 200 человек.

Возбудитель ботулизма можно обнаружить только в лаборатории.

«Эта бактерия из рода Клостридий размножается в анаэробных условиях, то есть без кислорода. Любая консервированная продукция может иметь потенциальный риск ботулизма для ее потребителей», — уверяет кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт по стандартизации Артем Чухланцев.

Чтобы проверить, легко ли найти безопасную и качественную кабачковую икру на отечественных прилавках, купили сразу четыре банки: подешевле и подороже.

За 100 граммов первого продукта было отдано 20 рублей, 35 — за образец под номером два, 50 рублей стоил третий экземпляр и 97 — четвертый.

Кабачковую икру могут делать по ГОСТу или по техническим условиям. По сути, это собственный рецепт производителя и от классического он может заметно отличаться, поэтому всегда важно проверять состав продукта. В правильной икре не должно быть загустителей, красителей, ароматизаторов и консервантов. К первым трем образцам вопросов нет, а вот в дорогом есть уксусная кислота.

«Производитель использовал уксусную кислоту, вероятно, в качестве консерванта или кислотности, чтобы придать определенные органолептические свойства продукту и сделать его более кислым. Соответственно, если у продукта выше кислотность, то риск ботулизма меньше», — рассказывает эксперт.

Жидкости в кабачковой икре быть не должно, допускается только небольшое количество масла на поверхности продукта.

«В образце номер два выраженное растительное масло сверху, но это не является нарушением», — комментирует он.

А вот бюджетная икра аппетита не вызывает.

«Запах неприятный, какой-то странный. При этом нельзя сказать однозначно, что продукт испорчен. Но если честно, мне такой есть не хочется», — говорит кандидат сельскохозяйственных наук.

Какой запах и цвет должен быть у кабачковой икры

Запах у второй и третьей икры нейтральный, а у самой дорогой слишком кислый.

«Вот если закрыть глаза, я никогда не назову этот продукт кабачковой икрой. Это что-то постороннее, какое-то лечо», — утверждает ведущий.

«Запах кислый. Мне не нравится ни цвет, ни запах, ни консистенция», — соглашается специалист.

Чтобы рассмотреть икру повнимательнее, ее выкладывают на тарелки.

«Прежде всего можно сразу оценить внешний вид. У нас какой-то желтоватый четвертый образец, рыжевато-оранжевый третий и коричневый первый. Мне кажется, самый идеальный цвет у второго», — заявляет Щеглов.

Если икра желтая или рыжая, скорее всего, производитель сэкономил — добавил в продукт морковку, она дешевле кабачков. При добавлении тыквенного пюре масса окрашивается в ярко-оранжевый. Цвет классической кабачковой икры — золотисто- оранжевый.

А вот консистенция у качественной кабачковой икры должна быть однородной, допустимы только небольшие вкрапления зелени и пряностей. Плодоножек, перезрелых семян, фрагментов кожицы быть не должно.

Как определить примеси в кабачковой икре

Для следующего теста экземпляры пропускают через кухонное сито.

В бюджетном образце никаких примесей не видно, но масса слишком легко проходит через сетку, что подозрительно. Особенно, если сравнивать со второй банкой.

«Можно подозревать, что в составе первого не кабачки. Может быть, яблочное или какое-то другое овощное пюре. Здесь близкая к эталону, достаточно зернистая, консистенция», — поясняет Чухланцев.

Третья икра проверку прошла — масса у нее однородная, а вот фермерский продукт не оправдывает свою цену.

«Наверное, единственный образец, где мы видим какие-то крупные включения. Это, возможно, остатки кожуры. Также выделяется вода. Не знаю, пройдет ли у нас полностью через сито данная икра», — описывает четвертую банку эксперт.

Дорогая икра похожа на домашнюю заготовку, по всей видимости, на производстве используют неподходящее оборудование.

Каким стандартам должна соответствовать кабачковая икра

Правильная кабачковая икра должна легко намазываться на хлеб и не растекаться.

«Берем буквально по одной ложке, кладем на стекло и просто внимательно наблюдаем, как быстро она будет скатываться и достигнет дна нашего контейнера», — разъясняет ведущий.

Чем быстрее икра будет скатываться, тем хуже.

Больше всего времени понадобилось бюджетному образцу — минута и 38 секунд. Правда, нужной консистенции производитель добился за счет муки в составе. Дорогая икра скатилась всего за восемь секунд — быстро — значит, воды в ней много. А вот у продуктов средней ценовой категории результат хороший — 22 секунды и 42 соответственно.

«Второй и третий образцы визуально и по данному эксперименту достаточно похоже вели. По комплексу всех показателей, наверное, мне понравилась больше вторая икра», — подытожил знаток.

Какая на вкус хорошая кабачковая икра

Для точности выводов икру пробуют на вкус.

«Это вообще кошмар какой-то. Я не знаю, как так можно было испортить продукт», — удивляется специалист.

Второй образец уже похож на кабачковую икру, правда, чувствуется много сахара. Пробуется третий продукт.

«Я бы сказал, что хуже, чем образец номер два», — говорит о третьей банке Чухланцев.

А дорогой продукт похож на тушеные овощи, но никак не на кабачковую икру.

«Здесь фракция очень крупная, сами кабачки как будто замариновали и оставили крупными хрустящими фрагментами», — объясняет кандидат сельскохозяйственных наук.

Тест провален — ни один из образцов не вызвал желания продолжить дегустацию.

Что о качестве кабачковой икры скажут анализы

Финальную точку в проверке поставили в лаборатории.

«Исследование длится примерно десять минут. По истечении этого времени прибор показывает результат — сколько нитратов содержится в экземпляре», — поясняет заместитель начальника отдела приема проб (образцов) и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и МО Ольга Карасева.

Нормы по содержанию нитратов в кабачковой икре нет, но чем их меньше, тем выше качество продукта.

«Больше всего было обнаружено нитратов в первом образце, меньше всего в третьем», — утверждает Карасева.

Эксперименты показали, что экономить на кабачковой икре нельзя, ведь бюджетный продукт может быть небезопасным. Еще один важный момент — знак ГОСТа. Икра средней ценовой категории, которую произвели по стандарту, оказалась лучше дорогой, но сделанной по техническим условиям.