Соль и уксус не дают гарантий: почему домашние заготовки превращаются в яд

Фото, видео: 5-tv.ru

Невозможно представить конец лета без выстроенных в ряд банок с ягодами и овощами. Вот только почему каждый год случаются отравления?

Хрустящие малосольные огурчики, маринованные помидоры, ароматное лечо, острая аджика и все виды компотов и варенья — конец дачного сезона всегда знаменуется заготовками на зиму.

Рецепты домашних закруток бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Но почему домашние заготовки становятся смертельно опасными? Откуда появляются острые кишечные инфекции и неврологические симптомы? Чем могут обернуться нарушения традиционных рецептур и как своими руками сделать безопасные соленья на зиму, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасно отравление домашними заготовками

Ольга Зайцева открыла на ужин прошлогоднюю банку с любимым лечо, и уже через час ей стало плохо.

Читайте также Опаснее гремучей змеи: как ботулизм лишает речи и зрения

«Я почувствовала тошноту. Далее началось какое-то головокружение и даже сухость, наверное, во рту. Ночь я не спала, мне было очень плохо», — поделилась Ольга Зайцева.

Женщина нашла в себе силы, чтобы утром самостоятельно обратиться к врачу. Диагноз — острое кишечное отравление.

«Я уже хотела вызывать скорую, но все-таки доехала сама. Объяснила врачу, с чего это началось. Сдала анализы, и после мне уже назначили лечение», — рассказала женщина.

Ольга вспомнила, что крышка на банке была слегка вздута, но тогда она не придала этому значения. Многие полагают, что такие мелочи не важны, если аромат приятный, а на вкус съедобно. На самом деле это не так.

«Разовьется клиника острой кишечной инфекции, а если это будет ботулизм, то еще присоединятся неврологические симптомы, которые имеют весьма специфический характер», — пояснила инфекционист Светлана Галкина.

Речь идет о нервном параличе, который провоцируют клостридии ботулизма. Тяжелое кишечное отравление могут вызвать и другие микроорганизмы.

«Это могут быть обычные, привычные для нас стрептококки, кокки, палочки», — пояснила врач.

Как инфекция попадает в стерилизованную банку с закрутками

Механизм попадания этих опасных «жителей» в банку достаточно прост.

«У хозяйки, которая делает консервы в домашних условиях, все-таки может рецептура гулять. Где-то она добавила больше сахара, где-то больше соли, где-то перелила уксуса», — объяснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

А ведь соблюдать дозировку рекомендуют не просто так.

Кислотность уксуса, например, снижает риск появления вредных бактерий как консервант. Поэтому на массовом производстве его количество строго контролируется.

Как безопасно солить огурцы — рецепт

А можно ли приготовить безопасные консервы? Людмила Новохатская делает заготовки ежегодно уже 20 лет подряд. Готовит по фирменному семейному рецепту, который передается из поколения в поколение.

Читайте также Предсмертный хруст: какие домашние соленья категорически нельзя есть

Овощи использует исключительно выращенные на своем участке. Говорит, что за все время ни одной банки в воздух не взлетело. А почему? — откроет секрет только зрителям «Страны Советов.

Рецепт довольно простой. Первым делом все ингредиенты нужно тщательно промыть водой. Чтобы огурцы были хрустящими, перед приготовлением их нужно замочить в холодной воде на час или полтора.

Затем на дно банки укладывается «подушка» для огурцов: лавровый лист, сладкий перец, укроп, базилик. Все на глаз.

Далее в ход идет сюрприз. В банку кладется маленький стеклянный пузырек с денежными купюрами. Задумку уже оценили друзья и знакомые Людмилы. Капсула может быть с чем угодно. Таким образом, обычная банка огурцов становится полноценным подарком на любой праздник.

Но есть и еще один секретный ингредиент. В банку нужно высыпать ложечку корицы. Что она дает? Корица дает изумительный аромат.

Следующий этап — залить огурчики кипяточком по самое горлышко и закрыть простерилизованной крышкой. После этого бактерий внутри образоваться не должно.

Важно, чтобы «соседи» по банке были примерно одного размера, так гораздо удобнее их размещать и не будет больших пустот. Чем меньше воздуха останется, тем выше шанс, что продукт не испортится.

Остается добавить маринад, и банка почти готова к отправке в погреб на долгое хранение.

«Закрываем крышку. Дальше ее нужно перевернуть и укутать полотенцем. Для чего? Для того, чтобы она простерилизовалась», — пояснила домохозяйка.

Если вы все-таки сделали выбор в пользу заготовок своими руками, следует принять во внимание следующие рекомендации:

1. Тщательно выбирать овощи для консервации. Плоды должны быть свежими, чистыми, желательно, одного размера.

2. А банки — без сколов и повреждений.

3. Не забывать про стерилизацию посуды.

4. Перед консервацией обдать овощи кипятком — так сохранится их яркий цвет, а заготовки останутся привлекательными и аппетитными.