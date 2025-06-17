Присверлит и закрутит: какой шуруповерт прослужит долго и качественно

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Есть универсальные инструменты для быта и ремонта, которые в хозяйстве хорошо выручают. Шуруповерт — один из них.

Точить карандаши, взбивать яйца, чистить обувь и даже бороться с засорами — все это народные умельцы научились делать с помощью обычного шуруповерта.

«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, выяснила, какой выбрать шуруповерт лучше всего.

Какой выбрать шуруповерт в магазине

В мастерской без этого инструмента тоже никуда. Он может заменить и автоматическую отвертку, и дрель. Другой вопрос: сколько должен стоить надежный шуруповерт? Разобраться в этом поможет прораб Дмитрий Кулаков.

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«У шуруповерта два основных назначения. Первое — это закрутить, второе — просверлить. И для этого у него имеются разные характеристики. Чтобы закручивать, показательной является характеристика того, как шуруповерт вращается. А чтобы понять качество сверления, то стоит обратить внимание на характеристику с количеством оборотов. Соответственно, в зависимости от того, какую задачу мы решаем, они дробятся на разные сегменты, самый простой — бытовой», — рассказывает он.

Оптимальный вариант для дома — универсальные шуруповерты на аккумуляторах 16,8 Вольт. — они компактные и достаточно мощные. Такие и было решено протестировать. Один образец за четыре тысячи рублей, второй в два раза дороже — за восемь.

«Если перейти к инструментам сегодняшнего рассмотрения, у них в графе прокрутки указано около 50 Ньютонов на метр (Н/м). Допустим нам нужно закрутить гайку, и у нас есть гаечный ключ длиной десять сантиметров. В данном случае он заворачивает гайку весом пять килограмм. Если ключ метровый, то вес 50 килограмм. Сложно представить, но это лучше воспринимается, чем 50 Ньютонов на метр», — разъясняет мастер.

Чем выше крутящий момент, тем быстрее и легче шуруповерт расправится с крепежом. 80 Н/м уже могут превратить его в настоящий бур для зимней рыбалки.

«Бур или миксер — да. Также можно будет размешивать строительные смеси, но у нас средний инструмент на рассмотрении сегодня», — говорит прораб.

Какие бывают шуруповерты

Используемые в проверке шуруповерты — двухскоростные. Первая скорость нужна для закручивания, вторая — для сверления. Производители обещают, что этого хватит для работы с деревом, кирпичом, пеноблоком и даже металлом.

«Несмотря на дешевизну нашего первого инструмента, производитель заявляет, что на второй передаче он выдает примерно на 200 оборотов в минуту больше, чем второй», — комментирует знаток.

Для экспериментов выбрали модели с бесщеточным мотором. В таком двигателе минимум подвижных частей, а электричество передается через магнитное поле. Бесщеточные шуруповерты надежнее классических, проще говоря, ломаться там просто нечему.

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«Щетки часто выходят из строя, потому что перегреваются. Их нужно часто менять, разбирать инструмент», — поясняет мужчина.

Внешне инструменты друг от друга сразу не отличишь. Функции у них тоже одинаковые.

«Что касается габаритов, то оба шуруповерта практически идентичны. Второй немного длиннее первого. Но при этом чувствуется, что образец номер два более развернут», — описывает эксперт.

Добротный шуруповерт должен быть устойчивым. В этом плане дорогой инструмент выигрывает.

«Баланс веса важен не только в „показательных выступлениях“ при тряске стола, но и при работе. Это залог того, что у нас откалиброванное вращение вала, нет ударов, и мы будем прикладывать усилия точно, а не разбрасывать в разные стороны», — объясняет специалист.

При этом весят инструменты почти одинаково — разница всего 40 граммов.

«Тут есть два параметра. Первый — вес самого инструмента, второй — вес аккумулятора. Последний с учетом того, что используется в обоих экземплярах литий-ионный, весит идентично. Соответственно, ход, скорее всего, по длительности будет у инструмента одинаковый», — сообщает Кулаков.

Какая комплектация у разных шуруповертов

Пока отличий между инструментами немного. Так может, и переплачивать нет смысла?

«Посмотрим на комплектацию наших инструментов. Это не только сам инструмент, но и кейсы, чехлы и все остальное. В нашем случае у первого инструмента есть потрясающая сумка. Если не понравится вам таскать шуруповерт в ней, можно использовать в хозяйстве — жена заберет просто с руками и ногами», — шутит специалист.

Дорогой образец идет в добротном пластиковом боксе, который лучше защитит инструмент от повреждений. Но неужели производитель предлагает переплатить четыре тысячи только за упаковку?

«При покупке шуруповерта помните, что производители практически никогда не кладут инвентарь для работы с ним. Биты, насадки, сверла придется докупать отдельно», — утверждает специалист.

Как шуруповерты работают с саморезами

Для проверки шуруповерты используют в работе с саморезами.

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«Десять штук саморезов будем закручивать в очень толстый брус из сосны и выкручивать их в обратном направлении», — рассказывает прораб.

Но прежде шуруповерты нужно настроить. Для этого у них есть две шкалы.

«Первая регулирует крутящий момент. Цифры от 1 и до 21 соответствуют разному крутящему напряжению, который передается на вал от двигателя. Есть еще один рычажок, который меняет скорости. Для того, чтобы закручивать саморезы в древесное основание, нужно выбрать маленькую скорость и максимальную шкалу крутящегося элемента», — разъясняет эксперт.

Первый шуруповерт справился с задачей за пять минут. В среднем, по 30 секунд на саморез.

«В работе, как мне показалось, дешевый образец себя сразу же показал с негативной стороны. У меня первое время шляпки выходили все на поверхности, потому что я их не мог прокрутить. Он собирал весь шлиц, и, естественно, я боялся, что потом вообще ничего не вкручу и не выкручу», — поясняет он.

И это не все недостатки. При работе с дешевым инструментом появился запах жженого пластика. С дорогим образцом таких проблем не возникло, и он оказался более быстрым.

«В среднем мы работали на минуту быстрее образцом под номером два, потому что он оказался мощнее», — уверяет Кулаков.

Работают ли шуруповерты по металлу

Но называть победителя пока рано. На очереди задача посерьезнее.

«Прямо сейчас мы будем сверлить металл. У нас это жесть — чистая сталь, 0,7 миллиметра, поэтому будем использовать специальные желтые сверла. Чаще всего их используют для металла 4,2 дюйма», — описывает работник.

Шуруповерт выставляется в режим сверления и повышаются обороты до второй передачи — для этой работы важна скорость.

«Как мы видим, с таким тонким металлом работать шуруповертами — одно удовольствие. Делается это легко, просто и быстро. Давайте возьмем пластину в два или три раза толще и проверим, насколько они справляются», — предлагает он.

С металлом оба инструмента справились примерно за одинаковое время. Но у первого образца максимальное количество оборотов в минуту немного выше, поэтому и работать с ним было проще.

«По ощущениям, конечно, можно отметить, что как будто сверла были одно тупое, другое острое. Первым инструментом было намного проще сверлить, но мы поменяли сверла, а результат тот же самый. Второй инструмент с металлом справляется значительно хуже, нежели чем первый. Хотя режимы мы поставили одинаковый, везде обороты на второй степени, и режим сверления тоже выставили», — говорит мастер.

Может ли шуруповерт просверлить кирпич

Задачу усложняют.

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«В этом испытании мы попробуем с помощью шуруповерта просверлить кирпич. В них очень часто нужно делать отверстия, если, например, у вас дом из кирпича, и вы хотите что-то повесить, для того же анкера», — объясняет прораб.

Для этого будем использовать сверло по бетону. На его наконечник напаяны пластины из твердого сплава — победита.

«Рекомендация при сверлении на высоких оборотах — не менять режим на остальной шкале, кроме сверления, потому что несмотря на то, что усилий тратишь сильно меньше, происходит больше износ редуктора и, скорее всего, инструмент ваш быстрее выйдет из строя», — разъясняет рабочий.

С кирпичом оба образца справились. А вот насчет удобства мнения разделились: профессионалу больше понравилось работать со вторым инструментом, а новичку — с первым.

Сколько «проживут» шуруповерты

Осталось узнать, какой шуруповерт прослужит дольше.

«Мы не сошли с ума, но шуруповерты сейчас бросим в бетономешалку, которая будет работать вместе с галькой, имитируя „огромное количество времени“, то есть износ», — говорит эксперт.

Удивительно, но инструменты не развалились, хоть и выглядят неважно. Но смогут ли они работать после такого краш-теста?

«В общем, нам удалось, во-первых, загнать саморез в брусок и вытащить его обратно, а это значит, что даже после такого испытания шуруповерты себя чувствуют вполне рабочими», — подытожил испытатель.

Но что будет, если случайно оставить шуруповерты под дождем?

«Убеждаемся, что вода не попала внутрь. Клеммы чистые и сухие», — проверил прораб.

Корпус дорогого образца полностью герметичный, а вот дешевый намок. Они вытираются насухо, и далее проверяется их работоспособность.

Удивительно, но инструменты все еще в строю. Оба шуруповерта дошли до финала, но явного лидера среди них нет. С древесиной лучше себя показал дорогой образец, а с металлом дешевый. А раз так, зачем переплачивать?