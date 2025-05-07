Басков, Вдовиченков и не только: кто из звезд готовится к новоселью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Николай Басков уже несколько лет не может закончить строительство загородного дома. Что мешает отметить новоселье, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков откровенно рассказал, почему до сих пор не въехал в свой подмосковный особняк. С какими трудностями народный артист РФ столкнулся во время обустройства? И когда состоится долгожданное новоселье? Кто еще из знаменитостей вот-вот переедет в новое жилье? И за какую сумму Владимир Вдовиченков выкупил у Анастасии Ивлеевой ее огромный дом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Шоу-бизнес — это яркое, это красочное, это богатое. А на самом деле это ширма, которая светится. А за ширмой происходит там, где мы обычные люди со своими проблемами, с долгами, ипотеками», — заявил артист.

Уже который год подряд певец Николай Басков анонсирует свой долгожданный переезд за город. Говорит, что практически завершил строительство особняка, который, по его словам, получился большим, современным и светлым. В коттедже предусмотрены спа-зона, бассейн, кинотеатр и звукозаписывающая студия. Установлена система «Умный дом».

«Почти всю мебель, которая есть, мне делал наш российский дизайнер. Потрясающе просто. Один в один, как с итальянским брендом, даже еще лучше сделали. А когда мне пришел кабинет итальянский, то мне не понравилось, что у них там дырки такие были. Не было комодов, шкафов. Так мне наш российский производитель сделал вообще один в один, в чистоту просто, даже не придраться», — рассказал Басков.

Правда, время идет, а артист по-прежнему живет в квартире и никак не справит новоселье. Николай купил участок под застройку еще в 2014 году. Сразу закипела работа. Но если сначала все шло как по маслу, то затем стройматериалы резко выросли в цене. Из-за этого звезде пришлось взять крупную сумму в долг у банка.

«Нет, еще не закрыл, она очень большая. Я жду, когда будет прощенное воскресенье. Может, мне простят ипотеку», — пошутил Николай Басков.

А недавно певец рассказал: у него опять возникли трудности с обустройством жилища.

«Задержки огромные. Ткани у нас все равно не ткут, например, какие-то, приходится ждать. Полгода жду… На карманные остается. Ем я мало. Любят меня, как говорится, бесплатно», — поделился он.

Впрочем, многие уверены: переезду Баскова мешает лишь его легендарное пристрастие к роскоши. Поэтому сразу на все попросту не хватает денег.

«Мне нравится классический стиль такой. Все ярко, красиво и дорого. Один раз живем!» — отметил исполнитель.

Артист предпочитает на себе не экономить. Он готов работать без сна и отдыха, лишь бы новый дом соответствовал всем его запросам. К слову, теперь новоселье он решил перенести на осень следующего года, как раз к своему 50-летию.

«На юбилей-то всех и соберу. Там же надо все доделать. Сейчас опять надо тратить деньги, собирать на шоу, как говорится, потом на банкет. Ты работаешь только на свои расходы», — уточнил Басков.

О более комфортных условиях для жизни много лет мечтала и коллега Николая — Наталья Подольская. Артистка жаловалась, что ей с супругом, двумя детьми и бабушками стало тесно в прежнем доме.

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«На самом деле нас вещи выселяют из дома. Нам не хватает места», — призналась певица.

Вначале Владимир Пресняков был скептически настроен к капризам жены.

«Пусть мечтает. У нас прекрасный дом. Надо подтюнить просто чуть-чуть», — сказал артист.

Но, видимо, Наталья смогла уговорить супруга. Недавно они объявили, что будут строить новый дом. И уже нашли подходящий участок, который располагается в том же поселке.

«Очень обустроились загородом. Нам очень нравится наша зона обитания. И мы наладили там и быт. Инфраструктура вся рядышком, к которой мы привыкли. Это важно», — подчеркнула Наталья Подольская.

Впрочем, некоторые коллеги Баскова пошли еще дальше и обзавелись земельными участками в Сибири. СМИ пишут: юморист Сергей Светлаков вот-вот начнет строительство коттеджа посреди живописных гор Алтая. Причем по соседству с Павлом Деревянко и Владимиром Кристовским.

«Стоимость сотки земли в премиальной локации Алтайского края в целом достигает начального уровня стоимости сотки земли в Подмосковье. Экономварианты, где стоимость сотки варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Есть средний сегмент, как раз где купил Сергей Светлаков (Республика Алтай. — Прим. ред.), — примерно от 150 до 300 тысяч рублей за сотку. И есть элитные участки — от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона за сотку. Там плохая транспортная доступность, за счет чего может быть высокое удорожание себестоимости строительства. Не каждый поставщик возьмется доставлять материал в данную локацию», — объяснила руководитель агентства недвижимости Полина Малявина.

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А вот заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков решил не усложнять себе жизнь и приобрел уже готовый особняк в Подмосковье у блогера Насти Ивлеевой. По данным СМИ, покупка обошлась ему в 120 миллионов рублей.

«Дом 370 метров с удобной планировкой, четыре спальни, просторная кухня-гостиная, хамам, спортзал и гараж на две машины. Что также удобно, на территории коттеджного поселка есть частный детский сад. В отличие от других домов, которые продаются в этом коттеджном поселке, он достаточно нейтральный, и там можно применить свои дизайнерские решения», — уточнила Полина Малявина.

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Владимир Вдовиченков пока и сам не знает, будет ли менять интерьер и перестраивать коттедж по своему вкусу. Но точно известно одно: его новое семейное гнездо будет утопать в цветах и деревьях.

«Можно купить по рублю этих ростков, посадить их сто штук, и будет сто деревьев. Может быть, какое-то общественное даже движение затеять. Озеленить Землю. Даже была какая-то такая тема, что если каждый житель нашей страны посадит по дереву, это будет уже сто миллионов, как минимум. Сразу заживем, полной грудью будем дышать», — выразил мнение Вдовиченков.

Артисты не скрывают: они улучшают жилищные условия, чтобы полноценно восстанавливаться после изнуряющей работы. К примеру, Вдовиченков любит плавать в бассейне и возиться в земле, Лепс обожает готовить на мангале, а Баскову важно отсутствие соседей за стеной.

«Я его строю для того, чтобы в нем было для меня прежде всего как для человека, который может просто почувствовать себя в пространстве, заниматься там музыкой. Потому что в доме не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — рассказал Николай Басков.

Поклонники уверены, что певец отпразднует новоселье с размахом. С нетерпением ждут, когда он уже похвастается роскошными интерьерами. И надеются, что дату торжества ему больше не придется переносить.