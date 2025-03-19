Теперь на покупку дома не хватает: как Наталия Гулькина отпраздновала юбилей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Наталия Гулькина рассказала о жизни без отношений. На что переключила свое внимание певица, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Наталия Гулькина заявила, что в ближайшее время не собирается влюбляться. Чем артистку привлекает статус свободной женщины? И чья личная жизнь занимает ее гораздо больше, чем собственная? За что Гулькина обиделась на Николая Баскова? И куда она потратила деньги, которые откладывала на покупку загородного дома? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас репетиции были по шесть часов. Я ехала на репетицию к ребятам на другой конец города, которые танцуют. И так просто всю последнюю неделю вообще без отдыха», — рассказала артистка.

Недавно Наталии Гулькиной исполнился 61 год. День рождения певица отметила с размахом — большим сольным концертом на одной из главных площадок страны. Артистка призналась: подготовка к масштабному шоу была очень волнительной и во всех смыслах дорогой. Ради этого ей пришлось даже отказаться от мечты о загородном доме.

«Просто есть определенные вещи, есть определенные затраты. На чаше весов стояло: либо я делаю концерт в Кремле, либо я покупаю. Пока откладывается на неопределенное время», — уточнила певица.

Немало средств звезда потратила и на собственную красоту. На таком важном мероприятии Гулькиной хотелось блистать. Она похудела на пять килограммов и прошла ряд омолаживающих процедур.

«Я ходила к косметологу, себе сделала тут подбородок, да, жирочек выкачивала. Мне просто хочется хорошо выглядеть и все. Может быть, еще на горизонте где-то мой любимый ждет меня», — отметила Наталия Гулькина.

Певица делится: в отличие от многих женщин, у нее вовсе нет цели выйти замуж. После четырех неудачных браков и череды романов Наталия поняла: ей вполне комфортно одной.

«Я себя очень хорошо в этом состоянии чувствую. Потому что реально просто в своей профессии сейчас кайфую, получаю удовольствие», — подчеркнула знаменитость.

Артистка призналась: влюбленность — это, конечно, прекрасно. Но в то же время очень волнительно. А ей лишние тревоги не нужны.

«Когда ты не влюблен, ты живешь спокойно. Ты не дергаешься, не смотришь на телефон. Где он? Почему не пришел? Почему он мне не отправил SMS. Ты не дергаешься по этому поводу, не нервничаешь, не переживаешь», — объяснила певица.

В отсутствие собственной личной жизни Гулькина переключилась на амурные дела детей. Сын пока находится в поиске дамы сердца. А вот дочь пару месяцев назад представила матери своего избранника.

«Мы уже ходили в театр. У нас Александр танцует классический балет и принимал участие в новогодней постановке. Он „Щелкунчика“ танцевал, и мы там познакомились», — уточнила артистка.

Наталии Гулькиной семья потенциального зятя понравились. Она пригласила их на свой концерт.

«Надо сказать, мама Саши тоже здесь была сегодня. То есть уже родственники подтягиваются», — поделилась знаменитость.

В день выступления Гулькину поддерживали и коллеги по шоу-бизнесу. Татьяна Овсиенко в последние годы не выходила в свет, но пропустить концерт подруги не смогла.

«Ты человек — просто сердечко. Ты любишь кошек, как и я. У нас их много с тобой. Поэтому я желаю тебе многие лета так же светить и радовать поклонников своих на сцене», — заявила она.

Какие презенты Наталия получила на 61-й день рождения, она предпочла оставить в секрете. Сказала только: самое дорогое — это внимание и теплые слова друзей, которые пришли на ее концерт. Виновница торжества очень ждала появления Николая Баскова. Однако народный артист РФ в Кремль не приехал. И даже не предупредил об этом лично, что очень расстроило именинницу.

«Не очень приятно, что в этой ситуации позвонил просто его директор и сказал, что Коля заболел. Честно говоря, я надеялась, что он хотя бы позвонит и скажет. Да, я понимаю, что голоса не было. Но не настолько, чтобы не набрать номер и сказать: „Наташ, так и так“», — объяснила артистка.

Гулькина призналась: было обидно. Но потом решила не злиться на Баскова. И не портить себе праздник, к которому она так долго и тщательно готовилась.