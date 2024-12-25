Гулькина судится с Суханкиной: что не поделили экс-солистки группы «Мираж»

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Конфликт между Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной может затянуться. Из-за чего поссорились артистки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Маргарита Суханкина судится с Наталией Гулькиной. Что не поделили бывшие солистки группы «Мираж»? Из-за чего Наталия обиделась на Маргариту? Чем закончился судебный процесс между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской? И правда, что из-за этого конфликта на имущество королевы шансона может быть наложен арест? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не раскапывала эту яму с топором. С той стороны, видимо, есть какие-то обиды. Это надо с ней выяснять», — заявила Суханкина.

«Шутите? Надо знать Маргариту Суханкину», — сказала Гулькина.

Когда-то певицы были приятельницами. Даже после ухода из группы «Мираж» они продолжали выступать вместе. Но как только гастроли закончились, артистки стали врагами.

«Раньше какие-то были попытки что-то создать, какие-то творческие, интересные проекты. А сейчас, когда этих проектов нет, мы очень разные. Мы очень разные. Поэтому у нее своя дорога, у меня своя», — объяснила заслуженная артистка РФ Маргарита Суханкина.

Летом этого года певица дала интервью, где нелестно высказалась в адрес Гулькиной. Заявила, что та крутила романы с молодыми танцорами своего балета.

«Есть такие женщины, которые слабы на передок. А у нее есть слабость: она очень любит пообщаться с мужчинами, которые многим моложе… Они практически ей в дети годились. Мы ее в тот момент называли „Пионервожатая“», — поделилась экс-солистка «Миража» Суханкина.

Наталию эти слова возмутили. Она подала в суд с требованием о моральной компенсации в размере почти шести миллионов рублей.

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«Я хочу, чтобы человек как огульно меня оклеветал, так же прилюдно извинился за свои слова. И это абсолютно нормально», — подчеркнула Гулькина.

Процесс длился несколько месяцев. Недавно очередное заседание завершилось. И Гулькина выиграла. Правда, сумму компенсации снизили в разы. Но Наталия довольна. Главное, что она победила.

«Да, я была в суде, но в этот день она не пришла. И уже на следующий день судья выставил собственно заключение всей этой истории в мою пользу. 150 тысяч рублей — это небольшая сумма, но главное, что ее обязали принести публичные извинения. Это главное», — уточнила певица.

Коллега по группе «Мираж» извиняться не торопится. Суханкина уверена: в этой истории рано ставить точку.

«Недомолвок нет. Я совершенно спокойна. Еще суд продолжается. Нет, еще решения нет. Поэтому все продолжается, друзья», — заявила звезда.

По словам артистки, она вообще не понимает, зачем коллега раздула такой скандал. Ведь можно было все высказать лично.

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«Ей очень хочется. Она затеяла, объявила всей стране, кто она есть, про свои женские слабости. Вся страна теперь знает. Ей нравится. Она считает, наверное, что такой пиар интересен всем. Ради бога, друзья. Я пою. Я себе пиар делаю на песнях, на своем голосе, на своем творчестве», — отметила Маргарита Суханкина.

Но Гулькина объяснила, что для нее было важным именно публично наказать обидчицу. Чтобы все знали: за свои слова надо отвечать.

Это уже не первый подобный конфликт в шоу-бизнесе. Филипп Киркоров и Любовь Успенская тоже выясняли отношения в суде. Народный артист РФ обиделся, когда певица назвала его женоненавистником. А Успенскую оскорбили слова Киркорова о том, что она «попрошайка, которая клянчит подарки и шмотки».

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«Мне хочется ему сказать: Филипп, тебе не стыдно? Тебе уже столько лет. У тебя уже дети. Чему они учатся у тебя? Неправде, вранью, лицемерию, лживости», — поделилась звезда шансона.

В итоге суд обязал Киркорова выплатить Успенской 90 тысяч рублей, а Любовь ему, в свою очередь, — 70. Также звезды должны были принести друг другу публичные извинения. Однако прошло уже несколько месяцев. И оба хранят молчание. Адвокат Александр Добровинский сказал: никаких денег Филиппу не поступало. И если ситуация не изменится, певица рискует лишиться части имущества.

«Пока Успенская не платит деньги, все находится у судебного пристава. И сейчас начнется следующий этап: будет арестовано то, что пристав посчитает нужным», — уточнил Добровинский.

Наталия Гулькина надеется, что ей не придется выбивать из бывшей коллеги по группе «Мираж» деньги с помощью приставов. Но, судя по реакции Маргариты Суханкиной на решение суда, конфликт между певицами может растянуться надолго.

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