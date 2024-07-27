Дети певицы Маргариты Суханкиной боялись, что она сдаст их в детдом

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спустя годы артистка рассказала о нелегком периоде своей жизни.

Дети певицы Маргаритой Суханкиной долгое время беспокоились, что она сдаст их в детский дом. Об этом она рассказала в одном из интервью на YouTube-канале.

Артистка растит двоих детей, которых она взяла из детдома. Они являются родными братом и сестрой, поэтому было принято решение взять опеку над обоими.

Суханкина окружает их любовью и заботой и старается сделать все, чтобы обеспечить им безбедное будущее. Теперь дети выглядят счастливыми и чувствуют себя в безопасности.

Однако экс-солистка группы «Мираж» поделилась, что в самом начале им всем было очень тяжело. Когда дети появились в семье, у них были большие проблемы со здоровьем.

По ее словам, брат и сестра постоянно и тяжело болели, из-за чего они стали чаще ездить отдыхать и лечиться на юг.

«Они болели постоянно. Температура 40, сначала заболеет один, потом второй. Хронические заболевания, бронхиты, кашель, сопли бесконечные. Чуть замерзли, опять температура. На руках то одного укачиваю, то другого. Засыпали очень нервно. Мы начали ездить на юга постоянно», — вспоминала она о том нелегком периоде.

Помимо этого, сын Сергей часто говорил, что уйдет от них и не будет с ними жить.

«Сережа часто говорил: «Я уйду от вас! Я не буду с вами жить! Я уйду!» — вспоминает звезда.

При этом Суханкина заверила, что дети с первого дня признали ее своей мамой и никогда не обижали ее. Более того, они стали очень беспокоиться, что их снова бросят и вернут в детдом.

«Мам, ты от нас не уйдешь? Ты нас не бросишь? Не оставишь нигде?» — спрашивали они у нее.

Певица поделилась показательной историей во время отпуска, когда в какой-то момент к ним в номер заходит горничная в форме. Дети очень испугались ее, а артистка даже сначала не поняла в чем дело.

Позже она осознала, что дети так отреагировали на форму сотрудницы отеля, так как в приюте нянечки одевались точно также.

«Ребята решили, что я привезла их сюда, чтобы оставить и уехать», — поделилась Суханкина.

Когда семья гуляла недалеко от дома, сын постоянно оборачивался, чтобы увидеть свой дом. Когда он пропадал из поля зрения, мальчик пугался и просил вернуться.

«Мам, пошли обратно». Я говорю: «Сереж, ну подожди, смотри, там горка, сейчас мы пойдем туда». «Не-не-не, мам, пойдем обратно. Там дом. Он исчез из виду», — говорит певица.

Суханкина все время старается напоминать детям, что теперь у них есть семья и финансовая подушка. При этом она подчеркивает важность собственного труда, так как в жизни может произойти всякое.

Ранее 5-tv.ru писал, как рождение ребенка изменило жизнь Лопыревой.