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Студенты технических ВУЗов создали группу, которая сразу же завоевала популярность у советских граждан, а одна из композиций прошла сквозь десятилетия и рассорила всех участников коллектива.

Нетленный хит «Музыка нас связала…» группы «Мираж» был написан еще в 80-х годах, однако интерес к композиции не утихает до сих пор. Все эти 30 с лишним лет идут непрекращающиеся судебные разбирательства между авторами и солистками коллектива за главный хит группы. Как создавалась песня и почему она стала такой скандальной?

Как родилась группа «Мираж»

В 1986 году выпускник Московского авиационного института Андрей Литягин, впоследствии написавший музыку к хиту, и Валерий Соколов из Московского физико-технического института, который написал слова для шлягера, создали диско-проект, вдохновившись группой Modern Talking. Он стал чем-то вроде противопоставления советской традиционной эстраде, пишет KP.RU.

Первый альбом группы «Мираж» записали в 1987 году, в нем звучали голоса Маргариты Суханкиной, с которой постоянно ругались все участники коллектива, и Натальи Гулькиной. Группу ждал небывалый успех, они давали до 90 концертов каждый месяц.

В 1988 основатели уговорили присоединиться гитариста рок-группы «Альфа» Алексея Горбашова для записи второго альбома, как раз он подарил «Миражу» фирменное звучание.

Второй альбом и слава на всю страну

Именно в этот альбом входила композиция «Музыка нас связала», которая давалась автору Соколову с трудом — он никак не мог написать слов, которые бы идеально легли на музыку.

Тогда Литягин рассказал ему историю знакомства с Суханкиной. Соколов вдохновился этим и написал текст, который впоследствии стал гимном 80-х.

К слову, на эту песню создатели не возлагали ничего выдающегося, а основную ставку делали на песню «Снежинка».

Как песня «Музыка нас связала» стала хитом

После выхода альбома композиция начала ротироваться на радио «Юность», она обрела необычайную популярность, ее стали использовать в телепрограммах.

В финальной «Песне года» хит под голос Суханкиной исполняла костюмер группы Татьяна Овсиенко. Версию со своим голосом она представила лишь через 10 лет.

Почему избили Суханкину

В 2004 году Маргарита Суханкина и Наталья Гулькина встретились и решили записать дуэт «Просто мираж». На презентации сингла Суханкина, не взирая на запрет правообладателей, исполнила ту самую композицию.

Когда она возвращалась с концерта на нее напали, сильно ударили и ограбили, забрав чемодан с концертными костюмами.

Кому принадлежит песня «Музыка нас связала»

Даже сейчас Андрей Литягин судорожно бдит за тем, чтобы никто не украл у него композицию. Из-за этого группе «Rock Privet» пришлось удалить ролик с исполнением композиции в рок-обработке. Также заблокировали трейлер компьютерной игры шутера Atomic Heart, в котором использовали хит. Хотя создатели игры утверждают, что согласовали использование песни.

Досталось и сестрам Груздевым, исполнившим песню «Музыка нас связала…» на концерте в поддержку президента Белоруссии.

Только создателям фильма «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел 2» удалось урегулировать вопрос с правообладателями. В фильме композицию исполняет актер Сергей Бурунов и рэпер Кравц.