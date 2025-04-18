Слишком хороша: как лучшая роль Александры Завьяловой в «Тени исчезают в полдень» сломала ей жизнь

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Из творческого забвения звезда сериала «Тени исчезают в полдень» Александра Завьялова сбежала в воспитание любимого сына, но от ножа в его руках бежать было уже некуда.

Звезда советского кинематографа Александра Завьялова никогда не сомневалась в своем актерском призвании. Всего за 12 лет карьеры она стала известна не только в Советском Союзе, но и за его пределами, завораживая сограждан игрой в «Людях на мосту», «Алешкиной любви» и «Буднях и праздниках», а американцев — снимками в журнале Life.

Актриса оказалась права — она действительно добилась головокружительного успеха в кино. Но правы были и ее родители, выступавшие против театрального. Знала ли Завьялова, что ее судьбу загубит как раз то, насколько хорошо она играет…

Особенная дочь

Кадр из кинофильма «Люди на мосту». 1960 г. Киностудия «Мосфильм». Режиссер Александр Зархи. © РИА Новости/Родькин

Александра Завьялова родилась в тамбовском селе Титовка 4 февраля 1936 года. Она появилась, когда матери было уже 40 лет, и потому в семье ее особенно оберегали. Но яркая Александра рано поняла, что спокойная рабочая жизнь не по ней: в школу она ходила не за пятерками по математике, а за первыми ролями в самодеятельных концертах. О каком сельскохозяйственном или педагогическом институтах — а именно их рекомендовала семья — могла идти речь, когда она и сама хороша и в школьных постановках играет хорошо!

Получив аттестат и услышав несогласие родителей с избранной актерской карьерой, амбициозная Завьялова все равно поступила в Ленинградский театральный институт и уехала из деревни.

Советская звезда и американская знаменитость

© РИА Новости/Василий Малышев

В студенческие годы Александра считала своим профессиональным призванием театр, а не кинематограф. В институте, в отличие от школы, она училась прилежно, отвлекалась разве что на прогулки с новым знакомым — будущим художником-реалистом Дмитрием Бучкиным. Вдохновленный прелестью начинающей актрисы он даже написал ее портрет. Пути молодых людей разошлись, когда Завьялова начала играть — первые роли состоялись на сцене Брестского драматического театра.

В кинематограф актрису затянул режиссер Александр Зархи. В 1959 «Мосфильм» предложил 23-летней Завьяловой роль Лены в фильме «Люди на мосту», на которую первоначально рассматривали Татьяну Доронину. Почти одновременно актрису утвердили в биографическую картину «Песня о Кольцове», а уже через год, в 1960-м, позвали сниматься в фильме «Алешкина любовь». И вновь молодую Завьялову предпочли другим актрисам, на этот раз настоящим звездам — Изольде Извицкой и Людмиле Гурченко.

Завьялова расцвела на советских экранах. Вчерашнюю студентку наперебой звали в разные проекты, ей восхищались, о ней говорили. После киноповести «Будни и праздники», мелодрам «Ждите писем» и «Хлеб и розы» актрису запомнил СССР и жаждали узнать США. В 1961 году фотограф американского журнала Life Филипп Халсман снял Завьялову для подборки кадров самых знаменитых людей Советского Союза. А ведь девушка только три года как окончила институт.

В роли жены и матери

Кадр из фильма режиссера Федора Филиппова «Хлеб и розы». Киностудия «Мосфильм», 1960 год. © РИА Новости

Ленинград, 1963 год. На Невском проспекте Завьялова столкнулась с художником — тем самым Бучкиным, которого она знала еще студенткой. Дмитрий и Александра сыграли свадьбу.

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Брак, вопреки теплым отношениям творческой пары, осложнялся бытовыми проблемами. Мать Бучкина желала сыну более хозяйственной жены, а не кинозвезды, толком не умевшей вести быт. Над Завьяловой же даже после рождения дочери Тани не поблек свет софитов.

Во время Московского международного кинофестиваля ее, единственную среди советских актрис, пригласили на дипломатический ужин в американское посольство. Вечер проводил помощник американского президента по особо важным делам Уильям Гарриман. Также руководство фестиваля распорядилось, чтобы Завьялова приняла у себя дома итальянскую делегацию, в состав которой входила звезда итальянского кино о супруга режиссера Федерико Феллини Джульетта Мазина.

Писатель Юлиан Семенов и артист Аркадий Райкин преподносят талант и красоту советской звезды, скульптор Эрнст Неизвестный планирует сделать ее изваяние, а поэт Кайсын Кулиев дарит томик стихов с надписью: «Прекрасной актрисе и неслыханно хорошему человеку с невероятной нежностью».

Яркая жизнь Завьяловой усложняла отношения с мужем. В 1964 году ее по очереди захватывают два романа, но оба несчастливых. Первый произошел с 50-летним американским совладельцем судоходной компании. Отношения почти сразу заметил КГБ. Бизнесмена объявили персоной нон грата в СССР, а на актрису повесили ярлык неблагонадежности.

Завьялова разводится, но скоро завязывается второй роман — на этот раз с режиссером Резо Эсадзе. Актриса снимается в его картинах, но через несколько лет они расстаются из-за деспотизма возлюбленного.

Олимп и забвение

Кадр из кинофильма «Одиночество» по одноименному роману Николая Вирты, 1964 год. Режиссер Всеволод Воронин. Одесская киностудия. © РИА Новости

После мимолетного романа с американцем режиссеры с опаской стали звать актрису в свои работы. Завьялова все больше уходила в себя. Она много времени проводила с дочерью: каталась с ней на лыжах в парке Сосновка, читала вслух книги. Поддержать влюбленную в кино дочь приезжала из Титовки мать Александры.

Главная роль

В 1969 году режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский взялись за экранизацию романа Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень». «Неблагонадежную» Завьялову в это время снимали реже, к тому же ходили слухи, что приглашение ее на работу сулило конец кинематографической карьере. Но для многосерийной картины режиссеры намеревались собрать звездный состав: на положительные роли уже пригласили Петра Вельяминова и Нину Русланову, дело было за отрицательной.

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Для 33-летней Завьяловой роль в многосерийной кинокартине стала возможностью полностью раскрыть творческий потенциал. Перед ней поставили задачу не только перевоплотиться в зловещий образ скрывавшейся после революции богатой наследницы, но и показать его развитие в течение всей жизни. Мало кому из актрис выпадала возможность сыграть одного и того же персонажа в его 17, 40 и 70 лет.

Съемки шли три года. Три года Завьялова вкладывала все свои профессиональные навыки и всю душу в роль Серафимы Клычковой (Пистимеи Морозовой). Актриса вживалась в роль, стараясь понять особенности мимики своего персонажа в каждом его возрасте. Даже поседела во время съемок. Образ вышел настолько реалистичным, что… Завьялову полностью перестали снимать.

Другая жизнь

Что же оказалось не так с тринадцатой ролью? Вначале, как и ожидалось, на Завьялову обрушился оглушительный успех, но только со стороны профессионалов и кинокритиков. Реакция зрителей подтвердила этот триумф, но тем самым и погубила ее как актрису.

Зрители настолько поверили реалистичности игры Завьяловой, что буквально осыпали проклятиями Пистимею. На телевидение приходило море гневных писем — роль фанатички не отделяли от актрисы. Зрители не хотели видеть злодейку на своих экранах. И вот вчерашнюю звезду пригласили на премьеру, потом тихо и без огласки присудили ей звание заслуженной артистки РСФСР, а затем полностью забыли о ее существовании. На 20 лет.

Особенный сын

Кадр из к/ф «Тени исчезают в полдень», реж. Валерий Усков, Владимир Краснопольский, 1972 г.

Меланхолия переросла в депрессию, вспышки камер превратились в мигание тусклых лампочек. Лампочек психиатрической клиники.

Завьялова попала туда из-за серьезных проблем со здоровьем: в 1970-е она вернулась в Тамбов, родила там сына Петю и перестала пускать к себе кого-либо. Нянчить брата помогала школьница Таня. Жизнь казалась актрисе настолько бессмысленной, что она то лежала в слезах, то впадала в приступы агрессии. Тогда никто не знал о послеродовой депрессии, тамбовские знакомые и соседи решили, что у артистки помутнение рассудка, и в 1976 году отправили в психбольницу.

В клинике ее несколько месяцев кололи снотворным, запрещали видеть детей, запирали в палате. Перед выпиской Завьяловой пришлось подписать документы на инвалидность по психическому заболеванию — смертный приговор карьере актрисы.

На период двухмесячного «заключения» дочь к себе забирал бывший муж, а младенца временно определяли в детский дом или помещали в психбольницу вместе с матерью. Завьялова родила Петю почти в 40 лет, неизвестно, кто был его отцом. Он рос замкнутым и нелюдимым — в этом актриса винила себя. Сын казался ей особенным, ей было стыдно, что она не смогла уберечь позднего ребенка от пребывания в столь неподходящих заведениях. К тому же, большая часть его воспитания из-за психических проблем Завьяловой была переложена на плечи Тани. Впоследствии бывший муж Бучкин стремился помочь актрисе с младшим ребенком. Он усыновил мальчика, дал ему свою фамилию, но во взрослом возрасте Петр все же вернул материнскую.

Петя начал пить в 14 лет. Никаких планов на будущее не строил: отслужил в армии и стал учиться на повара. Организованные сестрой занятия в киношколе он бросил, ни в каких приличных ресторанах не задерживался.

Неудачи запивал, обиды выплескивал на мать. Истерики, нетрезвые разборки — актриса терпела выходки сына, верила, что он ей дорожит, просто дружки его испортили, споили. Нельзя сказать, что он не любил Завьялову: они жили вместе, Петя помогал матери в старости, ухаживал за ней и называл самым близким человеком. Но личные провалы и проблемы с алкоголем, а также внушенное любящей родительницей чувство собственной уникальности мешали Петру устраивать жизнь. Денег не было, он тратил материнскую пенсию по инвалидности, которую ей оформили в психиатрической клинике.

Морозным вечером 3 февраля 2016 года Петя вернулся домой сильно выпившим. На следующий день актрисе должно было исполниться 80 лет: с утра Татьяна обсуждала с матерью по телефону организацию юбилея. Хотели отметить праздник в семейном кругу. Позвонил сестре и Петр, но не по поводу юбилея. Он сказал, что произошло несчастье. Позже стало известно, что пьяный сын заколол актрису ножом. Петр Завьялов признался в убийстве матери и 10 апреля 2017 года районным судом Санкт-Петербурга был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.