Заплатила дорогую цену за успех: как сложилась личная жизнь Анастасии Вертинской

Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия", режиссер Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, 1961г.

Анастасия Вертинская завоевала любовь зрителей благодаря своему незабываемому обаянию и таланту. Личная жизнь Вертинской была полна громких романов и внезапных поворотов.

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская празднует 80-летие.

Многие поколения зрителей помнят и любят актрису по ролям в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Война и мир», «Анна Каренина», «Безымянная звезда».

Слава пришла к артистке в юные годы. После того как она успешно исполнила свои первые роли, ее начали называть «инопланетянкой». Зарубежные СМИ и вовсе сравнивали Анастасию Александровну с британской актрисой Вивьен Ли.

От дочери поэта до звезды экрана

Анастасия Вертинская появилась на свет 19 декабря 1944 года в Москве, в доме знаменитого поэта и певца Александра Вертинского, который вернулся в Советский Союз из эмиграции за год до появления дочери.

Мать Анастасии — Лидия Циргвава — талантливая художница и актриса, известная по ролям в таких фильмах, как «Садко» и «Королевство кривых зеркал». В семье также росла старшая сестра Марианна Вертинская.

Александр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия. © РИА Новости/Тихонов

Юная Анастасия получила блестящее образование. Упор был сделан на музыку и иностранные языки. С юных лет отец прививал дочерям любовь к литературе и искусству, считая важным, чтобы каждый человек, независимо от профессии, имел широкий культурный кругозор.

В детстве Анастасия мечтала стать балериной. Однако ее не приняли в хореографическое училище из-за высокого роста, который составлял 172 сантиметра, и крупного для танцовщицы телосложения.

Неудачная попытка ничуть не сломила целеустремленную девушку, и Вертинская решила стать переводчицей. Она углубилась в изучение языков и не планировала больше связывать свою жизнь с искусством. Однако в 1960-м знаменитый советский кинорежиссер Александр Птушко предложил матери Анастасии привести красавицу-дочку на пробы к фильму «Алые паруса», над которым он начинал работу. Юную Анастасию Вертинскую утвердили на роль мечтательной Ассоль, и в 15 лет она стала знаменитой на весь Советский Союз. Фильм посмотрели более 22-х миллионов зрителей.

Спустя год после выхода «Алых парусов» на экраны Анастасию пригласили в кинофильм «Человек-амфибия» где она сыграла роль красавицы Гуттиэре. Фильм стал лидером проката в 1962-м, а Анастасия Вертинская стала настоящей звездой советского экрана.

В этом же году Анастасию Вертинскую приняли в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. На тот момент актрисе было всего 18 лет. В том же году она исполнила одну из центральных ролей в постановке «Покой нам только снится».

Поступление в театральный и новые роли Вертинской в кино

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В 1963-м Вертинская стала студенткой Театрального училища имени Б. Щукина. Талантливая актриса успешно совмещала работу в кино с обучением в одном из лучших театральных вузов страны. В 1964-м Вертинская сыграла главную роль в фильме Георгия Козинцева «Гамлет», в 1965-м — небольшую роль в широкоформатном фильме Сергея Бондарчука «Война и мир», а в 1967-м воплотила на экране образ Кити Щербацкой в фильме «Анна Каренина».

После окончания театрального института Вертинская поступила в театр имени Е. Вахтангова, где проработала всего один сезон. Уже в 1968 году она продолжила свою карьеру в театре «Современник».

В конце 70-х годов актрисе досталась роль Моны в фильме «Безымянная звезда», после чего она сыграла Джемму в «Оводе». К концу 80-х Вертинская сменила амплуа и начала исполнять отрицательные роли.

Например, в картинах «Житие Дон Кихота и Санчо» и «Новые приключения янки при дворе короля Артура». А в 1993-м Вертинская воплотила на киноэкране образ булгаковской Маргариты в экранизации романа «Мастер и Маргарита».

В 1980 году Анастасия Вертинская оставила «Современник» и стала частью труппы МХАТа, на сцене которого сыграла множество ярких ролей.

В начале 2000-х артистка приостановила свою активную сценическую деятельность, заявив, что внесла достаточный вклад в развитие киноиндустрии. Анастасия сказала, что ее не интересуют роли в боевиках. Она нашла себя в общественной работе, организуя выставки работ своей матери-художницы и восстанавливая архив записей своего знаменитого отца.

Любовь или карьера: серьезные отношения Вертинской с Никитой Михалковым

© РИА Новости/Галина Кмит

Анастасия Вертинская поступила в театральное училище вслед за старшей сестрой Марианной. Однажды Вертинская-старшая рассказала ей о своем романе с парнем по имени Андрей Кончаловский, а также сказала о том, что у него есть очень талантливый и симпатичный младший брат Никита.

Внезапно на одной из студенческих вечеринок Вертинская сама подошла к Никите, взяв его за руку и увела от компании. С их первого страстного поцелуя началось яркое романтическое приключение.

Никита Михалков понимал, что Анастасия привыкла к вниманию мужчин. Часами он ожидал ее под окнами, держа в руках букеты, надеясь на случайную встречу. Их страстный роман завершился свадьбой в 1966-м. На тот момент Анастасии было 22 года, а Никите Михалкову 21.

Молодых супругов считали самой привлекательной парой в советском кино. Вскоре у них родился сын Степан, и многие были уверены, что брак будет счастливым. Но через три года они решили разойтись.

Развод Вертинской и Михалкова произошел мирно, без конфликтов и лишних обсуждений. Анастасия никогда не говорила Степану, что его отец в чем-то виноват. Причиной их расставания Вертинская называла свою одержимость актерской профессией и желания достичь успехов в карьере.

Неосуществимая мечта: трагедия любви Вертинской и Олега Ефремова

Кадр из фильма "Алые паруса", режиссер Александр Птушко, 1961г.

Одними из самых длительных и запутанных романтических увлечений Анастасии Вертинской стали ее отношения с легендарным Олегом Ефремовым.

Художественный руководитель театра «Современник» неоднократно оказывал поддержку актрисе как на сцене, так и вне ее. А Вертинская была очарована его дарованием.

Роман между Олегом Ефремовым и Анастасией Вертинской начался в летние месяцы 1969-го, когда они были на гастролях в Ташкенте. Анастасии на тот момент было 25 лет, а Ефремову тогда исполнилось 42. После совместных съемок в фильме 1970-го «Случай с Полыниным» их чувства только усилились, так как в этой ленте они фактически воплотили образ влюбленной пары, что значительно сблизило их.

Их связь продолжалась на протяжении нескольких лет, прерываясь и возобновляясь, но так и не достигла более глубокого уровня. Ефремов уже состоял в браке с актрисой Аллой Покровской и не спешил предлагать Вертинской руку и сердце.

Но когда он, наконец, решился, актриса утратила к нему любовные чувства. Кроме того, Анастасию пугало серьезное увлечение Ефремова алкоголем. Актриса неоднократно признавалась, что не хотела бы нести на себе такую тяжесть на протяжении всей жизни.

Сказка, разбившаяся о реальность: случайный брак Вертинской и Александра Градского

© РИА Новости/Василий Малышев

Анастасия Вертинская и Никита Михалков развелись в 1971-м. После разрыва отношений с Михалковым за великолепной Вертинской начали ухаживать многие известные личности.

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На одной из звездных вечеринок в конце 70-х молодой артист Александр Градский впервые встретился с Вертинской. Она настолько очаровала его, что Александр старался всеми способами привлечь внимание актрисы. Но Анастасия не спешила проявлять интерес к певцу.

Однако их следующая встреча стала судьбоносной: Градский оказался на гастролях в Крыму, где случайно отдыхала Вертинская. Они встретились, провели вместе романтические выходные и решили не расставаться.

Свадьба состоялась в 1976-м. Анастасии тогда исполнилось 32 года, а Градский был на несколько лет младше своей избранницы. Певцу было 27. Их брачный союз продлился всего два года. По словам Вертинской, запись в паспорте стала ошибкой. Они с музыкантом принадлежали к совершенно разным мирам, и отношения стоило оставить на уровне мимолетного увлечения.

Как признавалась Вертинская, они с Градским оказались совершенно разными по духу людьми. Их роман начинался, как в доброй детской сказке про любовь, но в итоге пара столкнулась с реальностью и поняла, что их взгляды на отношения не совпадают.

Служебный роман: история любви Вертинской и Михаила Козакова

Генде-Роте Валерий/ТАСС

Страстный роман завязался у Вертинской во время съемок фильма Михаила Козакова «Безымянная звезда». Роль капризной и очаровательной Моны писали специально для Анастасии, с которой Козаков познакомился на съемках кинофильма «Человек-амфибия». Тогда мужчина пригласил юную актрису на ужин в ресторан, но она неожиданно пришла с партнером по съемочной площадке Владимиром Кореневым.

Для Козакова «Безымянная звезда» стала возможностью нового начала, так как ему и Вертинской предстояло сыграть влюбленную пару. Их отношения быстро вышли за пределы съемочной площадки, хотя влюбленные старались искусно скрыть роман от коллег.

В очередной раз в жизни Анастасии Вертинской появился женатый мужчина. Михаилу Козакову на момент их отношений было 44, а Вертинской только исполнилось 34. Их служебный роман зашел настолько далеко, что после съемок картины Козаков не хотел расставаться с возлюбленной. Актер ушел от своей третьей жены Регины Быковой и переехал к Анастасии.

Некоторое время они даже жили вместе, хотя Козаков спал на кухне, чтобы не смущать сына Анастасии от первого брака. Вскоре пылкая страсть утихла, и их отношения не прошли испытание домашним бытом. После расставания с Вертинской Козаков вернулся к своей законной супруге. Однако их брак не продлился долго и они вскоре развелись.

Отношения, которых не было: роман Вертинской с Павлом Слободкиным

Кадр из фильма "Человек-амфибия", режиссер Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, 1961г.

Еще одним мужчиной, который не смог устоять перед обаянием и красотой актрисы, стал создатель музыкального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин.

Очевидцы говорили, что их любовный роман начался внезапно. Анастасия как-то раз сказала артисту, что он полноват. Эти слова оказали влияние на Слободкина. Он сразу же сел на жесткую диету и начал ограничивать себя в еде.

В течение 40 дней Павел питался только гречкой с молоком. Но эта жертва так и не окупилась. Вертинская поняла, что ей гораздо комфортнее без любовных отношений с новым поклонником.

Творческое переплетение: любовные отношения Вертинской и Бориса Эйфмана

Еще один роман, о котором стоит упомянуть, — это связь Анастасии Вертинской с хореографом Борисом Эйфманом. Утонченный балетмейстер сумел очаровать актрису. И сам он тоже был под впечатлением от Анастасии. В начале отношений они действительно были счастливы. Однако спустя несколько месяцев их связь стала угасать. Вскоре Эйфман женился, в то время как Вертинская так и не вышла замуж в третий раз.

Однако их любовная история оставила значимый след в жизни обоих. Анастасия Вертинская, известная по своим ярким ролям в кино и театре, восприняла этот период как время истинного творчества.

Тем временем Борис Эйфман, завоевавший признание благодаря своим неповторимым спектаклям, использовал эти чувства, чтобы развивать свой художественный стиль. Выразительные хореографические решения и эмоциональная насыщенность его работ отчасти были результатом тех самых мгновений, которые он разделил в отношениях с Анастасией Вертинской.

Семья на первом месте: Анастасия Вертинская сейчас

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

В последние годы Вертинская направила все свои силы на семью, уделяя много времени любимым внукам и правнуку. Актриса любит их баловать и наслаждается тихими днями в загородном доме, принадлежащем ее родным. Семья стала для актрисы величайшей ценностью, приносящей радость и умиротворение.

Несмотря на насыщенную личную жизнь, самыми важными мужчинами для Анастасии Вертинской всегда были ее отец — легендарный Александр Вертинский и сын. Степан стал источником ее гордости и счастья. Сын актрисы от Никиты Михалкова работает предпринимателем в области ресторанного бизнеса. Он открыл несколько ресторанов, в том числе «Vаниль», «Вертинский» и «Ветерок», а также сеть кафе-булочных бизнес-класса «Хлеб & Co».

Степан подарил своей звездной маме внуков: Луку, Петра, Василия и внучку Александру. Со временем род Вертинской расширился, внучка Александра стала матерью правнука Федора.

Публичные выступления звезды и выходы в свет стали редкими. В последний раз актриса появилась на мероприятии только по особому случаю — на премьере фильма, посвященного ее знаменитому отцу Александру Вертинскому. Этот момент стал для нее чувственным напоминанием о великом семейном наследии.