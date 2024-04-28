В них была влюблена вся страна: карьера этих советских красавиц оборвалась внезапно

Фото: © РИА Новости / Александр Гладштейн

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Советская школа кино подарила отечественному зрителю выдающихся актрис, но не всем из них удалось удержаться на гребне волны. Кого из знаменитостей постигло грандиозное забвение?

Красота и всенародная любовь не гарантируют счастья. Эту аксиому из года в год на себе проверяли многие известные личности. Ранняя слава и такой же ранний «закат» не обошел стороной и главных красавиц советского кино: лишь единицам удалось удержаться на гребне волны и сохранить востребованность спустя почти полвека работы в кадре.

Большинство красавиц стремительно и неотвратимо настигала печальная участь: кто-то отказывался от своего детища самостоятельно, другие оказывались на задворках зрительской памяти случайно. Кто из советских знаменитостей в силу разных обстоятельств не смог продолжать карьеру в кино?

Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская. www.globallookpress.com

Актриса Анастасия Вертинская сумела прославиться еще старшеклассницей, сыграв главные роли в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия». За красавицей-актрисой с утонченными чертами лица увивались самые влиятельные и яркие мужчины отечественного кинематографа.

Завоевать сердце Вертинской в разное время мечтали и сверстники, и ухажеры, чей возраст значительно превышал возраст актрисы.

Практически с юности Вертинская отличалась непримиримым характером. Отец, поэт Александр Вертинский чуть ли не с пеленок взращивал в дочери внутренний стержень.

Сама девочка мечтала стать балериной, но слишком быстро стало понятно — ни о каком театральном будущем в качестве балерины и речи быть не может. Тогда-то Вертинская и избрала для себя актерство.

Ассоль в «Алых парусах», Гуттиэре в «Человеке-Амфибии», Офелия в «Гамлете», Лиза Болконская в «Войне и мире» — Вертинская воплощала на экране прекрасных героинь одну за другой и сама расцветала как женщина.

Профессионалом своего дела сама актриса смогла назвать себя только после окончания Щукинского училища. На тот момент знаменитость и обладательница громкой фамилии уже успела сняться в десятках фильмов, сыграла во множестве спектаклей, пишет портал «Вокруг света»

К работе Вертинская относилась очень серьезно и никогда не боялась трудностей, а к сюжету всегда была особенно требовательна. Это, в итоге, и сыграло со знаменитостью злую шутку: с годами предложений о съемках становилось все меньше.

В какой-то момент Вертинская и вовсе отказалась размениваться на «дешевый сценарий сродни матери киллера». О принятом решении знаменитость ничуть не жалела.

«Я сконцентрировалась на своей семье и наследии отца», — уверяла она, подчеркивая, что представитель русской интеллигенции, к коим она себя причисляет, никогда не должен предавать сформированные убеждения.

Нина Маслова

Нина Маслова и Юрий Яковлев. Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 гг.

Небольшую, но достаточно яркую роль Нины Масловой в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» прекрасно помнит и современный, и советский зритель. Актрисе удалось с юмором воплотить в жизнь образ царицы, с которой мило ворковал переодетый в государя Бунша.

После оглушительного триумфа в советской киноленте знаменитости предрекали головокружительный успех. Склонности к филигранной проработке каждого персонажа выгодно выделяли Маслову на кастингах среди других прекрасных и талантливых актрис.

Никто и представить не мог, что знаменитость, сумевшая влюбить в себя без преувеличения половину мужчин-зрителей в СССР, на самом деле прикладывается к бутылке.

Маслова росла в пьющей семье: любой праздник заканчивался для матери и отца знаменитости затяжными запоями, поэтому когда аналогичная проблема проявилась и у знаменитости, друзья семейства забили тревогу.

По слухам, даже после совершеннолетия, и уже получив диплом актрисы, Маслова все равно позволяла себе лишнее по части алкоголя. В какой-то момент запои привели к тому, что режиссеры нанимали на место знаменитости менее перспективных, но более стабильных актрис.

Одной из последних работ советской красавицы в кино стала картина «Тайна темной комнаты», снятая в 2014 году. С тех пор выдающихся ролей в послужном списке Масловой больше не было.

Изольда Извицкая

Изольда Извицкая. ИТАР-ТАСС

Всего одна роль в советской военной драме «Сорок первый» в 1956 году сделала Изольду Извицкую популярной и узнаваемой. Все следующее десятилетие режиссеры буквально выстраивались в очередь, чтобы заполучить право снять в своем фильме русоволосую актрису.

Первые тревожные звоночки в карьере Извицкой прозвучали, когда актриса спуталась с актером Эдуардом Бредуном. Отрицавший возможность появления детей артист буквально изводил супругу приступами истерики, вынуждая ее искать утешения на дне бутылки.

С годами проблема с алкоголем приобрела нешуточные масштабы: очень быстро из загулов, сопровождавшихся конфликтами, ситуация переросла в побои. Гримеры вынуждены были часами замазывать гематомы на лице Извицкой.

На тот момент даже периодически срывавшая работу в кадре советская знаменитость была достаточно востребована у режиссеров и сценаристов. Спад интереса к Извицкой произошел совсем неожиданно: в один момент деятели искусств просто перестали приглашать знаменитость на кастинги.

В полной мере осознавая свою ненужность, Извицкая топила печаль на дне бутылки, а когда Бредун подал на развод, в душе Извицкой что-то надломилось безвозвратно.

В начале марта 1971 года полиция обнаружила тело 38-летней бывшей звезды кино в ее собственной квартире. Артистка скончалась на почве хронического алкоголизма и банального голода.

Наталья Трубникова

Наталья Трубникова. Ковтун А. / Фотохроника ТАСС

Мало кто знает, но в действительности советская актриса Наталья Трубникова могла никогда не работать по профессии. Изначально знаменитость грезила о громкой карьере балерины, но получив несколько отказов, вдруг загорелась попасть в кино.

Она оббивала пороги киностудий, отстаивала очереди на пробы, и однажды судьба вознаградила ее за терпение. Неожиданно даже для нее самой, Трубникову утвердили на роль в мюзикле «31 июня», который вышел в 1978 году.

Оглушительный успех сулил открывающиеся перед актрисой невероятные перспективы. Коллеги Трубниковой твердили практически в голос — все складывается в лучшем виде. Все у Натальи пойдет, как по маслу.

Но неожиданно в кинематографической среде прошел слух, что она собирается эмигрировать. Опасаясь попасть в опалу, режиссеры массово начали отказывать Трубниковой в ролях.

Вернуться в кинематограф Наталья Трубникова смогла после того, как СССР приказал долго жить. К 65 годам на счету знаменитости значилось чуть больше десяти кинокартин.

Татьяна Клюева

Татьяна Клюева. Кадр из к/ф «Варвара-краса, длинная коса», реж. Александр Роу, 1970 гг.

В кино актриса Татьяна Клюева попала совсем молоденькой девчонкой. Не успела знаменитость опериться, как ее тут же настиг карьерный успех. С первых проб знаменитость взяли на главную роль в трогательной советской сказке «Варвара-краса, длинная коса».

Уже на следующий день после выхода ленты, Клюева проснулась знаменитой и узнаваемой на всю страну. Казалось бы, теперь перед ней открыты двери всех главных киностудий СССР.

Глобальное разочарование ждало Клюеву, стоило лишь ей получить диплом театрального ВУЗа. Разочаровавшись в профессии, Клюева пожертвовала работой в кадре, а затем сделала ставку на личную жизнь.

Случайное знакомство с красавцем-моряком сподвигло ее на переезд в Севастополь. В Москву актриса уже не вернулась.

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