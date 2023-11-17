«Тени исчезают в полдень»: интересные факты и трагическая судьба актеров

Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971 г.

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В фильме могла сыграть Людмила Зыкина.

Культовый советский сериал «Тени исчезают в полдень», снятый по одноименному роману Анатолия Иванова, рассказывает историю небольшой деревни Зеленый Дол в Сибири. Судьба деревни отражает судьбу всей России и СССР, начиная с последних лет Российской Империи и заканчивая послевоенными временами.

После разгрома белой гвардии в гражданской войне в деревне оседают наследники богатых семей, надеясь переждать неспокойные времена. Годы идут, растут новые поколения, а деревня и страна проходят через множество испытаний.

Интересные факты

Съемки полотна были очень масштабными. В них было задействовано более 90 актеров, а также специальная техника, вроде вертолетов и самолетов. Сюжет картины охватывал огромный промежуток времени почти в 40 лет, поэтому, чтобы уложиться в сроки, телефильм снимали параллельно две съемочные группы, следуя строгому графику.

У режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова возникли проблемы с поиском актеров — они должны были быть не очень знаменитыми, а также похожими на простых деревенских жителей. Иронично, что на роль председателя колхоза взяли сына белого офицера, который девять лет провел в лагерях за антисоветскую деятельность.

На одну из ролей в фильме планировали взять легендарную певицу Людмилу Зыкину. Ей предлагалась роль продавщицы в маленьком сельском магазине, и звезда даже пришла на пробы. Однако создатели плотна решили, что зрители не простят им, если знаменитость масштаба Зыкиной появится в такой незначительной роли. Поэтому от этой идеи отказались.

Сериал мог так и не увидеть свет, ведь худсовет, после просмотра картины, заявил, что в фильме присутствует аж 111 моментов, которые не устраивают комиссию. На помощь создателям пришел первый заместитель председателя Гостелерадио Энвер Мамедов, который просто-напросто порвал список претензий и заявил, что вопросов к фильму нет.

Как сложилась судьба актеров

Александра Завьялова — Пистимея

Александра Завьялова. Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971 г.; Кадр из к/ф «Белые одежды», реж. Леонид Белозорович, 1992 г.

В начале 60-х годов ее фото публиковали американские журналы, а у самой актрисы даже был роман с бизнесменом из США, однако из-за этого актриса считалась спецслужбами неблагонадежной, поэтому стала на родине невостребованной. Усков и Краснопольский шли на большой риск, приглашая ее сняться в их картине. Однако, роль Пистимеи стоила ей психического здоровья. Больше актриса нигде не снималась, за исключением одной мизерной роли в 90-х — она проходила курсы лечения глубокой депрессии в психиатрических больницах. До конца жизни она практически не появлялась на публике, а в 2016 году случилось страшное — 79-летнюю актрису убил ее собственный сын Петр, который в далеком детстве из-за болезни матери оказался в детдоме.

Борис Новиков — Тарас Звягин «Купи-продай»

Борис Новиков. Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971 г.; Кадр из к/ф «Воровка», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1994 г.

У великого актера, который сыграл одну из самых запоминающихся ролей в фильме, судьба также сложилась тяжело. Неожиданно заболел, а позже и совсем утратил способность вести самостоятельную жизнь его сын Сергей. В 1972 году актер начал страдать от алкоголизма, который стал причиной его ухода из театра. Новиков скончался в 1997 году. О его смерти даже не писали газеты.

Петр Вельяминов — Захар Захарович

Петр Вельяминов. Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971 г.; Белинский Юрий / ТАСС

Главная звезда фильма. Человек, попавший в кино после почти десяти лет в тюрьме. Любимец женщин. Казалось, что черная полоса в его жизни позади, однако судьба распорядилась по-другому. В 2006 году у актера обнаружили болезнь Паркинсона, а позже он и вовсе перестал узнавать родных и близких. Звезда советского кино скончалась в 2009 году из-за тяжелой пневмонии, однако близкие Вельяминова утверждают — актер покинул мир с улыбкой на лице.

Галина Логинова — Ольга Анисимовна

Галина Логинова. Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971 г.; © РИА Новости / Евгения Новоженина

У еще одной звезды фильма, в отличие от ее коллег, жизнь сложилась лучше некуда. В 1975 году у нее родилась дочь Мила, а в 1981 году она вместе с семьей эмигрировала в США. Со временем, дочка пошла по стопам мамы и тоже стала актрисой. Правда известна в мире она под фамилией отца. Галина посвятила всю жизнь в эмиграции воспитанию дочери и развитию ее карьеры. Сегодня она продолжает жить в Штатах и выступает в роли агента американской знаменитости.

Элеанора Шашкова — Стеша

Элеонора Шашкова. Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актрису долго не хотели утверждать на роль в фильме режиссеры, а редакторы, уже после согласия режиссеров, требовали ее замены. Но даже после окончательного утверждения на роль, проблемы не закончилась. Из-за роли жены Штирлица в телефильме «Семнадцать мгновений весны», актрисе пришлось состричь свою длинную косу, что загубило образ деревенской девушки. Выход из ситуации нашли простой — героиня Шашковой почти во всех сценах ходит в платке.

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