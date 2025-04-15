«Это какая-то фантастика»: что подарили Овечкину за рекорд в НХЛ

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Александр Овечкин продолжает получать восхищенные комментарии после рекорда в НХЛ. Как в России отреагировали на его историческую шайбу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Хоккеист Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Как на успех россиянина отреагировал предыдущий рекордсмен Уэйн Гретцки? Что за подарок вручила жена канадца супруге Овечкина? И сколько денег Александр заработает на своем рекорде? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это командный спорт. И без моих ребят, организаторов, тренеров ничего бы не вышло. Парни, спасибо вам огромное, я очень сильно вас люблю», — заявил спортсмен после 895-й шайбы.

«Давайте ему пожелаем удачи, чтобы он был лучшим у нас. Россия, вперед!» — высказался певец Стас Михайлов.

Весь мир чествует российского хоккеиста Александра Овечкина. Он забросил свою 895-ю шайбу в чемпионатах НХЛ. И тем самым побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, что на протяжении 26 лет не удавалось никому. Овечкин стал величайшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

«Удивительный мужчина, богатырь, герой. Я не знаю что. Я прям радовалась, как своей новой песне», — призналась певица Алена Апина.

Еще недавно некоторые зарубежные эксперты сомневались, что Овечкин сможет перегнать Гретцки. Хоккеисту скоро исполнится 40. Говорили, он утратил скорость и находится не в лучшей спортивной форме. Но Александр Великий, как его называют болельщики, смог в очередной раз доказать, что не просто так заслужил свое прозвище.

«Казалось, что Овечкин может возвращаться в Россию. Невозможно в таком возрасте обладать такой прытью и забивать. И тоже показалось, что уже и вратари приноровились, и защитники. Что, в общем, ему не дадут. Да, то, что произошло в этом сезоне, — это какая-то фантастика», — выразил мнение спортивный журналист Андрей Тупиков.

«Я Сашу поздравляю от всего сердца. Несмотря на то, что он играет в составе американской команды, это наш российский выдающийся хоккеист», — подчеркнул певец Николай Басков.

В день, когда спортсмен установил мировой рекорд, на трибуне за него болела вся семья. Мама, жена, тесть и сыновья с волнением следили за матчем. А когда Александр забил тот самый 895-й гол в НХЛ, первыми бросились его поздравлять.

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Наблюдал за триумфом россиянина и Уэйн Гретцки. После игры он поздравил коллегу.

«Известно, что рекорды существуют для того, чтобы их били. Но я не знаю, кто сможет забить больше него», — заявил хоккеист.

«Я думаю, что в итоге он был очень рад тому, что этот рекорд, наконец-то, пал. Упала, так сказать, эта нагрузка с него большая», — предположил журналист Тупиков.

Канадец и его жена преподнесли супруге Александра украшение известного ювелирного бренда. Уэйн также пообещал Овечкину подарить ему машину, если тот преодолеет отметку в 900 голов. Комиссар НХЛ вручил хоккеисту памятную картину. А фермер из Оренбурга специально для него вырастил теленка. Он верил, что спортсмен побьет рекорд. И теперь сказал, что готов лично доставить животное спортсмену.

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Давний товарищ россиянина по команде Никлас Бэкстрем подарил ему козленка. На английском языке слово «козел» (goat) созвучно с аббревиатурой GOAT (Greatest of All Time — величайший на все времена), чем и можно объяснить выбор подарка.

Овечкин обошел Гретцки не только по количеству забитых шайб, но и по сумме гонораров. Как сообщает пресса, за последние пять лет Александр заработал больше, чем Уэйн за двадцать. А именно почти четыре миллиарда рублей. И это только за контракт в НХЛ, не считая рекламы.

«Думаю, что здесь практически все, в России особенно, любая компания что угодно отдаст, чтобы лицо Овечкина где-то светилось в их бренде, как-то его рекламировало», — выразил мнение Андрей Тупиков.

Интересно, что главный контракт в своей жизни с Национальной хоккейной лигой на 124 миллиона долларов Овечкин подписал без помощи агента. Его советниками тогда были только родители. Сейчас у спортсмена, конечно, есть финансовый консультант. Но перед принятием коммерческих решений и подписанием договоров он всегда спрашивает мнения близких: мамы, брата Михаила и, конечно, жены.

«У меня была честь приглашенным вести их свадьбу с Настей, его супругой. У них двое потрясающих детей. Они невероятно… Просто удивительные люди», — поделился Басков.

Александр и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская поженились в 2016 году. Многие поклонники тогда были уверены, что этот брак не продлится долго. Ведь за Овечкиным плотно закрепилась слава дамского угодника. Он крутил романы с моделью Викторией Лопыревой, теннисисткой Марией Кирилленко, певицами Жанной Фриске и Ксенией Новиковой, балериной Анной Самсоновой. Одной из пассий спортсмена также называли и американскую звезду Ферги. Все эти отношения были яркими, но короткими.

«Фишка в том, что это не отражается на льду. Каким образом он бы ярко ни проводил свои выходные или отпуски, все равно продолжал клепать шайбы», — отметил спортивный журналист Тупиков.

Однако Шубская смогла усмирить горячую натуру Овечкина. Из любителя вечеринок он превратился в образцового семьянина. И теперь после игр спешит домой к жене и двоим сыновьям.

«Посмотреть домашнее видео, которое выкладывается. Что там, где Саша играет с детьми в хоккей дома, что-то там расшибая из предметов мебели попутно, это довольно искренне. Он любит с детьми возиться», — высказался спортивный журналист Николай Яременко.

Именно близким Александр посвятил свой рекорд. После исторического матча хоккеист признался: все, что он делает в своей жизни, — только ради семьи. И пообещал дальше радовать близких новыми победами.