Жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами

Фото, видео: Adam Hunger/AP/TASS; 5-tv.ru

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Эта традиция берет начало с 1994 года.

Лучший снайпер в истории НХЛ повторил для болельщиков свой случайный, но уже легендарный прыжок на лед рыбкой. Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз»Александр Овечкин сделал это во время открытой тренировки. На трибунах сидели 895 школьников — по числу забитых шайб. И этот трюк привел детей в дикий восторг.

Кроме того, появились и интересные подробности празднования рекорда. По традиции, которой уже более 30 лет, супруга бывшего рекордсмена преподносит дорогой подарок жене нового триумфатора. Жена Гретцки подарила Анастасии Овечкиной кольцо с бриллиантами.

Традиция берет начало с 1994 года. Тогда Гретцки побил рекорд Горди Хоу. И жена последнего преподнесла супруге канадца браслет.

Мировой рекорд Овечкина

Российский хоккеист забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 6 апреля. Российский хоккеист побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Превзойти канадца никто не мог с 1994 года.