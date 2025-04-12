Переезжаем на Марс? Сможет ли Илон Маск колонизировать красную планету за 20 лет

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Гений и миллионер пообещал совсем скоро переселить людей на Марс. Закупаемся тюбиками с космической едой или все же продолжаем копить на ипотеку?

Никакие «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери и «Тайны красной планеты» Саймона Уэллса так не будоражат воображение, как реальные заявления о переезде на Марс самого богатого человека в мире и основателя SpaceX Илона Маска. Честно говоря, после лекции бизнесмена на Starbase в Техасе и интервью Fox New откладывать деньги на квартиру расхотелось — на Марсе площади все же пошире, посвободнее.

Бизнесмен заявил, что в течение 20 лет именно на Марсе возможно создать самодостаточное поселение численностью примерно в 1 миллион человек. Для этого уже запущено строительство двух космодромов для Starship в Техасе и Флориде.

Сразу же возникает очень много вопросов, а, чтобы ответов было не меньше, смелое заявление эксклюзивно Пятому каналу прокомментировал старший научный сотрудник Музея космонавтики Павел Гайдук.

Почему Маск выбрал именно Марс

Из всех планет миллиардер заострил внимание именно на красной. При этом кажется логичным обратить взор и на другие расположенные наиболее близко к Земле космические тела — если уж решили переезжать, тащить чемоданы вещей далеко не хочется.

Среди претендентов на колонизацию, кроме Марса, есть еще два небесных тела.

Чем не угодила Венера

Венера — это ближайшая соседка Земли среди планет солнечной системы. Расстояние до нее периодически достигает всего 38 миллионов километров, в то время как Марс приближается минимум на 55,7 миллиона километров. Более того, по массе и размерам Венера практически идентична Земле. И что тогда в ней не устроило Маска?

«Еще со времен Михаила Ломоносова известно, что на Венере довольно-таки большое атмосферное давление. Ломоносов предполагал, что оно в 10 раз больше, чем у нас на Земле, а оказалось в 1960 году, что оно приблизительно в 100 раз больше, чем здесь на Земле», — пояснил Гайдук.

Кроме давления, есть и другие причины, по которым Венера не подходит для жизни: у планеты нет подобного земному магнитного поля, которое защищает от радиации; атмосфера на ее поверхности на 97% состоит из углекислого газа и, к тому же, там нет воды.

«В случае с Венерой, если и получится построить какие-то города, то, скорее всего, это будут большие дирижабли с драматичными корпусами, которые станут летать над ней, а не на ее поверхности», — добавил научный сотрудник музея.

Чем не угодила Луна

Луна, как и Венера, ближе к Земле, чем Марс: всего 384 тысячи километров. Но по остальным критериям удобства предполагаемой колонизации этот спутник схож с протеже Маска.

«Если мы сравниваем Марс с Луной, то это практически две одинаковые площадки, за исключением того, что на Марсе есть, во-первых, мощные пылевые бури, во-вторых, на Марсе гораздо больше полезных ископаемых», — рассказал Гайдук.

Из-за этого Луну сейчас стоит рассматривать скорее как будущий плацдарм для освоения Марса — более выгодной по совокупности экономических факторов планеты.

Чем угодил Марс

В конкурсе за возможность стать новым домом землян с первенством Марса никто не спорит. Он подходит больше всего, потому что там:

гравитация не так сильно отличается от земной;

много полезных ископаемых;

атмосферное давление не выше земного;

как и на Земле, там была зафиксирована тектонической активность (это позволит «окопаться», чтобы в первое время скрываться от космической радиации);

есть вода.

Жидкость на Марсе находится в состоянии льда. Так, на северном и южном полюсах планеты есть большие снежные шапки, еще вода может быть скрыта под землей.

«Вода — это основной источник кислорода. За счет установок гидролиза она будет разделяться на водород и кислород, которым мы будем дышать. Также вода — это основополагающая субстанция для саморазвивающихся органических структур», — подчеркнул старший научный сотрудник.

Насколько реально колонизировать Марс через 20 лет

Для освоения Марса Илон Маск планирует применять гигантскую многоразовую ракету Starship 3. Она оборудована новым двигателем Raptor, с помощью которого космический аппарат может перемещать до 200 тонн груза.

«Не так давно произошло два полета подряд: Starship flight test 7 и 8. В ходе обоих Starship разрушился, даже не достигнув плотных слоев атмосферы, из-за некоторых проблем с гидравликой внутри этой самой ракеты», — прокомментировал Гайдук.

Получается, даже если Маск многократно ускорит темпы разработки ракеты, для миссии таких космических кораблей понадобится очень много. И первое, и второе уже требует огромных финансовых вложений, но это не все затраты. Чтобы отправить хотя бы один Starship в сторону Луны, на орбиту придется запустить 10 таких кораблей.

В это число входят ракета с космонавтами и девять танкеров с топливом, которые будут заправлять Starship. В общем, не продумано даже само перемещение на красную планету, а ведь нужно еще и инфраструктуру на самом Марсе планировать!

Чтобы уточнить сроки, Маску стоило бы закинуть в свой чек-лист переезда логистику марсианской застройки, создание систем жизнеобеспечения и подготовку потенциальных астронавтов, которая, между прочим, длится не менее 10 лет! Так что переселение через 20 лет, как бы это ни было грустно, невозможно.

«Стоит понимать, что все это, скорее всего, пиар-ходы, которые нужны, чтобы привлечь к проектом компании какое-либо финансирование», — убежден старший научный сотрудник.

Как могут выглядеть марсианские дома

Предполагается, что первые переселенцы будут жить на Марсе в герметичных модулях, которые отправят туда с Земли на сверхтяжелых ракетоносителях. Эти модули можно сравнить с автономными космическими кораблями.

В дальнейшем такие «дома» будут присоединяться к центральному блоку. О строительстве герметичных модулей уже на самом Марсе силами колонистов можно будет говорить только после организации там производства.

«Но если даже посадка на Марс произойдет через 40 лет, то на какое-то подобное собственное производство мы выйдем в любом случае только еще лет через 20. То есть тут уже цифра получается в 60 лет», — подытожил Гайдук.

Можно ли жить на Марсе без поддержки с Земли

SpaceX также проектирует Starship для доставки людей и ресурсов на Марс. Из заявлений Маска следует, что для создания устойчивой колонии нужно отправить около миллиона тонн грузов, включая оборудование для строительства, системы жизнеобеспечения и другие технологии. Эти корабли еще называют «космическими электричками». Идея интересная, но предполагает довольно масштабную и длительную поддержку с Земли.

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«Полной автономии на Марсе вне зависимости от того, что говорит Маск и все остальные, мы не достигнем никогда. Чтобы полностью сделать Марс автономным, нужен процесс терраформирования», — объяснил старший научный сотрудник Музея космонавтики.

Терраформирование — это изменение атмосферы, температуры и экологии планеты под комфортную для жизни человека среду. Такой процесс требует сброса на Марс нескольких комет, применения термоядерных бомб. Короче, идея Маска при отсутствии терраформирования не предполагает свободу от перевозок ресурсов с Земли. И такая логистика будет слишком сложной по меркам современности: финансово она сопоставима с бюджетом страны, входящей в первую десятку экономик мира.

Зачем вообще переселяться на Марс

Если сравнить переселение на Марс с жизнью на Земле, у первого сценария не найдется абсолютно никаких преимуществ.

И Марс, и Луна сегодня рассматриваются учеными как площадки отработки будущих технологий по освоению не только Солнечной системы, но и того, что находится за ее пределами. Отработка технологий для будущей экспансии необходима из-за сроков существования Солнца.

Когда эта звезда превратится в красный гигант, ее поверхность дойдет практически до орбиты Земли. До этого момента человечеству нужно освоить необходимые технологии и покинуть Солнечную систему. К счастью, до этого момента у ученых в запасе примерно пять миллиардов лет.