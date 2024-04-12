Новый герой или дорогой робот: сможет ли кто-нибудь превзойти подвиг Гагарина

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Спустя 63 года после первого полета в космос никому так и не удалось затмить подвиг Гагарина. Чтобы превзойти достижения СССР, ученым требуется еще много лет.

Утром 12 апреля 1961 года, пока в центральной части СССР только начинался рабочий день, первый советский космонавт Юрий Гагарин поднимался на борт космического корабля «Восток-1». Для многих эта дата была обычной, ничем не запоминающейся средой, но вот на космодроме Байконур творилась история. В 09:07 по московскому времени ракета с пока еще никому неизвестным пилотом на борту взмыла в неизвестность. Через 108 минут аппарат успешно приземлился, а его пассажир тут же стал легендой.

Новость об этом обошла весь мир, ведь этот запуск стал настоящей победой человечества над силами гравитации и не только открыл новое направление в науке, но и повлиял на культуру и мировоззрение нескольких поколений землян. С тех пор попытки обуздать космос продолжались, однако не с таким рвением и напором, как в 1960-е годы, поэтому общество стало полагать, что покорение новых высот — практически невозможная вещь.

Каким на самом деле видится обозримое будущее космонавтики, эксклюзивно Пятому каналу рассказали астроном Владимир Сурдин и заведующий лабораторией Института космических исследований РАН, профессор Сергей Богачев.

С первой космической скоростью

Подвиг Гагарина стал не только величайшим достижением человека, но и доказал, что годы исследований не прошли зря. К шагу в невесомость ученые шли многие десятилетия. Первого успеха на данном поприще исследователи достигли в 1957-м, когда на орбиту планеты вывели искусственный спутник.

Для этого пришлось придать аппарату первую космическую скорость, которая составляет 7,91 километра в секунду. После этого в подобных условиях на орбиту отправляли животных. Опыты показали, что собаки могут спокойно пережить невесомость и, как легендарные Белка и Стрелка, живыми и здоровыми вернуться на Землю и продолжить свое беззаботное существование.

Убедившись в безопасности для жизни и здоровья космических полетов, ученые решили, что пора отправить на орбиту человека. После продолжительной подготовки запуск состоялся 12 апреля 1961 года. Корабль с человеком на борту с первой космической скоростью, полностью пилотируемый оставшейся на Земле командой, поднялся в небо.

Исследователи, несмотря на продуманную организацию, готовились к разным исходам миссии. Судьбу космонавта не мог предугадать никто, так как небо и непознанный космос таили множество опасностей. Даже сам Юрий Гагарин готовился к худшему. За два дня до старта, когда его кандидатуру утвердили, он написал жене и детям прощальное письмо на случай печального исхода.

Во время краткого, но такого важного полета космонавт не раз оказывался в сложных обстоятельствах. Первый момент, который потрепал испытателю и команде нервы, произошел еще до старта. После герметизации люка аппаратура показала, что не работает один контакт. Пришлось открывать отсек, исправлять неполадку и вновь припаивать дверцу.

Пострадал из-за фамилии: почему не сложилась судьба второго дублера Гагарина

Когда корабль выходил на орбиту неожиданно, оборвалась связь. Ни Гагарин, ни взволнованная земная команда не могли слышать друг друга в течение некоторого времени. Потом сигнал восстановился. Участники испытаний с облегчением вздохнули, но ненадолго.

Когда аппарат спускался на поверхность планеты, от космонавта поступил сигнал: «Я горю. Прощайте товарищи!» Дело в том, что Гагарин за иллюминаторами увидел пламя, и решил, что вскоре погибнет. Однако произошел обычный процесс — проходя через верхние слои атмосферы, из-за силы трения корпус ракеты воспламенился.

Космонавт благополучно приземлился, о чем сразу же известили весь мир. Однако о том, как проходил полет, известно только по видеозаписи и воспоминаниям самого Гагарина. Записей о том, как проходили минуты в невесомости нет, хотя космонавту и поручили заполнять бортовой журнал. Оказалось, что пионеру невесомости нечем было писать, так как плохо закрепленный карандаш улетел куда-то вглубь кабины.

Что может превзойти полет Гагарина в космос

После Гагарина полеты продолжились, однако не приносили совершающим их лицам той славы, которая досталась советскому летчику. Уникальным событием в истории мировой космонавтики стала первая экспедиция американских астронавтов к Луне, которая произошла в 1969-м. Три отважных исследователя — Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин — совершили посадку на поверхность спутника.

Для того чтобы оторваться от поверхности планеты, пересилить ее гравитацию и спуститься на поверхность спутника, потребовалось создать аппарат, способный развить вторую космическую скорость — 11,186 километра в секунду.

«Впервые люди потеряли гравитационную связь с Землей. То есть они отправились в межпланетное путешествие. Гагарин летал в пределах силы тяготения Земли. Он никуда не мог деться. Впервые трое астронавтов на „Аполлоне-8“ отправились к Луне, в пустоту. <…> Они могли не долететь, потеряться. В общем, это сравнимые достижения», — рассказал астроном Сурдин.

На этот полет у инженеров ушло восемь лет. Превзойти этот опыт может только экспедиция к Марсу. Однако пока данное исследование находится на стадии разработки. Более 50 лет ученые предполагают такую возможность, но попыток пока не предпринимается.

«Наверное, еще лет 15 понадобится, чтобы это произошло. Сравнимые тоже вещи, но путь к Луне — три дня, а к Марсу восемь-девять месяцев. Совсем другие проблемы стоят перед людьми. Если мы их решим, это будет еще одно великое достижение», — прокомментировал эксперт.

Пока недосягаемыми считаются полеты за пределы нашей галактики. Для этого нужен аппарат, способный развить третью космическую скорость — 16,67 километра в секунду. Такой импульс удалось придать только четырем автоматическим межпланетным станциям «Пионер-10» (запущен в 1973-м), «Пионер-11» (1973), «Вояджер-1» (1977), «Вояджер-2» (1977). Они использовались для изучения дальних планет Млечного пути.

Что затрудняет развитие космонавтики сейчас

Бурный интерес к космонавтике постепенно угас. Несмотря на желания исследователей, научные открытия стали откладываться. Все это связано с тем, что на первых порах космонавтика представляла интерес в военных целях. Разработкой ракет и планированием экспедиций занимались на предприятиях оборонной промышленности.

«Теперь военный космос и научный разделились. <…> Совсем другие усилия, деньги, армии инженеров используются [в каждом из направлений]», — прокомментировал астроном.

Из–за разницы в финансировании и компетенции сотрудников научная область страдает. Процесс достижения различных исследовательских целей во многом затормозился.

Интересные факты про космос, о которых вы не знали

Сергей Богачев согласен с этой мыслью. По его словам, на сегодняшний день освоение космоса ведется в масштабах ежедневной работы, а не подвига. И лишь когда большая группа инженеров, физиков и математиков будет объединена большой общей мечтой, тогда и произойдет новый прорыв.

«Полет Гагарина — это большой подвиг, большое мужество, но в первую очередь это заслуга людей, построивших ракету и обеспечивших безопасность полета. То есть это действительно огромные усилия большого количества людей. Когда такая же группа сможет решить масштабную задачу, тогда и появится новый герой», — подчеркнул он.

Если говорить о ближайших планах человечества покорить Марс, то по словам завлабораторией Института космических исследований РАН, экспедиция к красной планете должна состояться в ближайшие 25-30 лет.

«В виде аналогии, безусловно, первый ступивший на Марс человек будет героем. Главная техническая проблема — это безопасность человека и возврат ракеты обратно на Землю. Как только это будет продумано, никаких препятствий для освоения соседней планеты не останется», — заверил ученый.

И тем не менее для широкого круга людей, как бы ни рекламировали эту отрасль, такая «поездка» еще долго будет недоступна.

Роботы или человек: за кем будущее в космосе

В первую очередь для ученых важны полученные знания. Конечно, шанс увидеть своими глазами космос и сделать открытия собственными силами притягивает многих мечтателей. Однако риск и стоимость таких экспедиций иногда бывают напрасными.

«Как ученый я надеюсь, что новые открытия будут принадлежать машине, потому что человек в космосе столько проблем создает. Зачем тратить на это деньги, силы, если эту работу может сделать робот? <…> Но так кажется мне ученому, для которого нужны знания, добытые в космосе, а более широкой публике, человечеству в целом, нужны романтические достижения», — отметил эксперт.

При этом профессор Богачев напомнил, что пусть и при помощи вычислительных машин и нейросетей, но запланировать и осуществить полет может все-таки только человек, пусть даже в космическом аппарате будет находиться не он сам, а робот. А значит, любое достижение и открытие так или иначе будет принадлежать человеку.

Уже сейчас аппараты исследуют Марс, Венеру и многие другие космические объекты, чем оказывают неоценимую услугу астрономам, которые вписывают свои фамилии в историю науки. Да, их деятельность не всегда заметна и уступает подвигу Гагарина. Однако это неоценимый вклад в развитие отрасли.