Ноет о бывшей? Выходи из чата: главные красные флаги онлайн-знакомств

Фото, видео: 5-tv.ru

Общение на сайтах знакомств — это всегда игра в русскую рулетку. Только вместо будущего мужа велик риск нарваться на неадеквата или беспринципного искателя любви «на одну ночь».

Онлайн-общением уже никого не удивишь, и все больше одиноких сердец выходят на поиски любви в дейтинг-приложения. Даже самые цинично настроенные женщины надеются отыскать там родственную душу, а вот у мужчин на сервисах для знакомств зачастую совсем другие намерения, из-за чего легко можно столкнуться с разочарованием.

Сделать знакомство безопасными поможет знание о тревожных звоночках на начальном этапе общения. О том, какие они бывают, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова

Психолог

Сервисы для знакомств уже давно приобрели дурную славу. Она идет из начала 2000-х, когда на дейтингах было много как неадекватных пользователей, так и искателей одноразового секса. Однако сейчас все изменилось — в первую очередь благодаря смене поколений, которая помогла человечеству уверенно перейти в век цифровых технологий.

«В наши дни знакомства и общение все больше перемещаются в цифровое пространство. Люди не так охотно знакомятся на улице, в кафе и в других общественных местах, поэтому сидеть на сайтах знакомств может кто угодно. Кто-то действительно хочет общения или отношений. Но также это могут быть люди с определенными проблемами психики, поведения, которые целенаправленно ищут там жертв», — отметила Анастасия Сидорова.

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Потому опасность знакомства не с тем человеком есть всегда. Немало случаев, когда через дейтинги женщин и молодых девушек заманивали на свидание, где происходили опасные ситуации, в том числе с физическим и сексуальным насилием. Однако без личной встречи распознать неподходящего или опасного кандидата сложно. Избежать неадекватов поможет умение замечать красные флаги (то есть тревожные звоночки) — в анкетах, в переписке и на первом свидании.

Красные флаги в анкетах

5-tv.ru

Множество тревожных маркеров легко обнаружить еще на этапе отбора, прямо в анкете. Благодаря этому отсеивать потенциально неприятных личностей можно еще до начала общения.

Информация в анкете сильно разнится с фото

Например, человек пишет, что у него есть крутой бизнес, высокий доход и вообще прекрасное финансовое положение, благодаря которому он готов оплатить все хотелки предполагаемого партнера. Но в профиле — фотография мужчины на фоне ковра из 1990-х в какой-нибудь меховой шапке или любая другая, не соответствующая описанию. Это не обязательно красный флаг, но точно говорит о том, что человек лжет.

Фотографии 5-20-летней давности

В прошлогодних фотографиях нет ничего страшного, но, если видно, что возраст в анкете не соответствует внешности пользователя на фото — это значит, что потенциальный жених уже что-то скрывает.

Чужие фотографии или их отсутствие

Это тоже может говорить о том, что человек что-то скрывает — возможно, свое реальное семейное положение или другие отношения. Или же он просто стесняется выставлять себя на всеобщее обозрение. Все люди разные, потому такой вариант возможен.

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Слишком много профессиональных фото

Сюда же попадают фото с обнаженным торсом — причем обязательно мускулистым. Конечно, здорово, когда мужчина сразу показывает свое красивое тело, но это вполне может быть сигналом о том, что человек — нарцисс. То есть он слишком самовлюбленный, и ему не сильно интересен партнер как отдельная личность. Он либо ищет такого же человека, как он сам, либо жертву для самоутверждения.

Чрезмерное количество требований к потенциальному партнеру

В анкете человек толком ничего не рассказывает о себе, но при этом прописывает, что женщина обязана готовить, убирать, стирать и так далее, огромный список из «должна» и из «не должна»? Этому пользователю вряд ли интересны отношения в виде равноправного союза двух людей, и он, скорее всего, будет подавлять партнера. Ведь ему нужна не возлюбленная, а безропотная прислуга. Такой профиль можно смело пропускать.

Оскорбления

Если мужчина прямо в анкете пишет об РСП (разведенных женщинах с детьми, «разведенка с прицепом») и чернильницах (женщины, которые встречались с мужчинами другой, преимущественно кавказской национальности) — то это, по словам психолога, не просто звоночек, а целый колокол. Общение лучше даже не начинать, так как велик риск нарваться на агрессию.

«Я токсик, абьюзер и нарцисс»

Если человек в своей анкете прямо говорит о том, какой он плохой, то это определенно красный флаг. Конечно, можно попробовать с ним пообщаться. С психически здоровым человеком даже такой персонаж будет вести себя прилично, так как на его манипуляции и прочее не будут вестись, как и не будут его пускать за свои личные границы. Либо же он сразу уйдет из отношений с ментально здоровой женщиной. Но большого смысла в общении нет — лучше не испытывать удачу на прочность.

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Красные флаги в переписке

5-tv.ru

Наконец попалась приятная анкета, в ней хорошо буквально все. Случился «мэтч», завязался диалог… но как по нему заметить, что что-то идет не так — кроме самых очевидных вещей типа прямых оскорблений?

Болезненные рассказы о прошлых отношениях

Если мужчина уничижительно говорит о бывшей, рассказывает о том, какая она плохая и как она ему испортила жизнь, какие с ней были проблемы — это уже звоночек. Скорее всего для него получится стать только очередной плохой партнершей. К тому же это может говорить еще и о том, что человек не прожил свое расставание и психологически все еще находится в тех отношениях.

Агрессивно навязывает свое мнение

Если при этом собеседник еще и отказывается слышать своего оппонента и просто прет напролом — это точно красный флаг. А если при отсутствии согласия с его спичем человек начинает вести себя агрессивно — лучше просто удалить такого из пар и не мотать себе нервы.

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Просит сообщить то, что уже указано в анкете

Если в профиле уже расписаны профессия, общие хобби, цель пребывания на сервисе для знакомств или другие сведения, но собеседник спрашивает об этом — лучше его сразу «скипнуть». Почему? Просто он не интересуется тем, кто находится по другую сторону экрана. Если уж он не удосужился прочитать несколько предложений о том, в ком якобы заинтересован, то и другая информация для него будет бессмысленной и просто пройдет мимо его внимания.

Требует прислать интимные фотографии

Выпрашивание или даже требование интимок — практически база для дейтинг-сервисов. Именно из-за такого поведения мужчин эти платформы и приобрели свою дурную славу — мол, на них сидят только такие персонажи, а адекватных нет.

Но сейчас при точном указании цели поисков и жестком отборе анкет наткнуться на них сложнее. Если же вдруг образуется чат с таким мужчиной — то из него лучше просто выйти. Во-первых, неизвестно, где интимная фотография в итоге окажется — вполне можно стать звездой какого-нибудь сайта или Телеграм-канала. А, во-вторых, такие настойчивые запросы относятся к кибернасилию.

А вот если человек просит обычные повседневные фотографии — то ничего плохого в этом нет, пока эта просьба не переходит в требование и попытку контроля. Важно помнить, что просьба ни к чему не обязывает, и легко можно принять отрицательное решение об отправке любых фотографий.

Шантажирует общением и встречей

Любая форма шантажа будет неприемлема. Если мужчина угрожает, что в случае отсутствия ответа на его вопрос или запрошенной фотографии он не придет на встречу или выйдет из чата — следует прекратить его первой.

Красные флаги на первом свидании

5-tv.ru

Итак, по анкете и переписке все в порядке. Но как не упустить тревожные звоночки на первом свидании — тем более, когда глаза застилает чрезмерная симпатия?

Не стоит переписываться неделями

Долгая переписка повышает риски создания ложного образа потенциального партнера, который в первые же минуты подтвердится на первой встрече, вызывая чувство эйфории. И тогда любые тревожные знаки увидеть будет попросту невозможно. Оптимально договориться о встрече в течение рабочей недели. В тот же день, когда завязался диалог, на свидание тоже идти не стоит.

Первая встреча — только в людном месте

Первая встреча обязательно должна быть в парке, ресторане или любом другом людном месте. Никаких гостиниц, ужинов у кого-то дома и прочего — это не только показывает намерения на интим, но и может быть попросту опасным. Если мужчина первым делом приглашает в уединенную обстановку, то от встречи лучше сразу отказаться.

И длиться первому свиданию, кстати, лучше не больше двух часов — этого достаточно для знакомства и понимания, есть ли интерес к человеку или нет.

Не нужно игнорировать хамство

Если вдруг потенциальный партнер хамит и в принципе проявляет агрессию, пусть даже по отношению к другим людям или обслуживающему персоналу — хорошего союза с ним не выйдет. А вот если он открыт и доброжелателен, то можно договориться о второй встрече.

Влюбленность с первого взгляда — не норма

Эйфория или ощущение бабочек в животе, возникшие сразу же после знакомства — тревожный признак. Как отметила психолог, для такого человеческие мозг и психика слишком сложно устроены. Такие ощущения — повод задуматься о себе, о своих внутренних проблемах. Скорее всего это просто влюбленность в выдуманный образ, и реальность вынудит сильно разочароваться.