Какие черты внешности выдают хорошего мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kristin Callahan; 5-tv.ru

Выбор будущего супруга — дело ответственное. К тому же у каждой женщины свои пристрастия. Так или иначе существуют общие признаки во внешности, делающие избранника идеальным мужем и отцом.

Замужество издавна считалось одним из важных моментов в жизни девушки. Даже сегодня, когда отношение к институту брака изменилось, это событие является решительным шагом для состоявшихся и крепких пар. Ведь это свидетельствует о желании завести семью и провести с мужчиной всю оставшуюся жизнь.

Однако не всегда замужество бывает удачным: с виду идеальный партнер оказывается жиголо, алкоголиком или вовсе домашним тираном. И получается, что разногласия перерастают в настоящую войну с последующим разделом имущества и борьбой за право воспитать общих наследников. В такие моменты начинают мучать вопросы, можно ли было предвидеть подобный исход?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы. И, конечно, этот метод часто применяли при выборе мужа или жены.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, за каких мужчин стоит выходить замуж и как распознать своего избранника по чертам лица.

Общие характеристики хорошего мужа

Внешность — первое, на что обращают внимание при знакомстве. И только потом интересует личность понравившегося мужчины: его интересы, пристрастия и другие порой необъяснимые нюансы и полутона.

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Принято считать, что женщины, в отличие от мужчин, реже обращают внимание на красоту. Однако это не совсем так. По мнению ученых, они действительно используют другие стратегии при выборе партнера. Согласно теории родительского вклада Триверса, это объясняется разницей в количестве времени, уделяемого потомству. Поэтому прежде всего, внешность мужа является индикатором здоровья, которое важно для продолжения рода. Так, высокие и физически крепкие мужчины выглядят более привлекательными. Но, как показывает практика, не все выбирают себе в спутники жизни исключительно красавцев.

Психология связывает это с «синдромом фамильярности», согласно которому люди склонны выбирать партнера, похожего на одного из родителей внешне и характером. Поскольку все травмы родом из детства, высока вероятность повторить их сценарий в своей семейной жизни. Например, выбрать в партнеры копию отца-алкоголика.

Несмотря на то, что образ будущего избранника у каждой индивидуален, большинство женщин надеется найти в нем такие качества, как надежность, верность, заботу, любовь к детям, чувство юмора, ум и умение обеспечивать семью.

Что должно насторожить во внешности будущего избранника

«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…», — говорил русский поэт и драматург Антон Чехов. Именно этим правилом следует руководствоваться при выборе будущего жениха.

Родимые пятна

«Лайфхак для девушек. Мужчина, у которого очень большой или, напротив, очень маленький рот, говорит о том, что с ним будут сложности. Вообще на неприятные моменты в психике указывают какие-то уродства, может даже скрытые от глаз, а также крупные родимые пятна», — поделилась физиогномист Мифф.

Однако это вовсе не значит, что нужно искать несуществующий идеал. Тем более, стоит задуматься, если у избранника совсем нет недостатков. Возможно, он страдает нарциссическим расстройством или психопатией. Такой мужчина непременно будет одет с иголочки, чтобы предстать в лучшем образе, и всем своим видом покажет, что он выше остальных. В действительности он, подобно мухоловке, будет только ждать, чтобы влюбленная барышня стала зависима от него во всем и терпела его ужасные выходки.

Мясистые надбровные дуги и выраженные скулы

«Для семейной жизни лучше подходит простая, но при этом миловидная внешность. Чтобы отсутствовали сильно выраженные скулы и яркие брови, мясистый лоб и надбровные дуги, как у боксеров — таких следует избегать, потому что в них проступает агрессия», — пояснила эксперт.

Как правило, компульсивное поведение заметно сразу, однако на подсознательном уровне оно не всегда воспринимается женщинами как угроза. Избыток тестостерона говорит об активности и готовности рисковать, что часто коррелирует с высокими доходами и способностью защитить от опасностей. Правда, порой такой мужчина сам становится для женщины источником неприятностей.

Орлиный нос и выступающая вперед нижняя губа

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«У всех представление о красоте разное. Кому-то близок блондин, а кому-то — брюнет. Касательно черт лица все должно быть в меру, гармонично. Вот, например, ярко выраженная и выступающая вперед нижняя губа — признак того, что с мужчиной будет тяжело в быту. Эта черта часто встречается у абьюзеров», — предупредила Мифф.

Немало неприятностей женщине доставляет неверность. Такой муж не держит слова, часто проматывает деньги на любовниц и обычно не участвует в воспитании детей.

«Если девушка хочет найти верного мужа и быть для него единственной и неповторимой, то важно обратить внимание на нос. Он должен быть среднего размера, поскольку длинный и узкий, подобный орлиный нос бывает у ловеласов. Иногда они очень идут мужчинам, но нужно иметь ввиду, что такие женихи отличаются ветреностью. У такого мужа будет по 5-10 партнерш одновременно», — аргументировала специалист.

Какие черты лица выдают идеального мужа

Важным индикатором удачного союза станет степень комфорта. Даже если при первом знакомстве может нахлынуть неловкость или стеснительность, то потом их быть не должно. Идеальный вариант — когда оба в равной мере проявляют инициативу и много разговаривают. Из такого общения вырастают по-настоящему крепкие и доверительные отношения. Когда с мужчиной долгое время сложно расслабиться, то это первый тревожный звоночек.

Кроме того, хорошо, если пара может найти общий язык, даже несмотря на какие-то культурные, политические или социальные различия.

Выражение и форма лица

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Поскольку образ идеального мужа у каждого свой, следует обратить внимание на следующие черты.

«Обращайте внимание на спокойные лица. Например, мужчины с треугольной формой лица скорее всего будут работать в области точных наук, математике или экономике, а значит, и зарабатывать будут неплохо. Если же девушке нравятся творческие молодые люди, то у них встречаются как овальный, так и квадратный тип лица. Если же ей нужен труженик, который будет много пропадать на работе и не доставать ее, то это продолговатый тип лица с ярко выраженным квадратным верхом — такие работают, например, юристами», — привела пример физиогномист Мифф.

Большие уши и мочки

Кроме психологической совместимости, в будущем муже женщина ожидает найти качества так называемого идеального самца, а именно добытчика и защитника. Ведь это позволит обеспечить их потомкам безопасность и приличное существование. А поскольку у состоятельных людей возможностей больше, иногда умение зарабатывать деньги является чуть ли не первостепенным.

«Часто девушка ищет суженого, который хорошо мотивирован и сможет чего-то добиться в жизни. А у таких мужчин часто встречаются большие уши, которые расположены выше бровных дуг. Это также говорит, что в нем течет хорошая с точки зрения генетики и может даже дворянская кровь. От таких мужей часто родятся красивые и умные дети», — поделилась наблюдениями эксперт.

Кстати, еще одна черта, указывающая на то, что будущий муж будет очень богат, это «денежные мешки». Так называется припухлые участки над обоими уголками губ.