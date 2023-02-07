Таких женщин надо носить на руках: какие черты лица выдают идеальную жену

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Тип лица и некоторые детали внешности могут сразу сказать мужчине, что его девушка станет прекрасной женой и любящей матерью.

Найти достойную избранницу сложно. Нужно ориентироваться не только на лицо и фигуру, но и характер. Однако есть способ по внешним данным определить достойную кандидатуру.

Уже сотни лет физиогномика — техника чтения информации по лицу человека — дает возможность определить характер и судьбу человека. Этот метод помогает и в обретении личного счастье. Зная черты идеальной жены можно уже на этапе знакомства определить, подходит девушка для создания семьи или нет.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие черты лица выдают спутницу жизни, которая обязательно создаст уют в доме и окружит заботой своего мужа.

Общие характеристики идеальной жены

Чаще всего мужчины при выборе спутницы жизни ориентируются на внешность, но даже не догадываются, что некоторые черты лица выдают идеальную жену.

Если избранница соответствует этим параметрам, то не стоит медлить. Следует немедленно регистрировать отношения. Найти жену лучше, возможно, не удастся.

Лучшие жены по типу лица

Овальная форма лица Кирстен Данст говорит о ее спокойном характере. www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

Идеальную избранницу в первую очередь выдает тип лица. Миловидные круглолицые натуры и обладательницы аккуратного овала станут настоящими хранительницами домашнего очага. Они обязательно создадут уют в доме и будут радовать мужа его любимыми блюдами.

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Если же мужчина ищет в жене надежного друга, с которым можно покорять горные вершины, заниматься дайвингом или просто наслаждаться активным образом жизни, то следует присмотреться к обладательницам квадратной формы лица.

«Если у нее не сильно ярко выражены скулы, то тоже хорошо. У нее есть характер, с ней можно ходить в разведку», — отметила физиогномист.

Внимание к деталям

Гармоничные черты лица Рианны выдают ее мягкость. www.globallookpress.com / AUG/face to face

Сложности характера обычно выдают бросающиеся в глаза черты лица. Если же лицо дамы гармонично, то вероятность того, что у девушки спокойный и уравновешенный характер, гораздо выше. Именно на подобных спутниц и нужно обращать внимание.

«Аккуратный носик означает, что девушка его будет любить. Аккуратные бровки — она не станет его обижать», — поделилась специалист.

Обладательницы уравновешенных черт лица никогда не проявят жестокость к супругу и не станут мучить необоснованными претензиями и запретами.

Можно ли жениться на красивой женщине

Дженнифер Лоуренс обладает спокойными чертами лица и характер у нее соответствует. www.globallookpress.com / 20thcenturyfox

Многие мужчины боятся иметь рядом с собой привлекательную особу, аргументируя это тем, что «красивая жена — горе в семье».

Но по словам физиогномиста, все эти опасения напрасны. В человеке все должно быть прекрасно. Гармоничные черты лица часто дают знать о том, что и характер у жены окажется спокойный и уравновешенный.

Выбирать похожих на себя

Джастин Бибер с женой Хейли похожи, словно брат с сестрой. www.globallookpress.com / Famous

Многие думают, что со временем муж и жена становятся похожими друг на друга и по характеру, и по внешним данным. Но это заблуждение. На самом деле просто изначально супруги имели схожие черты лица.

«Мужчины часто выбирают похожих на себя. <…> Иногда бывает, что избранники выглядят, как брат с сестрой. Например, Джастин Бибер и его жена. Очень красивая пара», — призналась эксперт.

Главное преимущество этих пар заключается в том, что вторые половинки знают друг друга, как самих себя. Они уверены в том, что порадует супруга, а что огорчит, потому что имеют одинаковые характеры.

Признаки богатой невесты

О богатстве Ольги Бузовой говорят ярко выраженные толстые мочки ушей. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Некоторым мужчинам важно, чтобы жена также имела собственный доход и не зависела от мужа. Понять, что у девушки есть большой финансовый потенциал также можно по ее лицу.

Признаками обеспеченности жены являются толстые мочки ушей и «денежные мешки» в уголках губ.

Главный критерий при выборе жены

Из-за беременности любимой жены Милы Йовович режиссер Пол Андерсон даже перенес съемки фильма «Обитель зла». www.globallookpress.com / Boesl

Главным критерием, по которой нужно выбирать девушку — это, конечно, любовь.

«Жениться нужно на любимых. <…> Какая должна быть жена? Любимая, распрекрасная, самая лучшая», — сказала специалист.

Если между мужчиной и женщиной возникает теплое чувство друг к другу, желание заботиться друг о друге, то этот союз явно проживет долго и никто из пары не захочет нарушать идиллии грубыми скандалами и претензиями.

Как цвет волос влияет на характер избранницы

Особенности характера спутницы может также выдать цвет волос. Но провести анализ сложно, потому что важно знать естественный оттенок, который был до окрашивания. А в наше время сделать это практически невозможно, потому что девушки все чаще экспериментируют со внешностью.

Актриса Софи Тернер уже несколько лет счастлива в браке. www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Starbuck

При окрашивании, конечно, тоже меняются некоторые черты характера, но происходит это не так явно. Связаны перемены с тем, что женщина по-другому чувствует себя в новом образе.

«Если из брюнетки перекраситься в блондинку, Мэрилин Монро ты не станешь. Но это придаст какой-то игривости, романтичности», — поделилась опытом специалист.

Рыжеволосые

Особенно осторожными нужно быть с обладательницами рыжих волос. В мире обладателей огненной шевелюры всего 2%, но, благодаря своему характеру, каждый такой человек запомнится на всю жизнь.

Всех рыжеволосых людей на планете по типу характера можно разделить на два типа. Первый — это настоящие солнечные личности. С ними никогда не бывает скучно. Этих людей чаще выдают веснушки.

«Душа компании, как детки из „Ералаша“, конопатые. Все они такие смешные, интересные. Но это бывает редко», — призналась эксперт.

Но больше всего на свете рыжеволосых со вторым типом характера. Они отличаются замкнутостью, нелюдимостью и резкостью. Их может вывести из себя любая мелочь. Завоевать их внимание крайне сложно, потому что чаще всего это затворники и допускают в свою жизнь лишь избранных.

Но сложнее всего — терпеть их взрывной потенциал. Вспышки гнева — частое явление для них. Они не могут удержать эмоции в себе и способны наговорить лишнего в порыве ссоры. А если у рыжеволосых есть генетическая предрасположенность к жестокости, то они могут совершить ужасные вещи.

«Чезаре Ломброзо, психиатр, проводил исследование, по которому из 100% убийц и маньячек — 48% оказались рыжеволосым бестиями. <…> Такие люди всегда очень странные, на своей волне. Они редко бывают, так скажем, дружески расположены», — сообщила эксперт.

Блондинки

Считается, что от рождения светловолосые красавицы — романтичные и даже страстные натуры. Но на деле это не всегда верно.

«Бытует мнение, что блондинки более мягкие. Да, наверное, отчасти это правда, но я встречала монстров с белыми волосами в своей жизни», — пояснила эксперт.

Встречаются и блондинки, обладающие расчетливым и холодным умом. Другие светловолосые женщины бывают, наоборот, закрытыми и боязливыми. Такие натуры нуждаются в постоянном внимании и поддержке со стороны партнера, что не каждый мужчина может дать в полном объеме.

Девушки с русыми волосами и шатенки

Женщины с русыми волосами и шатенки славятся своей рассудительностью и крепким здоровьем. Все сложные вопросы они стараются решать справедливо и стремятся во всем быть правыми.

Шатенки и русые обладают особой страстью к деталям, поэтому, став женами, они станут постоянно настаивать на своем. Супругу придется проявлять терпимость к недостатку любимой жены и сглаживать конфликтные ситуации.

Брюнетки

Обладателей темных волос больше всего на свете. Брюнеты отличаются своей завораживающей харизмой, что привлекает к ним множество поклонников. Девушки с подобным цветом волос часто не могут выбрать единственного воздыхателя и проявляют упрямство и спесь к новому ухажеру, проверяя молодого рыцаря на прочность. Добиться их расположения не так легко.

Но завоевав однажды темноволосую красотку, мужчине придется всю жизнь удивлять избранницу и завоевывать ее каждый день.

Какие черты лица говорят о склонности девушки к абьюзу

Мужчины часто выбирают себе в жены девушек, которые их привлекают по внешним данным. Но красота бывает обманчивой. Даже привлекательные особы могут быть обладательницами жестокого и неуживчивого характера.

Острые черты лица Эмбер Херд выдают в ней жестокую натуру. www.globallookpress.com / Jeff Frank

Если уже на первых этапах отношений девушка проявляет себя как манипулятор, нарушает личные границы, а во время вспышек гнева даже способна ударить, то следует хорошенько оценить ситуацию и подумать, действительно ли такую женщину рядом с собой хочет видеть молодой человек. Многолетний опыт физиогномиста показывает, что девушки не способны менять свой тяжелые темперамент даже после заветного штампа в паспорте.

«С женой должно быть хорошо. Если она до свадьбы мегера, то потом станет в сто раз хуже», — предупреждает специалист.

Определить негативные черты характера избранницы несложно. Склонность к абьюзу и сложный темперамент у каждой «написан» на лице.

Кривой рот — признак плохой жены

Явный признак сложного характера — от рождения кривой рот. Согласно физиогномике, обладательница такой черты лица имеет склонность к тирании и манипуляциям.

«Мужчинам нельзя жениться на женщинах с кривым ртом. <…> Это тяжелые женщины», — рассказала физиогномист.

«Глаза камбалы» — признак плохой жены

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На сложный характер указывает и сильное косоглазие, особенно, при котором глаза смотрят в разные стороны. В народе эту патологию прозвали «глазами камбалы». Она встречается редко, но четко указывает на женщин, отношения с которыми точно окажутся токсичными.

«Мужчинам нужно быть аккуратными с женщинами с косоглазием. <…> Они склонны к деспотии. С ними возникнут трудности и скандалы», — предупредила специалист.

Аномалии во внешности — признак плохой жены

Выходящие за рамки понимания о красоте черты лица также свидетельствуют о сложном характере женщины. Чаще всего подобные дефекты были приобретены вследствие детских травм или их источником стали генетические аномалии. Все подобные изменения негативно влияют на характер.

«Например, если у нее уродливые уши, это плохо. Такой признак свидетельствует, что какая-то детская травма, возможно, была либо это что-то генетическое. Нужно на это обратить внимание. Могут возникнуть сложности», — отметила специалист.

Усугубить ситуацию могут и проблемы с самооценкой, которые, возможно, возникли у женщины на почве их неидеальности в плане внешности.

Ярко выраженные скулы — признак плохой жены

Еще одна черта, которая выдает склонность к насилию, — это ярко выраженные скулы. Если у женщины есть такой признак, то жить с ней явно окажется трудно. Жены с подобной чертой лица точно спросят за каждую потраченную копейку и за лживые ответы и увиливания будут жестоко наказывать избранника. Возможно, даже физически.

Таких женщин невозможно перевоспитать, но если мужчине нравятся мексиканские страсти в отношениях, то почему бы и не связать свою жизнь с темпераментной особой. Но случае серьезных конфликтов винить даму сердца не стоит. Мужчина сам себе выбрал эту спутницу.