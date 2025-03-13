Милые в сериале, абьюзивные в реале: должны ли отношения быть похожи на кино

Фото, видео: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан 2020-2021 г.

Если красивую историю любви с экрана перенести в реальность, любой психолог назовет отношения этой пары нестабильными и, возможно, даже разрушающими психику партнеров.

Яркие, эмоциональные и нежные — отношения в турецких или корейских сериалах похожи на красивую сказку. Когда главной героине то и дело готовят романтичные сюрпризы, а в подтверждение чувств заваливают дорогими подарками, совсем не хочется из вкладки в браузере с дорамой переходить обратно в реальную жизнь. «Обычные» свидания кажутся банальными, а чувства к собственному партнеру угасшими.

Но точно ли отношения с холодным красавцем-миллионером или смельчаком, решающим порвать с любимой ради ее блага, можно считать здоровыми? И стоит ли мечтать о романе, как в турецких сериалах и азиатских дорамах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Виктория Малицкая.

Почему сериальная любовь кажется идеальной

История любви в любой дораме или в турецком сериале подвластна сценарию, основная задача которого — зацепить зрителя и удержать его внимание как можно дольше. Проще всего это сделать неожиданным развитием событий.

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Современные сериалы динамичны. Из-за клипового мышления последних поколений сюжет в кинематографе все больше приобретает форму нарезки ярких фрагментов — так зритель точно не заскучает. Получается, что в одной серии герой может и влюбиться, и порадовать свою девушку неожиданной поездкой в Париж, и еще и спасти ее, например, от сбежавшего из тюрьмы бывшего. Но если бы в жизни партнерам действительно понадобилось так мало времени, чтобы жонглировать ревностью, страстью и другими чувствами, они бы просто сошли с ума.

«Психика не может выдерживать так много эмоциональной нагрузки — это для нее просто вредно. В таком случае человек впадает в определенный момент во внутренний перегруз от того, что слишком много неопределенности и непонятно, что его ждет дальше», — рассказала психолог.

А находясь в роли зрителя, пребывать в этой интриге, наоборот, увлекательно.

К тому же сильно подкупает привлекательная внешность актеров (а в жизни так не хватает грима и ретуши!), потом оказывается, что красивый герой еще и миллионер, смельчак или просто загадочный отшельник, который ждет ту самую. Все это, на самом деле, альтер-эго того самого принца, сказки о котором девочки так любили в детстве. С таким даже самые нестабильные отношения покажутся волшебными!

Но сценаристы не были бы сценаристами, если бы завлекали зрителей только ностальгией. Существует множество тропов, которые делают сериальные отношения особенными.

От ненависти до любви

Часто в дорамах невзлюбившие сначала друг друга герои потом неожиданно меняют свое мнение, и у них просыпается симпатия. В реальности такое может случиться, но где гарантии, что после того, как страсть угаснет, манера поведения, черты характера и увлечения не начнут раздражать опять? По какой-то причине они же вызывали негатив вначале.

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Единственная и неповторимая

Всем хочется быть особенными для партнера, поэтому сценаристы придумали аж несколько ипостасей этого тропа. Окруженный вниманием красавиц мачо внезапно становится моногамен, или успешный миллиардер решает отказаться от заработанного состояния — и все ради той самой. Ну и просто потому, что она — это она.

В реальности измениться, да еще и стать своей полной противоположностью, так же сложно, как избавиться даже от самой простой вредной привычки. И нужно ли это вообще? Ведь такая жертва полностью уничтожит уникальную личность человека.

Любовный треугольник

В турецких сериалах принято привлекать внимание возлюбленных ревностью, но в жизни это не только нездорово, но и жестоко по отношению к третьему человеку. Использовать его чувства в своих целях эгоистично. А еще ревность — показатель неуверенности в себе.

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Всепрощающая любовь

Обижаться на каждую мелочь — неправильная тактика, но и прощать все на свете не стоит. В сериалах получившие второй шанс после серьезного проступка падают на колени и навсегда меняются, но в реальности люди не так драматичны и не так последовательны. Не стоит забывать о гордости и рушить собственную самооценку.

Судьба быть вместе

В сериалах случайная симпатия может привести к вечной любви даже с первого взгляда. Складывается ощущение, что нужно просто ждать, пока Вселенная сама пошлет того самого. А если отношения никудышные, то тоже ничего не поделать — судьба такая!

Противоположности притягиваются

В жизни наоборот: чем больше общего у возлюбленных, тем проще им понимать друг друга. Эрудированной отличнице будет не о чем говорить с футболистом-хулиганом, и он точно не сводит ее в театр или на концерт — в таких отношениях через некоторое время кому-то придется отказаться от своих хобби и начать жить интересами другого.

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Могут ли отношения быть как в сериале

Начать встречаться по-сериальному вполне реально — надо только найти, допустим, парня с избегающим типом привязанности и все метания от разрыва до вечной любви Эды и Серкана из «Постучись в мою дверь» воплотятся в жизнь.

«Когда у пары роман как в сериале — это эмоциональные качели, которые идут от подъема чувств к их спаду. Если двое находятся в такой ладье, то им все время необходим эмоциональный пик», — объяснила Малицкая.

При таком развитии событий у одного из влюбленных может случиться внутренний перегруз от неопределенности и нестабильности в союзе.

«Заметим, что сериалы не строятся таким образом, что в любви у героев всегда все только хорошо. Здесь обязательно должен быть сюжет, где должны кипеть страсти. И вот эти качели — это, конечно, очень тяжело, и ничего хорошего в этом для взаимоотношений с другим человеком нет», — подчеркнула эксперт.

При здоровых взаимоотношениях пара привыкает к определенным моделям проявления эмоций — это и дает уверенность в чувствах избранника. На такого избранника можно рассчитывать, если вдруг произойдет что-то по-сериальному непредвиденное.

Нужны ли бабочки в животе

Гармоничные отношения не значит скучные. Они могут быть яркими, эмоциональными и выразительными, с влюбленными даже могут происходить некоторые сериальные ситуации.

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Например, те самые бабочки в животе, которых возводят в культ в дорамах, должны ощущаться, но скорее в самом начале романа.

«Воодушевление и всплеск эмоций на старте отношений в дальнейшем могут перерасти во что-то большее, в то, что принято называть любовью и что мы ощущаем как счастье, которое разделяем с другим человеком», — отметила Малицкая.

Если первоначально «бабочек» заменяют размышления «ну, он просто хороший человек», «вот с таким кандидатом можно построить семью», «его одобрила мама», эти отношения ни к чему не приведут. Первый этап влюбленности действительно должен быть особенным и вполне может походить на сцену из дорамы или турецкого сериала. Но со временем все пары приходят к более тихому и умиротворенному развитию сюжета.

«С начала отношений очень много эмоций, много всплеска, много вовлеченности, и этого всегда чуть больше, чем через год, например. Бывает, что и через какое-то время отношения претерпевают новый виток развития, но это все равно уже проходит в более спокойной фазе», — подчеркнула психолог.

Так что, если в череде рабочих будней хочется возвращаться домой, а не в гарем султана Сулеймана из «Великолепного века», возможно, сериальная любовь и не так притягательна.