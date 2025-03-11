Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Фото: 5-tv.ru

Милая Лим Джу Ген или трудолюбивая Кан Мо-ён — какая героиня из полюбившихся известных дорам соответствует зодиакальному знаку?

Звездный час Голливуда постепенно вытесняют минуты модных корейских сериалов о любви. Персонажи в дорамах самобытнее, сюжетные линии часто наивнее — от этого время за их просмотром пролетает быстрее, чем пересекаются взгляды героев будущих сериальных парочек.

Например, по версии Кинопоиска на вершине рейтинга корейских сериалов «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Джу» и «Истинная красота». Обе дорамы переносят в милые воспоминания о первой любви, а еще ненавязчиво напоминают о превосходстве внутреннего мира над внешним лоском — героиням дорам есть, чем удержать внимание за пятнадцать минут серии.

Почему бы не поискать сходства между знаками зодиака и корейскими модницами?

Овен — Кан Мо-ён из дорамы «Потомки солнца»

Фото: Кадр из сериала «Потомки солнца».

Принципиальная и талантливая Кан Мо-ён, как и рожденные под знаком зодиака Овна, грешит трудоголизмом. Она очень любит свою работу в больнице, быстро продвигается по карьерной лестнице, из-за чего забывает о личной жизни.

С Овнами ее сближает не только амбициозность, но и альтруизм — Кан Мо-ён считает, что каждая жизнь ценна, а знакомства и связи вредят построению карьеры.

Телец — Лим Джу Ген из дорамы «Истинная красота»

Фото: Кадр из сериала «Истинная красота».

У доброй Джу Ген непростая судьба: с детства она считает свою внешность невзрачной. Знакомые каждому Тельцу упорство и терпение помогли девушке научиться профессионально наносить макияж. С помощью косметики Джу Ген смогла изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Лим Джу Ген показана в дораме отзывчивой и преданной — она всегда была готова прийти на помощь и друзьям, и близким. При этом среди ее черт выделяется и свойственное представителям этого знака зодиака упрямство, из-за которого она долго не могла поверить в искренность чувств Ли Су Хо.

Близнецы — Шин Ха Ри из дорамы «Деловое предложение»

Фото: Кадр из сериала «Деловое предложение».

Шин Ха Ри — умная, прямолинейная девушка с позитивным настроем. Она также непредсказуема и оригинальна в своих поступках, как Близнецы, — кто бы еще согласился за деньги отшить парня на свидании вслепую?

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У многогранной Шин Ха Ри немало талантов: она и готовит, и ярко одевается, и при этом остается хорошей подругой. Впрочем, зная общительность этого знака зодиака, последнее вполне логично.

Рак — Ким Ми-со из дорамы «Что случилось с секретарем Ким»

Фото: Кадр из сериала «Что случилось с секретарем Ким».

Ким Ми-со рано пошла работать, чтобы выплатить долги своей семьи и помочь сестрам выучиться. Такой великодушный поступок в стиле Раков, всегда стоящих горой за близких даже в ущерб своим интересам.

Как и представители этого знака зодиака, героиня трудолюбива и успешна в профессиональной деятельности. При этом, как и Раки, Ми Со мечтает о простом: романтике отношений, свиданиях, браке, семье, детях.

Лев — Чхве Микаэла из дорамы «О времени»

Фото: Кадр из сериала «О времени».

Одаренная особой способностью яркая актриса мюзикла — кому как не Львам выделяться, да еще и настолько!

Чхве Микаэла на первый взгляд может казаться немного самовлюбленной, на самом же деле, даже узнав, сколько дней ей осталось жить, девушке удается оставаться доброй и чуткой. Героиня не опускает руки и отчаянно пытается успеть осуществить свою мечту. Так же морально сильны и амбициозные представители этого знака зодиака — они привыкли не сдаваться и преодолевать любые жизненные трудности.

Дева — Чхве Ин А из дорамы «Пинноккио»

Фото: Кадр из сериала «Пиноккио».

Чхве Ин А рассудительна и прямолинейна. Может показаться, что ее стремление к честности вызвано «синдромом Пиноккио», из-за которого она начинает икать при каждой попытке соврать, но у Ин А более глубокие мотивы.

Со знаком зодиака Девы ее сближает трудолюбие и стремление к порядку во всех аспектах жизни. Эти качества и непростое детство породили мечту принципиальной Ин А стать журналисткой, которая всегда придерживается истины.

Весы — О Ен-джу из дорамы «Параллельные миры»

Фото: Кадр из сериала «Параллельные миры».

Талантливый хирург О Ен-джу сутками пропадает на работе, при этом ее внутренний мир ярок и богат, как иллюстрации комиксов, которые создавал ее отец.

Подобно Весам, она трудолюбива и серьезно настроена продвигаться по службе, но ее мечтательность никак не дает достичь жизненного баланса. В итоге О Ен-джу буквально оказывается между двумя мирами — ну разве не привычная для Весов рутинная проблема выбора?

Скорпион — Чжан Ман Воль из дорамы «Отель «Дель Луна»

Фото: Кадр из сериала «Отель «Дель Луна».

Хладнокровная и уверенная в себе Чжан Ман Воль, как и Скорпионы, на первый взгляд может казаться стервозной. На самом же деле за маской суровой хозяйки отеля скрывается ранимая девушка с непростой долей.

Именно эта доля, а если конкретнее — наказание Богов, позволили Ман Воль продемонстрировать зрителям дорамы свою практичность и безупречное чувство стиля. Эти черты, а еще загадочность и бесстрашие сближают героиню со знаком зодиака Скорпиона.

Стрелец — Нам Джи-а из дорамы «Сказание о Кумихо»

Фото: Кадр из сериала «Сказание о Кумихо».

Продюсер телеканала TVC Нам Джи-а своим острым умом и смелостью похожа на Стрельцов. Их сближает и авантюризм, и некоторая драматичность в словах и поступках.

Кто, как не представители этого знака зодиака, смогли бы рискнуть упасть с балкона, чтобы спровоцировать Ли Ён использовать сверхъестественные способности? Только если бесстрашная Нам Джи-а.

Козерог — До Бон Сун из дорамы «Силачка До Бон Сун»

Фото: Кадр из сериала «Силачка До Бон Сун».

Милая и чуткая До Бон Сун очаровывает своей преданностью — за эти черты характера все и ценят Козерогов. И ее очаровательная мечта быть хрупкой и женственной при работе телохранителем еще больше располагает зрителей дорамы.

До Бон Сун при своей космической силе умудряется быть робко влюбленной. А еще она любит готовить, как и вечные амбассадоры домашнего уюта Козероги.

Водолей — Ким Бок Джу из дорамы «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Джу»

Фото: Кадр из сериала «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Джу».

Рожденные под знаком Водолея так же оригинальны и независимы, как веселая тяжелоатлетка Бок Джу.

Своим искренним взглядом на мир она затягивает в просмотр дорамы о студенческой любви и спортивных успехах с первой серии. Правда, симпатия Ким Бок Джу не похожа на типичные страдания по принцам — девушку мучают сомнения, и она никак не может понять свои чувства. В отношениях Бок Джу, как Водолеи, непостоянна, но зато с ней невозможно соскучиться!

Рыбы — Сим Чон из дорамы «Легенда синего моря»

Фото: Кадр из сериала «Легенда синего моря»

Кому, как не Рыбам, уготована романтичная судьба русалки? Сим Чон — необычная и милая девушка, способная искренне полюбить даже афериста.

Она немного наивна, но ведь и Рыбы склонны больше доверять интуиции, чем сухим доводам рассудка. Эта чувствительность только добавляет не знакомой с ложью и лицемерием мира людей Сим Чон очарования.