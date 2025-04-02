Лед ошибок не прощает: как выбраться из весенней ловушки

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Пришла весна, а водоемы все еще стоят замерзшие. Эксперты рассказали, как не стать жертвами зимних ловушек и не провалиться под лед.

Только лед образовывается на водоемах, там сразу же появляются любители рыболовного досуга. Но не все могут определить, какой лед подходит для самодеятельности.

Как понять, что выходить на лед уже опасно? Долго ли можно продержаться в ледяной воде? И почему при сильном переохлаждении алкоголь может убить?

На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна Советов».

Как проверить прочность весеннего льда с берега

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Вместе с первыми теплыми днями в России растет и число несчастных случаев на льду. В Барнауле в полынью провалился восьмилетний мальчик, спасти его не удалось. Под Воронежем, на озере Глубокое под лед ушел целый пикап, водитель которого решил устроить дрифт, его вытащили на берег друзья.

«Я бы сейчас умер, если б мне окна ты не открыл. Андрюха, ты мне жизнь спас!» — радуется счастливчик.

На Сахалине более 300 рыбаков отправились дрейфовать в Охотское море на огромной отколовшейся льдине, МЧС задействовали для их спасения вертолет.

«Буры забирайте! Хватайте буры!» — кричат люди.

Десятилетний любитель зимней рыбалки Илья Козлов давно понял, что ориентироваться на других рыбаков нельзя. Чтобы смело выходить на центр водоема, парень сначала проверяет толщину льда у берега, там она меньше всего.

«У каждого рыбака должна быть специальная пешня зимняя, это такая палка, а на конце у нее острие, вроде бура. Ты берешь и пробиваешь ею лед», — говорит мальчик.

Минимальная толщина льда, на которую безопасно выходить человеку — семь сантиметров. Если на поверхности проступает вода, лучше вернуться на берег.

«Самый характерный признак — рыхлость льда. Он настолько становится тяжелым и пропитывается влагой, что превращается в снежную массу», — рассказывает государственный инспектор по маломерным судам главного управления ГИМС МЧС России по Московской области Юлия Ефремова.

Реакция организма на погружение в ледяную воду

Если человек оказался в ледяной воде, то самое опасное — не переохлаждение, а паника. Одновременно с этим у тонущего срабатывает дайв-рефлекс. Чтобы продемонстрировать, что это такое, необходимо опустить лицо в таз с холодной водой.

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«Вот человек погрузился. Мы видим, что происходит удлинение интервала РР (частота сердечных сокращений — Прим.ред.). И это говорит об удержании сердечного ритма», — комментирует заведующая лабораторией системных адаптаций СПБГУ Татьяна Баранова.

Сердце бьется то быстрее, то медленнее. Возникает нарастающая аритмия, которая может привести к смерти. Однако, если человек справится с паникой, то сможет выиграть драгоценное время, а его организм с помощью бурого жира начнет вырабатывать дополнительное тепло.

«Бурый жир получил такое название, потому что он весь пронизан сосудами. Кровь, проходя через него, нагревается и поступает к мозгу более высокой температуры», — объясняет Баранова.

Температура в конечностях при этом может быть даже ниже десяти градусов, но главное, что это тепло в ядре человека. Так называют легкие, сердце, кишечник, центральную нервную систему.

В еще одном эксперименте поучаствовал чемпион мира по зимнему плаванию Андрей Замыслов. После погружения в ледяную воду ему измерили температуру тела на разных участках. Ноги успели остыть до 30 градусов, а вот в лопатках, где хранится бурый жир, показатели почти обычные.

«Если она понижается до 36 градусов, то начинается холодовая дрожь. Если понижается ниже, до 35, то может появляться спутанность сознания», — разъясняет заведующая лабораторией.

Как помочь провалившемуся под лед

Именно поэтому после сильного переохлаждения нельзя согревать человека алкоголем.

«Спиртное — хороший расширитель сосудов, и теплая кровь ядра начинает идти в периферию, то есть в руки, ноги, возвращается сильно охлажденной в центр, и человек погибает от холодового шока», — утверждает мировой рекордсмен по плаванию в ледяной воде Вячеслав Тихонов.

Лучшее, что можно сделать — снять мокрую одежду и аккуратно вытереться полотенцем. Массаж и активное растирание противопоказаны, все остальные манипуляции лучше отложить до прибытия медиков.

Могла быть бешеная: что нужно обязательно сделать после укуса собаки

Спасатели предупреждают, что доставать человека из воды нужно тоже с максимальной осторожностью, не приближаясь больше, чем на два или три метра, чтобы самому не оказаться в воде. Не стоит пытаться дотянуться до пострадавшего руками.

«Помочь может веревка, палка, длинная ветка. Это могут быть связанные элементы одежды, например, шарф с курткой», — придумывает варианты инспектор Ефремова.

Илья в свои десять лет уже хорошо усвоил, что малейшая невнимательность на тонком льду может закончиться трагедией.

«На лед ни в коем случае нельзя выходить. Нужно всегда быть со взрослым, чтобы в случае, если вы провалились, у вас была рука помощи. На льду не надо баловаться, потому что лед таких ошибок не прощает», — добавляет мальчик.

Рыбачить с папой до следующей зимы они будут только с берега.