Могла быть бешеная: что нужно обязательно сделать после укуса собаки

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Нападение животного чревато не только глубокими ранами, но и инфицированием. Определить сразу, зверь агрессивный или бешеный, далеко не всегда возможно.

В Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с сыном. Женщина, в прямом смысле грудью встала на защиту малыша — накрыла его своим телом, и истекая кровью, отражала атаки обезумевшего животного. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные раны обеих кистей, а также открытый перелом.

А в Краснодарском крае две хаски разорвали лицо восьмилетнему мальчику. Его отцу пришлось собирать вырванные собаками куски кожи и отправлять в больницу хирургам.

«Сын спускался ко мне. У меня машина была внизу, и он нес мне веник, просто обмести машину от снега. Звонят потом мне и говорят: „Бегом сюда, собаки напали на вашего сына и разорвали лицо“. Я прибежал, увидел эту ситуацию. Подъехал другой сосед, вызвали уже скорую, полицию. Мы его укутали и в скорую», — рассказал отец пострадавшего ребенка.

Школьнику предстоит перенести несколько сложнейших операций. Хирурги предупредили родителей: полностью восстановить лицо не удастся. Тем временем хозяин собак дал первые показания.

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«С постановлением я ознакомлен в полном объеме. Возбуждение уголовного дела против меня и обстоятельства, указанные в нем, признаю», — сказал он.

Мужчина заявил, что не кормил своих хаски «некоторое время». По словам соседей, животные голодали целых 12 дней.

«Ну, собаки были голодные на этот момент. Поэтому, я так думаю, и напали на ребенка. Одна привязана, а остальные бегают. На нас кидаются вечером, бывает, да, выскакивают», — рассказал Анатолий, сосед нерадивого хозяина.

Агрессивных псов уже усыпили, но случаи нападения животных на людей продолжаются по всей стране. И не всегда причиной является голод.

Как определить бешенство у домашнего животного? Можно ли купить в зоомагазине уже зараженного хомяка? Что делать при подозрении на смертелью болезнь? Ответы на вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как определить бешенство у домашнего животного

На территории московского района Люблино даже пришлось вводить карантин из-за участившихся случаев заболевания бешенством домашних питомцев.

Прежде чем входить в это помещение, лучше дважды перечитать табличку: «Отдел особо опасных инфекций». Здесь в условиях повышенной стерильности ищут способы борьбы с самыми страшными патогенами, в том числе и с бешенством. В роли подопытных, как это обычно и бывает, выступают мыши.

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На вид это самые обыкновенные домашние грызуны, однако на деле каждый из них уже является потенциальным переносчиком смертельно опасного вируса. На них пробуют все опасные образцы.

«Года три назад к нам поступил труп летучей мыши с подозрением на бешенство. Результат оказался положительным. Данный вирус, данный вид бешенства был из Азии», — рассказала заведующая отделом особо опасных инфекций ветеринарной лаборатории Эльвира Чалышева.

Откуда взялся вирус бешенства у московских хомяков, неизвестно. Однако из-за вспышки пришлось вводить карантин во всем районе Люблино. Съемочная группа «Страны советов» отправилась в зоомагазин, в котором покупали зараженных грызунов, и поговорила с сотрудницей магазина.

— У нас никакого бешенства не было, нет и не будет.

— А вот говорят везде, что именно в вашем магазине приобрели таких хомячков.

— Видите, у нас все продается? Значит, у нас все на месте, все хорошо.

В центральном офисе также отказались комментировать ситуацию. А тем временем ветслужбы пытаются выяснить судьбу оставшихся хомяков из той партии грызунов, которую уже успели распродать.

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«Основные признаки бешенства — это агрессивная форма поведения, парезы, параличи, могут отказать передние и задние лапки, он может ползать, у него может быть светобоязнь, водобоязнь, они не подходят к пище, начинают агрессивно себя вести, бросаться на людей, у них нет чувства мироопасности», — перечислил ветеринарный врач Алексей Акимочкин.

Полтора века назад бешенство называли просто водобоязнью. На кадрах видео, снятых во Вьетнаме, — умирающий от бешенства человек. На такой стадии болезни медицина уже бессильна. Точно с таким же симптомом к врачам пришла жительница Волгограда. Она не могла пить. На приеме она вспомнила, что не так давно ее укусила дикая лиса. Через несколько дней женщина скончалась.

Главные переносчики бешенства — дикие животные. Если во время прогулки по лесу люди заметят лису, и она бесстрашно побежит в сторону человека — это повод забеспокоиться.

«Это абсолютно на сегодняшний день стопроцентно смертельное инфекционное заболевание. Другого я такого не знаю. То есть в тот момент, когда больному поставят диагноз бешенства, его часы начнут идти в обратную сторону», — прокомментировал — заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ РНИМУ имени Н. И. Пирогова профессор Владимир Никифоров.

Что делать при подозрении на заражение бешенством

Так, что же делать, если укусило дикое животное? Главная задача — убить вирус бешенства, который еще не проник глубоко в организм.

Не паниковать.

Не замедлительно проспиртовать рану или промыть мылом.

Обратиться в больницу и сделать уколы от бешенства.

«Вирус бешенства относится к медленно развивающимся инфекциям. Поэтому чем дальше место покуса от центральной нервной системы, в частности от ствола головного мозга, тем медленнее развиваться могут клинические признаки болезни», — объяснила ветеринар-невролог Ольга Дубовицкая.

Известны случаи, когда вирус спал в организме человека даже не месяцы, а годы — прежде, чем проявил себя. Но лучше не терять время — это смертельно опасно. Вакцина дает стопроцентный результат только в случае своевременного обращения к врачам. Серия уколов проводится бесплатно.