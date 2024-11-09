Бить или бежать: как спастись от агрессивной собаки

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Бездомные собаки сбиваются в стаи и терроризируют людей. Случаи ужасных нападений животных на детей зафиксированы во многих городах России. Как спастись от разъяренного зверя?

Собака — верный спутник человека, но встречаются случаи, когда четвероногий друг становится опасным.

Почему четвероногий друг превращается во врага? Можно ли спастись, если псы атакуют? И правда ли, что кусачей собака становится из-за хозяина, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Четвероногие убийцы: истории пострадавших от нападения собак

Овчарка напала на четырехлетнего Андрея, когда он полез к ней в будку за укатившимся мячом. К тому моменту, как пса оттащили, животное успело откусить ребенку верхнюю губу, нос и щеки.

«Там не то что понимание, там просто шок был! Такого даже в страшных фильмах не увидишь», — рассказал Артем Петливанный, папа Андрея.

Родители в буквальном смысле собирали откушенную плоть по частям. Ребенка доставили в больницу, где доктор провел уникальную операцию.

«В полночь началась операция, и к утру они сшили сосуды, пришили центральный отдел лица. И самое сложное в этой операции было найти сосуды, которые можно соединить», — поделился хирург Казбек Кудзаев.

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Андрей Павлов тоже пострадал от собак. На него напали соседские, которые были на самовыгуле.

«Выбежали два американских буля и побежали навстречу ко мне», — сообщил Андрей Павлов.

Собаки вырвали ему кусок плоти из предплечья. Все из-за того, что парень пытался спасти своего щенка и взял его на руки.

«В тот момент, когда я перепрыгнул забор, одна из собак схватила меня за руку, немного повисла. Тем самым отгрызла мне часть кожи», — рассказал Андрей Павлов.

Хозяин собак разговаривать ни с Андреем, ни со съемочной группой не стал. Пострадавший написал заявление в полицию.

Собаки нападают на детей, взрослых, других животных и держат в страхе целые районы.

Дворняга или домашняя: какие собаки чаще кусают людей

Только за прошлый год по всей стране к врачам с укусами обратились больше двухсот тысяч человек. Причем кидаются на людей чаще всего совсем не дворняги.

«Иногда человек, решая свои внутренние комплексы неполноценности, заводит сильную собаку, чтобы окружающим что-то доказать. Без поводка иногда отпускает, без намордника. И вдруг побежал ребенок или велосипед, или самокат. Она, не думая, моментально может среагировать», — предостерегла зоопсихолог Наталья Анашина.

Да, есть породы собак, которые специально выводились для охраны гарнизонов, тюрем и других режимных объектов. Агрессия по отношению к незнакомым людям у них, что называется, в крови. Но дело еще и в воспитании. Питбули и стаффорды становятся еще злее, если владельцы хотят видеть их такими.

«Заводят и начинают их учить этому. Соответственно, он этому будет учиться, потому что он рад будет делать для хозяина. То есть чему хозяин его учит, он будет делать», — пояснила заводчик американских стаффордширских терьеров Татьяна Крылова.

В итоге мощные физические данные этих пород накладываются на специфическую дрессировку, и на поводке у хозяина оказывается настоящая машина для убийства. А как с ней обращаться, он не знает.

Как вести себя с агрессивной собакой

При встрече с агрессивной собакой не стоит смотреть ей в глаза. На уровне инстинкта животное решит, что так человек пытается доминировать, а значит, собака может атаковать.

Однако полностью исключить нападение собаки, если человек вышел на улицу, невозможно. Главное — попробовать не поддаваться панике и дождаться помощи.

Если собака нападает, нужно попытаться отвлечь ее внимание. Громко свистнуть или бросить в сторону какой-то предмет.

Убегать от разъяренного пса — очень плохое решение. Собака начнет охотиться, а это один из самых сильных ее инстинктов.

«Отойти к какой-то стене, сделать так, что собака не сможет обойти, взять в руки предмет и отталкивать предмет от себя, забивать атаку собаки. При этом можно резкие звуки выкрикивать», — пояснил руководитель кинологической школы Илья Фирсов.

У взрослой собаки в пасти 42 зуба, и почти все они участвуют в укусе. Захват происходит клыками, они наносят колотую рану. Возможны и другие травмы: глубокие, с рваными краями и даже переломом костей.

Почему опасно кормить бездомных собак

А почему нападают бездомные собаки? Оказывается, способствует этому, в частности, доброта местных жителей. Они подкармливают их и, сами того не понимая, сбивают животных в стаю. Поэтому лучший способ помочь бродячей собаке — отвести ее в приют или сообщить в службу по отлову.

«Животные отлавливаются, им проводятся обработки, вакцинации. И такие животные помечаются такими желтыми бирками обычно на ушке и выпускаются в окружающую среду. Предварительно убеждаются, что животное не агрессивно к людям», — рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Уменьшить количество бездомных собак должно обязательное чипирование домашних питомцев, которое начали требовать с 1 сентября. Если владелец решит выбросить на улицу собаку, его ждет штраф — до 30 тысяч рублей.