Блог в клеточку: какую ошибку совершают все успешные коучи

Фото, видео: Instagram*/alexandramitroshina_life; 5-tv.ru

Люди с большой аудиторией в интернете ежедневно запускают новые продукты для продаж. Но платить налоги не спешат.

Все большее влияние оказывают на общество люди из интернета. А если они еще и с огромной аудиторией, то не заработать на поклонниках — грех. Только отчислять государству процент не каждый из них хочет.

Что блогер Александра Митрошина скрыла от налоговой? Чем закончилось для нее дробление бизнеса? Из-за чего суд не оценил шаманский напиток Сергея Косенко? И почему покупать у блогеров курсы — опасно?

Расследование провела и ответила на эти и другие вопросы программа Пятого канала «Страна советов».

Сергей Косенко: треш-контент и аресты за границей

На что только не идут блогеры ради просмотров. Один из ярких примеров того, как делать не надо — инстакоуч Сергей Косенко. Его последние проекты аудитории, что называется, «не зашли». Его обвинили в инфомошенничестве, создании финансовой пирамиды, а разъяренные «последователи» требовали вернуть вложенные деньги. Тогда бизнесмен и решил, что спасти ситуацию можно только треш-контентом.

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«Мы решили сделать очень большой рекламный договор, потому что я рекламирую Сашу. Чей ребенок, Саша расскажет вам попозже сама», — говорит на видео Косенко об их контракте с женой.

На блогерскую пару обрушилась новая волна негодования. Положение решили исправить, выпустив новое видео.

«Выходи за меня?» — спрашивает он у возлюбленной, стоя на одном колене.

После рождения ребенка блогеры продолжили погоню за подписчиками и лайками, и кажется, перешли все грани разумного.

«Подумал, что самое классное — сделать разоблачение на разоблачении. Так что, ребенок от меня», — заявляет блогер.

Резонансное видео вызвало возмущение уже не только у подписчиков, но и Следственного комитета. В отношении Косенко возбудили уголовное дело, объявили в розыск и арестовали счета на 206 миллионов. По неподтвержденным данным, блогер сейчас живет в США.

«Очень красивая! Очень красивая!» — восклицает его жена на ковровой дорожке «Оскара».

А недавно блогеру прилетел еще один штраф. Поводом стало видео, рекламирующее галлюциногенные шаманские отвары. Суд признал Косенко виновным в пропаганде наркотических средств и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Александра Митрошина: сотни миллионов в кошельке и ни копейки в налоговой

Очередное громкое задержание всколыхнуло интернет-сообщество. На этот раз под прицел налоговой службы попала инфлюенсерша Александра Митрошина. Дело о неуплате налогов на блогершу завели еще в 23 году, но она уже тогда проживала в Эмиратах.

«Каждый запуск нам приносит деньги, каждый запуск нам наращивает клиентскую базу», — вещает со сцены девушка.

Свою шикарную жизнь Александра от армии подписчиков не скрывала, напротив — хвасталась и выставляла напоказ. В постах частенько называла себя «неприлично богатой женщиной» и рассказывала о миллионах, которые зарабатывает буквально за час.

«Я в платье в виде денег, потому что именно так выглядит человек, который за час сделал 140 миллионов!» — хвастается звезда.

Чем же Александра Митрошина так заинтересовала налоговую, и почему рискует ближайшие 7 лет провести в местах не столь отдаленных?

Ее доход еще в 2021 году перевалил за 300 миллионов рублей. Но компания продолжала работать по упрощенной системе налогообложения, которая предусматривает потолок дохода в 150 миллионов. Переходить на полный тариф бизнесвумен не спешила, а деньги выводила через несколько ИП.

«Некоторые инфобизнесмены, которые хотят так или иначе оптимизировать свои затраты не совсем легальным способом, прибегают к принципам дробления. В этих рамках разбивается бизнес на разные ИП. Делается так, чтобы просто не переплачивать дополнительные налоги. Это незаконно, это преступление», — утверждает юрист Антон Чудесенко.

В одном из последних роликов на своей страничке, блогерша хвасталась, что заплатила все налоги и даже шутила на эту тему.

«Не платить налоги?» — спрашивает ее голос за кадром.

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«Стрем!» — смеется Александра.

По версии следствия, Митрошина не только скрывала доходы, но и легализовала эти средства через покупку недвижимости. Одной из таких сделок стала квартира на Большой Дмитровке в Москве за 60 миллионов рублей.

«Ваши права Вам ясны и понятны?» — задает вопрос блогеру после задержания представитель следственного комитета.

«Да», — говорит она.

«Стране советов» опытный юрист разъяснил ситуацию.

«Возбудили в отношении нее уголовное дело под так называемой отмывочной статье по легализации доходов, полученных преступным путем. По мнению следствия, легализацией считается то, что она купила квартиру во время проведения в отношении нее налоговых мероприятий», — объясняет адвокат звезды интернета Михаил Мушаилов.

С марта 2025 девушка находится под домашним арестом, но уклонение от налогов и легализация средств грозят ей реальным сроком до 7 лет. В настоящее время Митрошиной запрещено контактировать со свидетелями и прочими участниками судебного процесса, за исключением ближайших родственников. Также ей нельзя использовать интернет и любые средства связи.

«Разъясняю Вам, что Вы подозреваетесь в легализации отмывания денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершения финансовых операций в особо крупном размере», — разъясняет ей следователь в отделе после задержания.

Финансовые обязательства Митрошиной перед налоговой службой уже перешагнули отметку в 200 миллионов рублей.

Ажиотажем на онлайн-курсы в свое время не воспользовался только самый ленивый блогер. Но эксперты предупреждают: поверив красивым словам, можно нарваться на откровенных мошенников, которые за счет продажи пустышек живут в роскоши до тех пор, пока за их махинации не взялись компетентные органы.