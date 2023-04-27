Стрельба, ДТП и арест: на что готовы пойти российские блогеры ради лайков

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Блогеры знают, как привлечь к себе внимание, однако иногда их выходки оборачиваются громкими скандалами.

В погоне за лайками многие блогеры идут на самые отчаянные поступки, чтобы привлечь к себе больше подписчиков. Но иногда их действия выходят за рамки закона, а общественность в ярости ополчается на недавних кумиров.

Пятый канал собрал самые громкие скандалы звезд Интернета.

Отмывание денег

Блогер Елена Блиновская. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Многодетная мать и коуч-блогер Елена Блиновская вскружила голову миллионам подписчиков своей красивой жизнью. Секретом успеха она охотно делится, продавая так называемые марафоны желаний. Правда, многие считают ее попросту мошенницей, называя инфоцыганкой. Неожиданно 27 апреля 2023 года женщину задержал Следственный комитет России. Блиновской предъявили обвинение в сокрытии реальных доходов и неуплате налогов за период с 2019 по 2021 год на сумму свыше 918 миллионов рублей, из которых, по данным следствия, ей удалось легализовать 43 миллиона рублей. Удалось выяснить, что блогер пыталась на автомобиле пересечь российско-белорусскую границу и из Минска вылететь в третью страну, предположительно в Узбекистан.

Массовое ДТП

Блогер Эдвард Бил. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Скандально известный пранкер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) в апреле 2021 года устроил массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, в результате чего столкнулись пять машин. Чтобы избежать ответственности, 23-летний блогер пересел с водительского кресла на пассажирское. В ходе следствия выяснилось, что машина ему не принадлежала, и на ней висели поддельные номера. Кроме того, за ним числилось более 400 превышений скорости за четыре месяца. Из пострадавших хуже всего пришлось консультанту Госдумы Марии Артемовой, переживший кому и несколько операций. Бил оплатил ей лечение, поэтому девушка просила следствие не отправлять его за решетку. Однако суд признал блогера виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Избиение в прямом эфире

Стример Андрей Бурим. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

В октябре 2020 года российский стример белорусского происхождения Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, избил девушку в прямом эфире. Модель Алена Ефремова попросила блогера раздеться перед камерой в доказательство того, что у него идеальная фигура. В ответ на это молодой человек прокричал, что никогда не говорил ничего подобного, затем схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил ее головой об стол. После этого Бурим поднял девушку со стула и вытолкнул из кадра. В свою очередь, Ефремова опубликовала в соцсетях фото, на котором показала разбитые губы и кровь на зубах. За избиение суд приговорил блогера к шести месяцам исправительных работ.

Уклонение от налогов

Блогер Лерчек. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Блогер и стилист Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не раз оказывалась в центре скандалов. Утром 7 марта 2023 года в ее трехэтажный особняк нагрянули силовики. Девушке предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов более чем на 300 миллионов рублей. А ее мужу Артему — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Позже в отношении супругов было возбуждено второе уголовное дело — по отмыванию денег в особо крупном размере.

Лерчек считается одним из самых богатых инфлюенсеров России. За ее роскошной жизнью следили более 10 миллионов подписчиков. Свое состояние звезда интернета обрела благодаря фитнес-марафонам, рекламе в соцсетях и продаже собственной линии косметики. Несмотря на это, многие обвиняли ее в мошенничестве, называя инфоцыганкой.

По данным следствия, супруги Чекалины пользовались упрощенной системой налогообложения, которая применяется при ежегодном доходе до 150 миллионов рублей. При этом реальный заработок блогера намного выше этой суммы. Суд арестовал имущество супругов, а им выбрал меру пресечения — домашний арест и запрет на использование интернета. Их выпустили из зала суда под подписку о невыезде. Примечательно, что за день до задержания Лерчек сказала фанатам, что собирается уехать из России.

Стрельба в ресторане

Блогер Альфред Джавадов. Фото: Telegram / alfredmoskva

В декабре 2022 года челябинский блогер Альфред Джавадов выстрелил из газового пистолета в лицо владельцу ресторана «Гриль Хаус» Сергею Малютину за якобы плохую еду и обслуживание. Мужчина не впервые устраивал травлю в кафе, ресторанах и магазинах города. Он приходил в заведения, кричал про несвежие продукты, волосы в еде и не платил по счетам. Джавадов снимал все на видео и подчеркивал, что устраивает это шоу ради пользы клиентов. В том же месяце после инцидента со стрельбой на блогера завели уголовное дело по статьям хулиганство и мошенничество. По решению суда блогер был заключен под стражу. Джавадов находится в СИЗО до 17 июня 2023.

Фатальные эксперименты с диетой

Блогер Максим Лютый. Фото: Youtube / Живой Человек

Блогера-сыроеда Максима Лютого из Сочи заключили под стражу на два месяца после гибели новорожденного ребенка. По версии правоохранителей, он с гражданской женой недокармливали младенца, что привело его к смерти. Известно, что малыш скончался от истощения 8 марта 2023 года по дороге в больницу.

Сам Лютый вину отрицает и обвиняет во всем супругу. По его словам, женщина настаивала на родах дома, не кормила ребенка и отказывалась поставить его на учет в поликлинике. Также горе-мать якобы самостоятельно лечила младенца от пневмонии в домашних условиях. В настоящий момент она находится под домашним арестом на время следствия.

В свою очередь, мать женщины заявила, что Максим Лютый трижды забирал от нее младенца, не кормил в течение суток, чтобы приучить к сыроедению, и обливал холодной водой в целях закаливания.

18 марта в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье истязание несовершеннолетнего. Женщине было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.