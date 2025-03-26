«Уму непостижимо»: Алексей Чадов судится с бывшим другом из-за денег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Алексей Чадов попал в неприятную историю из-за совместного проекта с другом. Почему теперь он вынужден с ним судиться, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Чадов судится с бывшим другом. Из-за чего произошел конфликт? Правда, что по вине приятеля актер потерял десятки миллионов рублей? Какие требования выдвигает звезда кино? И в чем самого Алексея обвиняет партнер по бизнесу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы ударили по рукам по-дружески, и наши жены были свидетелями», — уточнил актер.

Когда Алексей Чадов и продюсер Максим Боев только собирались снимать совместное кино, не могли и предположить, каким скандалом обернется эта затея. Они планировали вместе наслаждаться успехом и считать прибыль. А в итоге стали врагами.

«Как оказалось, проверка на дружбу проверяется деньгами», — отметил артист.

Чадов делится: работа над картиной началась в 2021 году. Он отвечал за концепцию, сценарий, поиск средств, а также решал организационные вопросы.

«Я даже отказывался от съемок и от многих проектов, особенно сериальных, потому что они, как вы понимаете, занимают очень много времени личного. Поэтому это был мой продюсерский такой большой первый опыт и проект, в который я вложил вообще все свое свободное время», — подчеркнул актер.

Производством фильма занималась компания, которая принадлежит жене Максима. Чадов не возражал, ведь он полностью доверял партнеру. Не смутил его и тот факт, что вся полученная в будущем прибыль должна была поступать на счета фирмы Боевых. Алексей не сомневался, что заберет свои 50%. Такая доля, по словам актера, указана в соглашении, которое подписали обе стороны.

«До того момента, когда пришло время делить деньги, мы все общались как партнеры. Мы все встречались всегда на собраниях вместе на квартире либо у Андрюши Богатырева, либо ко мне домой мы приезжали», — поделился Чадов.

При этом артист вспоминает: с самого начала съемочного процесса возникало много трудностей, в том числе из-за действий Максима. Но тогда он закрывал на это глаза — уже было вложено огромное количество сил и энергии.

«Я приводил, например, второго режиссера. Она работала две недели и говорила: „Так я не могу работать. У нас нет локейшн-менеджера“. Я постоянно своему партнеру говорил, что без локейшн-менеджера кино мы не сможем снять. У нас были постоянные споры. И в итоге уходил второй режиссер, отработав две недели без зарплаты. Я говорю: „Ей надо заплатить“. Он просто кидал. И таких случаев, эпизодов очень-очень много», — рассказал Чадов.

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В конечном счете работа все-таки была завершена. Фильм вышел в прокат и собрал почти 300 миллионов рублей. Вот только Алексей Чадов утверждает, что не выручил с проекта ни копейки. А когда потребовал разъяснить ситуацию, в ответ получил повестку в суд.

«Они подали в суд о расторжении нашего партнерского договора. Уму непостижимо! Плюс наличие фактов завышенной сметы в два раза. Я составлял эту смету вместе с ним. Мы все знаем, сколько и что стоило в этом фильме», — заявил актер.

Максим Боев и его супруга, в свою очередь, обвинили Алексея в том, что тот не выполнил некоторые обязательства по договору. А именно — не смог найти достаточное количество инвесторов. Возмущение Чадова достигло апогея.

«Они говорят, что в партнерском договоре есть пункт, где Алексей обязан привлекать всеми возможными способами денежные средства на проект, участвовать в реализации проекта и участвовать не в финансировании самостоятельно, а в поиске финансирования», — объяснила адвокат Алексея Чадова Анна Фролова.

«Трех инвесторов я убедил и взял от них согласие. Мы подписали согласие, и они были готовы. Они были готовы просто даже за три недели до запуска картины входить. И я это говорил Боеву», — уточнил артист.

Алексей подал встречный иск и надеется, что все же сможет отстоять свою репутацию и получить заработанные деньги.

«Мы повысили сумму взыскания денежных средств в размере 70 миллионов рублей. Основная сумма долга — это на данный момент, пока мы еще не истребовали до конца все документы. Также 70 миллионов рублей — это проценты за пользование чужими денежными средствами. Итого сегодня было уточнение исковых требований до 140 миллионов рублей», — рассказала адвокат Фролова.

«Дело касается не только средств и денег. Но это еще и моя личная честь. Это честь и достоинство меня как продюсера», — отметил актер.

Сам Максим Боев на заседания не является. А его представитель подробностей дела не разглашает. Говорит лишь, что планирует доказать слова своего клиента о несоблюдении Чадовым условий договора.

«Для этого мы находимся в процессе, если не ошибаюсь, уже полгода. Мы доказываем имеющимся у нас средствами, которые предусмотрены действующим процессуальным законодательством», — подчеркнул адвокат Ирины Боевой Сергей Ануфриев.

Когда конфликт получил публичную огласку, оказалось, что Чадов — не единственный пострадавший от действий Боева.

«Мне сейчас куча коллег пишет и звонит. Говорят: „Как ты мог вообще предложить ему сотрудничество, когда у него такая репутация?“» — поделился актер.

Алексей Чадов не исключает, что будет составлен коллективный иск от всех потерпевших. И верит: вместе они смогут добиться справедливости.