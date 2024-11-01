Улучшают демографию страны: кто из звезд стали родителями в 2024 году

Фото, видео: Telegram/Аня Хилькевич/khilkevich_anna; 5-tv.ru

В 2024 году у многих знаменитостей произошло прибавление в семье. Как они справляются с ролью родителей и кто еще родит в ближайшее время, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Российские звезды активно улучшают демографию страны. Почему актриса Лиза Арзамасова не стала уходить в декрет после рождения второго ребенка? Каким необычным именем назвал новорожденную дочь Алексей Чадов? И с какими трудностями столкнулась трижды мама Анна Хилькевич? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Засиделись мы в гостях у наших друзей в кои веки вообще. Короче, вкусно было, позитивненько», — поделилась певица Оксана Почепа.

Артистка, более известная как Акула, в последнее время не может сдержать аппетит. Особенно налегает на выпечку и шоколад. Что, впрочем, понятно. Буквально на днях 40-летняя певица впервые станет мамой.

«У нас будет девочка. У нас родится принцесса. Невероятно талантливая, в этом я точно не сомневаюсь. И назовем мы ее Раиса Игоревна Бабаева-Почепа», — рассказала звезда.

У мужа Акулы Игоря Бабаева уже есть дочь Елизавета от первого брака. Опытный отец планирует присутствовать на родах, чтобы поддержать Оксану.

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«Он даже умеет делать гимнастику с малышом. Вот эти акробатические… Я этого еще не видела. Мне кажется, у меня сердце остановится, когда я увижу это впервые. К моему большому великому счастью, у него есть уже опыт», — уточнила артистка.

Сейчас супруги скупают детскую одежду, подгузники и погремушки. Много спорят по поводу мебели для малыша.

«Он против детской кроватки на этапе, когда совсем маленький малыш. Потому что говорит, что спать она будет с нами. Он просто переживает, что ему придется бегать к этой кроватке, а не мне», — призналась Акула.

СМИ пишут: вот-вот станет мамой и 53-летняя Марина Федункив. Актриса никогда не скрывала, как любит детей, и жалела, что так и не познала счастье материнства в первом браке. Однако пару лет назад Марина тайно вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи и решилась родить на шестом десятке.

«Прекрасно отношусь к деторождению в любом возрасте. И вот эти клише „старородящая“ меня немного раздражают. Я знаю пары, которые родили или усыновили сильно после 40 и счастливы. Дети дают желание жить, мотивацию, чтобы их вырастить и поднять на ноги», — отметила Федункив.

Год семьи российский шоу-бизнес проводит ударно. Повторно стал отцом музыкант Александр Степанов, он же рэпер SТ. Певец реагирует на каждый звук из детской, меняет подгузники, купает перед сном, поет колыбельные.

«Конечно, помогает, потому что мы же вместе заводили детей. Поэтому помощь — это самое главное. Тогда и пятеро можно», — высказалась супруга музыканта Ассоль Васильева.

Счастье отцовства познал и 36-летний актер Милош Бикович. Жена Ивана Малич родила ему первенца. По заверениям друзей, супруги назвали сына Вася.

Необычное имя дал дочери и актер Алексей Чадов. Родившуюся 17 сентября девочку назвали Айя. А Лиза Арзамасова решила наречь свою малышку Лией. Дочь актрисы и фигуриста Ильи Авербуха появилась на свет в начале августа.

«Я кормящая мама. Я мама двоих детей. Конечно, у меня пока это не укладывается в голове, но чувствую себя очень органично», — заявила Арзамасова.

Правда, артистка не стала уходить в декрет. Она продолжает работать.

«Чем больше детей, тем больше времени в сутках. Каким-то образом это работает именно так. Успевается все, на все хватает сил», — сказала жена Авербуха.

Недавно статус многодетного отца получил певец Данко. 12 сентября диджей Мария Силуянова родила артисту третьего ребенка — сына. Об этом музыкант лаконично поделился в соцсети.

Зато за беременностью Анны Хилькевич могли наблюдать все любопытные. Она выкладывала в микроблоге все: от медицинских процедур до завтрака в палате.

«Кстати, в этот раз у меня не то что нет послеродовой депрессии, у меня послеродовая эйфория», — призналась актриса.

Несмотря на эйфорию, звезда не скрывает: ей трудно. Помимо недосыпа, у нее проблемы с грудным молоком. Артистка мучилась от боли в груди, плакала по ночам.

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«Естественно, есть какие-то физиологические процессы, которые прям больно. Затянется, заживет, забудется. И останется только хорошее», — выразила мнение певица Юлия Михальчик.

Кети Топурия прекрасно понимает Анну. Недавно у 37-летней певицы появился на свет уже третий ребенок, а у актрисы Глафиры Тархановой — пятый.

Сейчас знаменитости испытывают на себе все прелести родительства, но признаются: счастье материнства окупает все жертвы с лихвой. К тому же статус «многодетная звезда» звучит все более гордо.