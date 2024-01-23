Андрей Чадов: мы с женой не строим отношений, нам просто хорошо вместе

Фото, видео: Instagram* / andreychadov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В 2022 году звезда фильма «Живой» тайно женился на модели Анастасии Виноградовой, с которой был знаком до этого более шести лет.

Женившийся летом 2022 года актер театра и кино Андрей Чадов поделился в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко секретом своего семейного счастья.

«Дело в том, что мы ничего не строим. Хорошо — и все. Я поэтому и женился. Ничего мы не строим, нет никаких специальных способов существования. Нам просто хорошо вместе», — пояснил Чадов.

Ставший семьянином впервые в 37-летнем возрасте артист пояснил, что жизненный опыт позволяет ему оценить женщину по качествам, важным, по его мнению, для создания крепкой семьи.

«Эти качества есть в моей жене», — заявил актер.

Впервые об отношениях Чадова и модели Анастасии Виноградовой стало известно в 2019 году. Актер во всеуслышание заявил, что больше не одинок после семи лет скитаний. По слухам, незадолго до знакомства со знаменитостью девушка вышла замуж, но закрутив роман с Чадовым, рассталась с прошлым избранником.

В беседе с 5-tv.ru на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи», звезда фильма «Живой» также рассказал, как сделал предложение своей супруге, когда и сколько планирует детей, скучает ли по кино и чем ему дорог театр, а также о развитии киноиндустрии в России, и как встретил начало спецоперации по защите Донбасса в США.

Полное интервью с актером Андреем Чадовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Андрей Чадов впервые публично представил свою возлюбленную Анастасию Виноградову в качестве супруги.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.